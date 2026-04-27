Las ventas de hamburguesas superan las tres millones de unidades en Burger Master 2026: así lo confirmo su creador ‘Tulio recomienda’

El evento logró la comercialización récord de más de tres millones de hamburguesas a nivel nacional, según Tulio Zuloaga- crédito Tulio Recomienda

El impacto económico del Burger Master 2026 en Colombia superó todas las previsiones y se tradujo en un movimiento de más de tres millones de hamburguesas vendidas, según datos de su creador, Tulio Zuloaga, también conocido como ‘Tulio recomienda’.

La cifra representa más de 80 mil millones de pesos en ventas, dinamizando numerosos sectores y beneficiando especialmente al agro nacional.

El evento, que se vivió con intensidad en distintas ciudades, dejó imágenes de filas interminables en restaurantes y una avalancha de publicaciones en redes sociales. La experiencia de quienes participaron fue definida por el propio Zuloaga como “una cosa absolutamente espectacular”.

En palabras de su impulsor, la magnitud del fenómeno resultó abrumadora: “Ay, Dios, después de más de tres millones de hamburguesas este Burger Master, creo que todos quedamos así”.

Zuloaga publicó un video en su cuenta de Instagram diciendo: “Imagínense, si he quedado yo así, no me quiero imaginar cómo estarán mis héroes y heroínas del Burger Master, que con valentía han atendido las filas, han atendido a millones de colombianos, a millones de colombianas que han venido a probar las mejores hamburguesas de Colombia”.