Colombia

Violeta Bergonzi se pronunció tras el atentado en la vía Panamericana, donde planeaba pasar minutos antes: “Podría estar ahí con mi hija”

La presentadora se refirió públicamente a la ola de violencia que atraviesa Popayán, señalando la incertidumbre y el temor que afecta a la población civil. Bergonzi, quien estuvo cerca de uno de los ataques, pidió atención a la crisis de seguridad y destacó la afectación directa sobre familias y negocios en la capital del Cauca

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Preocupación de Violeta Bergonzi por la situación de orden público tras los atentados en Popayán - crédito @violetabergonzi / Instagram - EFE/Ernesto Guzmán
Preocupación de Violeta Bergonzi por la situación de orden público tras los atentados en Popayán - crédito @violetabergonzi / Instagram - EFE/Ernesto Guzmán

La presentadora y reciente ganadora de MasterChef Celebrity Colombia, Violeta Bergonzi, se sumó a las voces que denuncian la crítica situación de orden público en el departamento del Cauca, al compartir un mensaje conmovedor sobre los atentados ocurridos en Popayán.

El testimonio, difundido a través de sus redes sociales, evidencia el impacto humano de la violencia que afecta actualmente a la región.

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Bergonzi, quien creció en Popayán y mantiene lazos familiares en la capital caucana, utilizó su cuenta oficial de Instagram para expresar el temor y la incertidumbre que se viven en la ciudad. “Acabo de llegar de Popayán y es muy doloroso ver la situación que se está viviendo en este momento. Todo el mundo está con miedo, con incertidumbre. Ayer eso parecía que hubiese toque de queda en la ciudad: las calles vacías, la gente cerrando sus negocios como con ese dolor”, relató.

La presentadora remarcó que la sensación de amenaza es constante y cercana para los habitantes. “En cualquier momento le toca a un amigo, le toca a un vecino, le toca a un familiar. Ayer, en plena vía, gente inocente entre las víctimas mortales”, añadió, refiriéndose a los hechos recientes que cobraron la vida de civiles en la zona.

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Uno de los episodios que más conmovió a sus seguidores fue la narración de cómo estuvo cerca de verse involucrada en uno de los ataques. “Ayer mismo yo iba a viajar por esa vía hacia Cali… y minutos después supe lo que había pasado. Pensar que podía estar ahí, con mi hija, me estremece”, confesó Bergonzi, haciendo referencia al atentado con explosivos contra un bus de servicio público en la vía Panamericana, que dejó decenas de víctimas.

La comunicadora también compartió la dificultad emocional de dejar a su familia en medio de la crisis. “Acabo de llegar de Popayán con el corazón apretado. Es muy duro dejar a mi gente, a mi mamá, a mis amigos… y saber el miedo que hoy se está viviendo en mi ciudad”, escribió en sus redes.

El mensaje de Bergonzi fue recibido con empatía y preocupación por parte de sus seguidores, quienes también manifestaron solidaridad con las familias afectadas. La presentadora concluyó con un mensaje de apoyo: “Hoy solo quiero abrazar a la distancia a todas las familias afectadas. No están solos. Popayán, estoy contigo. Cauca, estamos contigo”.

La situación en el Cauca ha sido calificada como crítica en los últimos días, con una serie de atentados que han puesto en alerta a la población civil y a las autoridades. Los reportes oficiales indican que la escalada de violencia ha dejado víctimas mortales y heridos, además de un ambiente de miedo e incertidumbre que golpea la vida cotidiana y la economía local.

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