Quién era la novia de ‘Iván Mordisco’ y cuál fue su vínculo con la sangrienta escalada terrorista en Cauca

Operación militar en zona rural de Vaupés dejó seis personas muertas tras un bombardeo contra una estructura del bloque Amazonas- crédito Joaquín Sarmiento/AFP

Un total de 31 atentados terroristas han sido ejecutados en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle tras una presunta orden de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, líder de la disidencia de las Farc conocida como Estado Mayor Central (EMC).

La cadena de agresiones, concentrada desde el 24 de abril de 2026, no se percibe solo como una embestida contra la fuerza pública, sino como una serie de ataques indiscriminados que han dejado 21 muertos y 35 heridos en la región.

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Según le habría comentado un oficial de Inteligencia al medio El Colombiano, el detonante sería la muerte de alias Lorena, pareja sentimental de Vera Fernández, ocurrida durante un bombardeo militar en Vaupés.

Alias lorena fue abatida en una operación militar en zona rural de Vaupés, que dejó seis personas muertas tras un bombardeo contra una estructura del bloque Amazonas- crédito Europapress

El operativo militar clave tuvo lugar el 26 de marzo de 2026, cuando un bombardeo de la Fuerza Aeroespacial en la zona rural de Pacoa (Vaupés) dejó sin vida a seis integrantes del EMC, incluyendo a alias Lorena, que desde 2021 era pareja de “Iván Mordisco” y madre de su hijo, nacido en 2024.

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La escalada de violencia, que incluye detonaciones explosivas, bloqueos, hostigamientos y el uso de drones para lanzar granadas, habría sido coordinada por Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias Marlon, jefe del bloque Occidental Jacobo Arenas del EMC.

Voceros estatales consultados destacan que, frente a patrones previos de violencia, en esta ocasión ha surgido un ataque sostenido contra civiles, motivado por la ira personal del líder guerrillero, reacción que supera lo estratégico y adquiere un carácter de venganza directa, tal como señaló un oficial de Inteligencia al medio.

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El detonante de la aescalada terrorista en Cauca y Valle del Cauca sería la muerte de alias Lorena, pareja sentimental de Vera Fernández, ocurrida durante un bombardeo militar en Vaupés - crédito Europapress

Papel de alias Lorena dentro de la organización

La figura de alias Lorena adquirió peso dentro de la estructura armada por sus responsabilidades operativas y por el grupo que tenía bajo su mando, compuesto por entre 70 y 100 integrantes. Según datos de inteligencia, su influencia se extendía sobre regiones del sur de Colombia, en departamentos como Amazonas y Caquetá, donde dirigía tanto tareas de seguridad como acciones armadas.

Además de su rol operativo, las autoridades le atribuían la administración de recursos ilícitos y bienes relacionados con la organización. Esta función la ubicaba en un eslabón clave para el sostenimiento financiero del grupo.

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Alias Lorena mantenía una relación personal y de confianza con Néstor Gregorio Vera Hernández, conocido como “Mordisco”. Su cercanía al jefe disidente la posicionaba en un círculo interno de toma de decisiones y la hacía partícipe del esquema de seguridad más próximo al líder.

Las fuentes señalan que su presencia era constante en los desplazamientos de “Mordisco” por zonas selváticas, cumpliendo labores que buscaban minimizar riesgos ante operaciones militares.

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Alias Lorena mantenía una relación personal y de confianza con Néstor Gregorio Vera Hernández, conocido como “Mordisco” - crédito Sebastian Marmolejo/Europress

Las investigaciones revelan que, a finales de 2025, la guerrillera se vio involucrada en disputas internas dentro de la organización. Los reportes de inteligencia la señalan como la persona que habría ordenado la muerte de alias Yenny Lara, encargada de seguridad del grupo. Este episodio, inicialmente presentado como una baja en combate, habría tenido como trasfondo la pugna por el control de rutas de narcotráfico hacia Brasil y conflictos personales y de poder.

La versión sobre el asesinato de “Yenny Lara” fue interpretada por las autoridades como prueba de fracturas dentro de la estructura armada. La presentación del homicidio como resultado de un enfrentamiento buscaba encubrir las verdaderas causas del hecho y evitar el desgaste interno ante el resto de los miembros.

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Alias Lorena sobresalió tanto por su función operativa como por su capacidad de gestión de recursos ilícitos y su proximidad con el máximo jefe. Su implicación en disputas internas y actos violentos evidenció tensiones profundas al interior de la organización al margen de la ley y su rol en la dinámica del grupo armado.