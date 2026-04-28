José Manuel Restrepo criticó a Francia Márquez por su postura frente a la violencia en Cauca: “No me verán como un vicepresidente de adorno”

La fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella cuestionó a la vicepresidenta sobre la falta de control estatal en la crisis de seguridad en el suroccidente colombiano - crédito Colprensa

El suroccidente colombiano estuvo por más de 72 horas azotado por la violencia. Entre el viernes 24 y el domingo 26 de abril de 2026 se registraron 31 ataques violentos en esta región del país, según los registros oficiales. De ellos, la mayoría se presentaron en el departamento del Cauca.

Por estos hechos, desde diferentes sectores del país expresaron su repudio por los atentados que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, fueron atribuidos a las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco.

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Una de ellas fue la vicepresidenta Francia Márquez, que había criticado la capacidad estatal para mantener el orden público en su región, lanzando fuertes cuestionamientos al Ministerio de Defensa.

“Estamos permitiendo que el miedo se imponga en esta región del país. Es muy doloroso y lamentable esta situación, pareciera que la capacidad del Estado para garantizar el orden público y la seguridad hubiera desaparecido. ¿Dónde está la inteligencia y la anticipación para prevenir estos hechos?”, mencionó la alta funcionaria en un comunicado.

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No obstante, las palabras de Márquez también generaron varias reacciones. Ese fue el caso de José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y hoy fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, donde cuestionó la figura vicepresidencial que ha asumido la lideresa colombiana ante el recrudecimiento del conflicto.

“A mi nunca me verán como un Vicepresidente de adorno que cree que su papel en el gobierno es como ‘ver los toros desde la barrera’”, escribió el aspirante en su cuenta de X.

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En su intervención, el exministro detalló los aspectos clave que debe tener una persona que asuma la dirección de la alta dependencia del Ejecutivo. “Ser Vicepresidente significa asumir liderazgo, responsabilidad y ejercer el cargo por el cual se fue elegido para proteger a los colombianos y no quedarse en el diagnóstico”, remarcó.

Por último, advirtió que “si quien está segundo en la dirección del país no asume responsabilidad, que podemos esperar de quienes le siguen…”.

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