Estados Unidos alertó sobre riesgos en espacios aéreos de Latinoamérica por presunta actividad militar: Colombia fue incluido

Estados Unidos alertó riesgos en espacios aéreos de Latinoamérica por presunta actividad militar - crédito Leonardo Fernández Viloria/Reuters

El 16 de enero de 2026, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) emitió una advertencia de seguridad sobre posibles riesgos en el espacio aéreo de México, América Central, América del Sur y áreas del océano Pacífico, citando “actividades militares e interferencias del GNSS”. El aviso, contenido en el ‘NOTAM’ KICZ A0013/26, entra en vigor a partir de la fecha y tendrá una vigencia de 60 días.

Un portavoz de la FAA afirmó a la agencia internacional AFP que la alerta se extiende a zonas específicas de México, Centroamérica, Panamá, Bogotá, Guayaquil, diferentes Regiones Oceánicas de Vuelo —como Mazatlán—, y el Pacífico oriental. El representante detalló que la recomendación es aplicable a todos los operadores y pilotos estadounidenses.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La agencia del Gobierno estadounidense sostuvo que hay riesgos para las aeronaves que transiten por el espacio aéreo colombiano, específicamente en Bogotá, capital del país.

FAA sostuvo que hay riesgo en el espacio aéreo de Bogotá - crédito FAA

“Se recomienda a los operadores estadounidenses que tengan precaución al operar en las áreas sobre el océano Pacífico en la Región de Información de Vuelo de Bogotá (Sked) debido a actividades militares e interferencias del GNSS. Existen riesgos potenciales para las aeronaves a cualquier altitud, incluso durante el sobrevuelo y las fases de llegada y salida”.

Según el comunicado oficial, la advertencia enfatiza el riesgo para las aeronaves en todas las altitudes, abarcando tanto vuelos de llegada y salida como aquellos en ruta sobre las áreas afectadas. La FAA llamó a la precaución operativa, en especial en la Región de Información de Vuelo de Bogotá (SKED).

“Esta nota aplica a todas las aerolíneas y operadores comerciales estadounidenses; a todas las personas que ejerzan los privilegios de un certificado de aviador emitido por la FAA, excepto a quienes operen aeronaves registradas en Estados Unidos para una aerolínea extranjera; y a todos los operadores de aeronaves civiles registrados en Estados Unidos, excepto cuando el operador de dicha aeronave sea una aerolínea extranjera”.

La respuesta de la Aerocivil tras alerta de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos

La Aeronáutica Civil informó que las aerolíneas comerciales que operan en el país fueron notificadas de la situación - crédito Aeronáutica Civil

En reacción a la nota emitida por la FAA, la Aeronáutica Civil (Aerocivil) confirmó la veracidad de la alerta y aseguró que las aerolíneas comerciales qee operan en territorio colombiano fueron notificadas con el fin de determinar si van adoptar medidas al respecto.

“Se precisa que las aerolíneas colombianas ya han sido informadas sobre el contenido del NOTAM. De manera particular, las empresas que realizan vuelos internacionales o que operan en las áreas geográficas mencionadas son plenamente conocedoras de la situación y actualmente se encuentran analizando la información técnica, con el fin de adoptar, de ser necesario, medidas preventivas y de mitigación operacional”, se lee en el comunicado.

Aerolíneas están estudiando la situación - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

La Aerocivil también aclaró que, a la fecha, no se han evidenciado afectaciones visibles a la navegación aérea, ni se registran condiciones que impidan o limiten el normal desarrollo de las operaciones en el espacio aéreo bajo responsabilidad colombiana o en las rutas utilizadas por las aerolíneas nacionales.

Según informó, de acuerdo con el análisis preliminar, no es previsible en este momento una afectación que conlleve a la suspensión o restricción de las operaciones aéreas. “No obstante, las aerolíneas continuarán evaluando el escenario, en coordinación con las autoridades aeronáuticas y de acuerdo con los procedimientos establecidos”, enfatizó.

La Aerocivil señaló que mantendrán estricta vigilancia para identificar cualquier novedad que ponga en riesgo la seguridad aérea en el territorio.

“Se mantendrá un monitoreo permanente de la situación y continuará informando oportunamente a la comunidad aeronáutica sobre cualquier novedad que pueda impactar la seguridad operacional, reiterando su compromiso con la seguridad, regularidad y eficiencia del transporte aéreo” detalló.