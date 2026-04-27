Candidatos presidenciales exigieron a Rtvc organizar debates antes de la primera vuelta: Ni Paloma Valencia, De la Espriella e Iván Cepeda firmaron

Siete candidatos presidenciales exigen a RTVC organizar tres debates televisados antes del 31 de mayo, citando la Ley de Garantías Electorales - crédito Luisa González/Reuters/Colprensa/Mateo Riaños/Infobae

La falta de debates presidenciales en Colombia, cuando apenas faltan cuatro semanas para las elecciones de primera vuelta presidencial, despertó la inquietud de siete aspirante a la Casa de Nariño, quienes advierten que esta situación deja a los ciudadanos ante la posibilidad de votar sin el contraste necesario de propuestas.

Por tal razón, los candidatos presentaron una exigencia formal ante el Sistema de Medios Públicos -Rtvc-, solicitando la organización de tres encuentros televisados antes del 31 de mayo, en cumplimiento de la Ley de Garantías Electorales.

La carta, dirigida Hollman Morris, gerente general de la entidad pública, lleva las firmas de Sergio Fajardo, Claudia López, Carlos Caicedo, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Lizcano, Roy Barreras y Sondra Macollins. En el texto, los firmantes recordaronn que el artículo 23 de la Ley 996 de 2005 obliga al canal estatal a ofrecer hasta tres debates de una hora cuando una solicitud conjunta lo amerite.

Actualmente, trece aspirantes se disputan la presidencia, tras el retiro de Clara López, quien decidió respaldar la candidatura de Iván Cepeda. Los candidatos proponen que, para garantizar la transparencia, los participantes se dividan en dos grupos a través de un sorteo público.

Propuesta de los candidatos plantea dividir a los participantes en dos grupos para los debates mediante sorteo público y reglas acordadas por las campañas - crédito suministrado a Infobae Colombia

“Dado que somos trece (13) los aspirantes a la Presidencia de la República, proponemos que, mediante sorteo público, se conformen dos (2) grupos para cada uno de los debates. Las reglas y los temas de cada debate los acordarán conjuntamente los equipos de las campañas participantes, en los términos que establece la norma. Esta solicitud se hace bajo un mandato legal que corresponde cumplir en los términos y garantías que la Ley establece”, señala la misiva.

Sin embargo, el documento generó curiosidad debido a que aparecieron impresos los nombres de cuatro de los aspirantes más sonados para la contienda, pero ninguno consignó su firma.

En ese sentido, ni Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Miguel Uribe Londoño apoyaron la inciativa para hacer parte de los encuentros televisados que se darían en los próximos días.

La iniciativa surge en medio de un clima de tensión. Iván Cepeda, que encabeza las encuestas, mantuvo durante meses su negativa a participar en debates colectivos. Cuando finalmente aceptó, lo hizo con condiciones restrictivas: solo debatiría en un formato de cara a cara con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, excluyendo a los representantes del centro y a otros postulantes.

Cuatro aspirantes, entre ellos Iván Cepeda y Paloma Valencia, decidieron no firmar la petición formal para participar en debates presidenciales televisados - crédito suministrado a Infobae Colombia

Este escenario ha sido criticado por sus rivales, quienes consideran que dichas condiciones limitan la confrontación plural de ideas y restringen la agenda temática. Entre las demandas de Cepeda se incluyen el control sobre los moderadores y los tiempos de intervención, así como la exclusión de temas como la Paz Total.

En respuesta, Paloma Valencia declaró: “Debatamos ya. El país está mirando”, y tanto ella como De la Espriella aceptaron el reto en principio, aunque las negociaciones aún no han avanzado.

El impacto en el electorado y el llamado a RTVC

En la carta, los siete candidatos advirtieron el costo democrático de evitar los debates. Según su pronunciamiento, “no hacer los debates implica para el ciudadano, además, el costo de votar a ciegas, sin haber podido contrastar propuestas, responder preguntas imparciales, exigir explicaciones o identificar las contradicciones que puedan existir en cualquier programa de gobierno”.

El candidato presidencial del Pacto Histórico remarcó que no está dispuesto para prestarse para "espectáculos" en la contienda electoral y dispuso de una serie de condiciones para ir a la discusión pública - crédito suministrado a Infobae Colombia

De acuerdo con el documento, la omisión de estos espacios de confrontación pacífica de ideas no daña a los contrincantes, sino que perjudica directamente a los electores.

Los firmantes reiteran su compromiso para acordar colectivamente las reglas y temáticas de los encuentros, tal como estipula la normativa vigente. Finalmente, instan a que Inravisión-RTVC cumpla con su responsabilidad y ofrezca a los colombianos la oportunidad de tomar una decisión informada en las urnas.