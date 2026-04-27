Universitario de Perú insiste en negociar por Fabian Bustos, entrenador de Millonarios, a pesar de estar en fase clave de la Liga BetPlay

El administrador de la 'U' pretende sí o sí al técnico argentino para sacar al equipo del mal momento, aunque su contrato con Millonarios impide un posible regreso - crédito L1 MAX

Universitario de Deportes enfrenta una crisis institucional agravada tras su reciente derrota 2-1 ante Alianza Atlético, resultado que generó una fuerte reacción de la hinchada y desencadenó una serie de exigencias que ponen en la mira a la dirigencia y al plantel.

Según informó el periodista Gustavo Peralta en el programa Al Límite, el administrador Franco Velazco tiene decidido reintentar el contacto con el técnico argentino Fabián Bustos, actual entrenador de Millonarios en Colombia, con el objetivo de sumarlo como reemplazante de Jorge Araujo.

A pesar de los rechazos previos, la insistencia por Bustos se mantiene como prioridad en la agenda dirigencial de la ‘U’, en un esfuerzo por revertir la situación actual y responder a la presión social generada tras el último traspié deportivo.

Fabián Bustos reemplazó a Hernán Torres en la dirección técnica, que no sumó puntos en el inicio de la Liga BetPlay I-2026 - crédito Millonarios FC

La postura de Fabián Bustos, quien fue campeón nacional con Universitario en el centenario del club en 2024, ha sido hasta ahora de negativa debido a su compromiso con el equipo colombiano.

El propio entrenador declaró públicamente en Colombia: “Sé que mi club requiere de mí, pero en estos momentos no es posible; siempre está el cariño y el amor del club”. Esta cita, que evidencia el vínculo emocional entre Bustos y el club peruano, no ha frenado los intentos del actual administrador. Franco Velazco ya estableció dos acercamientos formales previos, ambos sin éxito, pero su intención es mantener la búsqueda activa en las próximas horas.

La cadena de decisiones se acelera en Universitario, mientras Velazco evalúa los pasos a seguir en relación a la dirección técnica y a la estructura deportiva. Peralta aseguró: “Yo tengo entendido que Franco Velazco va a volver a insistir por Fabián Bustos”, subrayando que el administrador percibe este posible vínculo como clave para el futuro inmediato del club.

La presión de la hinchada se refleja no solo en reclamos hacia los resultados recientes, sino también en demandas de “medidas estrictas”, según el detalle brindado por Gustavo Peralta en el mismo espacio radial. El ambiente en el estadio Monumental, durante y después del encuentro, se tornó hostil tanto para el administrador como para figuras de la dirección deportiva.

Fabián Bustos es criticado en Millonarios por el bajo rendimiento en el cierre de la Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

El descontento fue palpable en cánticos y pedidos explícitos de cambios estructurales, especialmente dirigidos a Álvaro Barco, responsable de la dirección deportiva de Universitario.

Peralta relató la escena ocurrida en el Monumental: Barco y Velazco se ubicaron juntos en la tribuna de Occidente durante el partido, pero al finalizar la jornada, el director deportivo fue objeto de cuestionamientos particulares por parte de los simpatizantes, que exigieron su salida e identificaron su gestión como uno de los ejes del problema institucional. Las imágenes posteriores mostraron a Barco retirándose aislado, acompañado solo por personal de seguridad, lo que refuerza el clima de aislamiento y tensión dentro del club.

La cadena de decisiones se acelera en Universitario, mientras Velazco evalúa los pasos a seguir en relación a la dirección técnica y a la estructura deportiva. Peralta aseguró: “Yo tengo entendido que Franco Velazco va a volver a insistir por Fabián Bustos”, subrayando que el administrador percibe este posible vínculo como clave para el futuro inmediato del club.

Las opciones de Millonarios para clasificar a las finales de la Liga BetPlay

El volante de Millonarios le respondió a los críticos que lo acusan de armar grupos entre los jugadores para sacar a los técnicos que pasan desde que él juega allí -crédito Cristian Bayona/Colprensa

Millonarios juega contra Alianza FC en Valledupar, que ya está eliminado de la Liga, pero no depende de si mismo. Los Embajadores tienen 25 puntos en la tabla y una diferencia de gol de +8.

Si gana: llega a 28 puntos y la diferencia de gol es el ítem que juega a favor del Embajador. Deberá esperar que Independiente Medellín y Deportivo Cali pierdan o empaten sus partidos.

Si empata: llega a 26 puntos y podría clasificar si Independiente Santa Fe, Deportivo Cali e Independiente Medellín pierden sus partidos. El empate o la victoria de alguno de estos lo deja por fuera.

Si pierde: queda eliminado.