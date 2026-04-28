Colombia

Yina Calderón criticó al Jefe de ‘La casa de los famosos Colombia’ por la elección de Aura Cristina Geithner

La empresaria aseguró que no todos los que formaron parte de esta temporada tenían claro cómo era la dinámica de los realities, por lo que dijo que el máximo líder de la casa estudio falló al elegirlos

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La huilense aseguró que no escogieron bien a los participantes de esta temporada - crédito @sayayines_team/IG

La reciente participación y eliminación de Aura Cristina Geithner en La casa de los famosos Colombia ha desatado una ola de opiniones encontradas entre los seguidores del reality, una de esas Yina Calderón, que opina directamente sin filtro sobre las dinámicas del programa.

En un tono directo, la empresaria de fajas expresó su desacuerdo con la elección del Jefe de incluir a la actriz en la competencia, lo que generó debate entre seguidores y detractores del formato del Canal RCN, pues fue una mujer que nunca tuvo una posición frente a sus compañeros a juicio de la también DJ.

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Durante una transmisión, Yina cuestionó abiertamente el criterio para seleccionar a los nuevos integrantes del programa -pues en redes sociales se ha comentado que esta temporada ha estado apagada por temor a la funa-.

“El Jefe debió haber metido personas nuevas. ¿Sí? Pero pues tampoco unos vejetes como Aura Cristina Geithner”, afirmó la creadora de contenido, remarcando su postura sobre la necesidad de renovar el elenco con perfiles distintos.

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Tras culminar su participación en 'La casa de los famosos', Yina Calderón reveló que afronta problemas de salud luego de su estancia prolongada en el 'reality show' - crédito Canal RCN
Yina Calderón aseguró que la elección de los participantes de esta temporada no estuvo bien - crédito Canal RCN

A pesar de sus palabras, Calderón aclaró que no se trataba de un ataque personal ni de una crítica a la edad de la actriz, pues la conoce y destacó el talento que tiene para la actuación, pero, desconoce cómo se mueven en la actualidad este tipo de programas.

“Sí, todos vamos a ser viejos. Ojo. Cuidadito que yo no tengo nada en contra de la vejez. Yo me voy a envejecer como usted se va a envejecer. Estamos hablando de realities”, puntualizó, intentando separar su opinión profesional del plano personal.

Debate sobre el perfil de los participantes de realities

La discusión se centró en la pertinencia de elegir figuras como Geithner para un formato que, según Calderón, requiere otro tipo de energía y estrategia.

Yina Calderón cuestionó la reputación de Karina García y anunció el fin de su amistad en 'La casa de los famosos Colombia 2025'
La DJ fue una de las participantes más polémicas de la segunda temporada de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

“La señora Ana Cristina ya no da pa’l reality”, sentenció, sugiriendo que el programa podría beneficiarse de la incorporación de perfiles más afines a la dinámica competitiva y social que caracteriza este tipo de espacios televisivos.

En el mismo diálogo, una segunda voz aportó detalles sobre la participación de Geithner en la casa, relatando que la actriz intentó integrarse a diferentes grupos, aunque sin lograr la aceptación esperada. Este aporte fue utilizado por Calderón para reforzar su argumento sobre la desconexión entre el perfil de la actriz y las demandas del reality.

Polémica por la sinceridad en el medio

Las declaraciones de Yina Calderón no tardaron en generar reacciones en redes sociales. La influencer defendió su derecho a opinar sin tapujos sobre el desarrollo del programa, a la vez que criticó la tendencia de algunos a victimizarse ante comentarios directos. “No, todos vamos a ser viejos, pero estamos hablando de reality shows. Y para mí el jefe pudo haber metido otro tipo de persona”, reiteró.

Aura Cristina Geithner entró a La casa de los famosos - crédito @crissgeithner/ Instagram
Aura Cristina Geithner entró a La casa de los famosos - crédito @crissgeithner/ Instagram

Comentarios como: “Yina no entendió el juego de Aura Cristina y ella tampoco supo jugar, nos dejó a todos secos”; “creo que Aura al haber entrado a mitad de competencia sin conocer la dinámica, le jugó en contra”; “no es lo mismo Altafulla que Aura, pero me gustó su postura”, entre otros.

La salida de Aura Cristina Geithner

Durante la noche de eliminación del 26 de abril de 2026 se llevó a cabo una nueva gala de eliminación en La casa de los famosos Colombia, dejando como eliminada a la actriz que se robó las miradas en su ingreso a la competencia.

La actriz recordada por su participación en La Potra Zayna había obtenido un 11,67% de los votos para su salvación, pero, una jugada de Campanita previa a la jornada de posicionamiento salvó a Beba que de acuerdo con los porcentajes, era la eliminada por el público con poco más del 6%.

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