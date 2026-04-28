Colombia

Este es el lugar donde más roban motos en Colombia: no es Bogotá

Las cifras muestran una reducción importante en los casos, pero el fenómeno sigue concentrado en zonas urbanas y ligado al mercado ilegal de autopartes, que no da tregua

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Motocicleta blanca y negra estacionada en una calle urbana oscura de Medellín, con un sujeto encapuchado de espaldas y edificios residenciales al fondo bajo luz tenue.
En Antioquia se reportaron 1.198 robos de motocicletas entre enero y marzo de 2026, una caída del 49 % frente a 2025, aunque sigue liderando el delito en el país - crédito Imagen Ilustrativa Infoabe

Aunque muchos podrían pensar que Cundinamarca lidera el robo de motos en Colombia, la realidad es otra: Antioquia sigue ocupando el primer lugar en 2026, según datos de la Asociación del Sector Automotriz y sus Partes.

Pese a una caída importante en las cifras, el departamento se mantiene como el principal foco de este delito en el país.

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De acuerdo con datos de la Asociación del Sector Automotriz y sus Partes, entre enero y marzo de 2026 se reportaron 1.198 robos de motos en Antioquia. Aunque el número puede parecer alto —y lo es—, representa una reducción del 49% frente al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 2.379 casos. Es decir, casi la mitad.

Pero ojo: que hayan bajado los robos no significa que el problema esté resuelto. Antioquia sigue encabezando el ranking nacional, lo que deja claro que hay factores de fondo que mantienen vivo este delito.

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Medellín mejora, pero sigue en el radar

Infografía con título "Antioquia sigue liderando el robo de motos", mostrando una motocicleta encadenada en un paisaje urbano nocturno y cifras destacadas.
Antioquia se mantiene como el departamento con más robos de motos en Colombia durante el primer trimestre de 2026, a pesar de una significativa reducción del 49% en comparación con el año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se mira más de cerca, el panorama en Medellín también muestra avances. En el área metropolitana, los casos pasaron de 1.614 en 2025 a 784 en 2026, una caída del 51%. Es una mejora considerable, sobre todo si se tiene en cuenta que la ciudad históricamente ha sido uno de los puntos más críticos.

Aun así, Medellín sigue figurando entre las ciudades con más robos de motos en Colombia. Esto tiene mucho que ver con su tamaño, el número de motocicletas en circulación y, sobre todo, con la facilidad que encuentran las redes criminales para operar en zonas urbanas densas.

¿Por qué siguen robando tantas motos?

Aquí es donde entra el análisis más de fondo. Según Asopartes, el problema no es solo de seguridad en las calles, sino de todo un ecosistema ilegal que alimenta el delito.

Uno de los principales motores es el mercado negro de autopartes. Muchas motos robadas no se venden completas, sino por partes. Esto hace más difícil rastrearlas y facilita que las piezas terminen en talleres informales o en ventas sin control.

Durante el periodo de gracia de 12 meses, se permitirá la venta de motos fabricadas antes de la entrada en vigor del reglamento, bajo ciertas condiciones - crédito Colprensa
Ciudades como Bogotá y Medellín continúan entre las más afectadas por el robo de motos, reflejando la concentración del delito en grandes centros urbanos - crédito Colprensa

A eso súmele otros factores que en Colombia son bastante comunes:

  • Venta de repuestos sin trazabilidad
  • Alta demanda de piezas más baratas
  • Crecimiento del parque automotor
  • Redes delincuenciales bien organizadas

En palabras de Carlos Andrés Pineda Osorio, el reto no es solo bajar las cifras, sino mantener esa tendencia: “Las cifras muestran una reducción importante, pero el reto está en sostenerla y evitar que el delito se reactive en las zonas más afectadas”.

El panorama nacional también mejora (pero más lento)

A nivel país, las cifras también muestran una reducción, aunque no tan marcada como en Antioquia. En el primer trimestre de 2026 se registraron 7.581 denuncias por robo de motocicletas, frente a 9.131 en el mismo periodo de 2025. Eso equivale a una caída del 17%.

Marzo, en particular, fue un mes positivo, con una reducción del 34% en comparación con marzo del año anterior.

Sin embargo, el dato clave es que, aunque bajan los robos, la concentración sigue siendo alta en ciertas regiones, especialmente en grandes ciudades y departamentos con alto flujo de vehículos.

¿Y qué pasa con los carros?

El mercado colombiano de motocicletas sigue en auge: más del 60% del parque automotor son motos, con modelos para todos los presupuestos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La facilidad para desarmar motocicletas y vender sus piezas en el mercado ilegal sigue siendo uno de los principales motores del hurto en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El informe también incluyó cifras sobre el hurto de automóviles, que muestra una tendencia similar, pero con una reducción más moderada.

En Colombia, los robos de carros pasaron de 2.267 en 2025 a 1.926 en 2026, lo que representa una disminución del 15%. En Antioquia, los casos bajaron de 384 a 294 (23% menos), mientras que en Medellín la caída fue del 16%.

Esto confirma algo que muchos ya intuían: las motos siguen siendo el blanco principal, en parte porque son más fáciles de robar, desarmar y comercializar.

Consejos clave para no ‘dar papaya’

Con este panorama, vale la pena recordar algunas recomendaciones prácticas para reducir el riesgo:

  • Evite parquear en zonas solas o poco iluminadas
  • Use siempre seguro de manubrio y, si puede, cadena adicional
  • No deje documentos dentro de la moto
  • Instale sistemas de rastreo o alarmas
  • Prefiera parqueaderos vigilados

Puede sonar repetitivo, pero en muchos casos estos detalles hacen la diferencia.

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