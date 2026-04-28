Yeferson Cossio soprendió al confirmar que respaldará a Paloma Valencia en su aspiración presidencial: “Está preparada para lo que se viene”

Yeferson Cossio sorprende con apoyo a Paloma Valencia - crédito montaje @yefersoncossio/ Instagram - Camila Díaz/Colprensa

El escenario político colombiano sumó un nuevo elemento de controversia tras el anuncio de Yeferson Cossio, uno de los creadores de contenido más seguidos del país, quien expresó su apoyo a la candidatura de Paloma Valencia para las elecciones presidenciales de 2026.

La declaración, realizada a través de su cuenta de Instagram, generó debate en redes sociales. El respaldo llegó pocos días antes de la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo.

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En un video difundido el lunes 27 de abril, Cossio compartió con sus más de 12,5 millones de seguidores su postura sobre la coyuntura política, desmarcándose de otras figuras y subrayando su preferencia por Paloma Valencia.

“En unas elecciones presidenciales no basta solamente con hacer ruido y ya, con ser tendencias ni nada de esas cosas; no es algo del que tenga más números en las redes sociales. Lo que hay que pensar es quién puede llegar a segunda vuelta y ganarla. Por ejemplo, entre Paloma y Abelardo yo me quedo mucho más con Paloma”, afirmó el creador de contenido.

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La repercusión en plataformas digitales fue inmediata. El respaldo de Cossio a Valencia se convirtió en uno de los temas más comentados, sobre todo después de que el influencer destacara: “Yo veo a Paloma como una mujer firme, elocuente, inteligente, preparada para lo que se viene, demasiado capaz. Colombia necesita alguien que haga las cosas de verdad, que haga las cosas bien, gane el que gane, necesitamos lo mejor para nuestro país y por eso me voy firme con Paloma”. Esta cita circuló ampliamente, reforzando la imagen de la candidata como una alternativa sólida.

La postura de Yeferson Cossio no solo sorprendió por su contundencia, sino también por el momento en que se produce, con la campaña en pleno auge y las alianzas en constante movimiento. El gesto del influencer podría tener impacto en la opinión de parte de su audiencia, dado su alcance y la capacidad de movilizar seguidores jóvenes.

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La reacción de la audiencia resultó dividida. Un sector aplaudió el pronunciamiento y la claridad con que Cossio expuso sus argumentos, mientras que otros usuarios cuestionaron la influencia creciente de figuras del entretenimiento en los procesos políticos.

“Yefferson Cossio la tiene bien clara”, “nada más ni nada menos q este estafador”, “Cossio hizo plata con contenido vacío y estupideces, y ahora pretende darnos línea política”, “Con ese bobo hpta, ahora sí que menos voto por Paloma!”, (Sic), dicen algunas de las reacciones en redes sociales.

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