Nueva EPS solicitó a la Adres girar más de $1,5 billones para el pago de prestadores en enero de 2026

Los recursos están destinados al cumplimiento de obligaciones con Entes Territoriales e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) - crédito Luisa González/REUTERS y Nueva EPS

La Gerencia Nacional de Tesorería de la Nueva EPS informó que adelantó la más reciente postulación de recursos ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) con el fin de cumplir los compromisos adquiridos con los Entes Territoriales y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) del país.

Como parte de su estrategia de saneamiento financiero, la Nueva EPS informó que ha fortalecido los procesos de conciliación de cartera con diferentes prestadores del país. Entre noviembre y diciembre de 2025, así como en enero de 2026, se realizaron mesas de conciliación con prestadores regionales y nacionales, en las que se avanzó en compromisos orientados al giro de recursos y al cumplimiento de obligaciones pendientes.

La entidad explicó que estas mesas de trabajo se llevaron a cabo con prestadores públicos y privados de varios departamentos, y que los acuerdos alcanzados durante estos espacios fueron incorporados en la postulación presentada ante la Adres. De esta manera, los valores conciliados hacen parte de los recursos que serán girados dentro del proceso actualmente en curso.

La EPS informó que los valores postulados ya fueron reportados oficialmente a la Adres - crédito Juan Arias/Infobae

La Nueva EPS indicó que el objetivo de estas jornadas ha sido depurar cuentas, validar servicios facturados y acordar cronogramas de pago, con el fin de avanzar en la normalización del flujo de recursos hacia los prestadores de salud.

No obstante, la entidad advirtió que una parte de los recursos comprometidos ha sido objeto de embargos judiciales, situación que ha generado afectaciones temporales en la ejecución de algunos pagos. Según lo informado, estos embargos impactaron la materialización de giros acordados durante el mes de diciembre, tanto a prestadores públicos como privados.

La Nueva EPS precisó que esta circunstancia ha incidido en el cumplimiento oportuno de algunos compromisos financieros, pese a que los recursos fueron incluidos dentro de los procesos de postulación. La EPS señaló que continúa identificando el alcance de estas medidas judiciales y su impacto sobre los flujos de pago previamente concertados.

Frente a este escenario, la entidad manifestó que seguirá adelantando las gestiones necesarias para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones financieras y asegurar el flujo de recursos dentro del sistema de salud, en concordancia con los procedimientos establecidos por las autoridades competentes.

Llamado de la Procuraduría por entrega de medicamentos

La Procuraduría solicitó ajustes al objetivo, acciones territoriales y matriz de riesgos del plan de contingencia -crédito Areacucuta/página web

El anuncio de los giros se produce en un contexto de incremento de quejas de usuarios relacionadas con la falta de distribución y dispensación de medicamentos a afiliados de la Nueva EPS en distintas regiones del país. Ante esta situación, la Procuraduría General de la Nación realizó un nuevo llamado a la entidad para que adopte medidas inmediatas y contundentes.

El requerimiento del ente de control se dio a través del plan denominado “Estrategia de atención en Contingencia por Transición de Gestor Farmacéutico”, diseñado por la EPS para enfrentar las dificultades en la entrega de medicamentos. Con el propósito de garantizar la pronta provisión de las medicinas a la ciudadanía afiliada, el Ministerio Público llevó a cabo una revisión del plan de contingencia presentado.

Tras este análisis, la Procuraduría exhortó a los funcionarios de la EPS a realizar ajustes urgentes en varios componentes de la estrategia, entre ellos el objetivo del plan, el detalle de las acciones a implementar en cada departamento, la identificación de la población afectada, la especificación del modelo de atención y la construcción de una matriz de riesgos, entre otros aspectos.

El objetivo del seguimiento de la Procuraduría es evitar interrupciones en la dispensación de medicamentos y tratamientos - crédito Colprensa

En consecuencia, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y de la Seguridad Social requirió a los servidores de Nueva EPS que informen los avances y el soporte de las acciones previstas en la estrategia que se está llevando a cabo, con el fin de evitar nuevamente la intermitencia o interrupción en el reparto de medicamentos y tratamientos a los usuarios del sistema de salud.