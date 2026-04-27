Jerónimo Uribe defendió a su hermano Tomás tras polémica con campaña de Abelardo de la Espriella: “Puedo someterme a un polígrafo”

“Ni Tomás ni yo somos políticos”: Jerónimo Uribe rechazó señalamientos sobre privilegios familiares - crédito @jeronimoauribem/X - @tomasuribeEco/X

Una controversia sacude nuevamente la derecha política tras la difusión de un video de Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien denunció que la campaña del abogado y candidato Abelardo de la Espriella estaría financiando ataques contra el uribismo y buscando debilitar la oposición al actual mandatario Gustavo Petro.

Tomás Uribe utilizó sus redes sociales para exponer que, cuatro años después de haber salido de Colombia debido a amenazas, enfrenta una nueva ola de hostilidades. Esta vez, sus señalamientos apuntaron a exaliados del Centro Democrático que, según él, “se acercaron al partido buscando aval y hasta propusieron a Álvaro Uribe como fórmula vicepresidencial”.

Uribe hijo sostuvo que “la campaña de Abelardo de la Espriella está pagando influenciadores para atacar a Álvaro Uribe, a la oposición democrática y le está haciendo el juego a Petro”.

Entre los nombres mencionados por Tomás Uribe figuran el estratega digital Carlos Suárez Rojas y Enrique Gómez, jefe de debate de la campaña de De la Espriella. Uribe señaló que ambos serían responsables de dirigir la estrategia para debilitar a la oposición.

El empresario e hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez atribuyó la información a un alto ejecutivo vinculado a la campaña de De la Espriella - crédito @tomasuribeEco/X

“Debilitar a la oposición es hacerle el juego a Petro. La matemática no miente. 35% de los colombianos se identifican como izquierda, 25% nos identificamos como derecha, el otro 40% se identifican como independientes”, afirmó Uribe, quien subrayó la necesidad de una oposición unificada para “derrotar a Petro y a su heredero”.

La reacción de Carlos Suárez Rojas no se hizo esperar. El asesor en marketing político respondió de manera directa en su cuenta de X, con frases que reflejaron el clima de confrontación: “Pequeño Tomás, se nota que el complejo de ‘hijo de grande’ pesa sobre tus hombros”.

Suárez criticó abiertamente el peso del apellido Uribe en la política nacional y cuestionó la legitimidad de una supuesta “dinastía”. “En democracia el liderazgo no se hereda, se gana en la calle, con el pueblo y en las urnas”, sostuvo, remarcando que “la gente ya está cansada de que los mismos apellidos decidan quién es ‘leal’ y quién no”.

En el mismo mensaje, Suárez defendió la campaña de Abelardo de la Espriella y rechazó las acusaciones sobre el uso de influenciadores para atacar a la oposición: “Abelardo está sumando porque se lo ganó; tú sigues hablando como si mandaras, escudado en el apellido de tu papá”. El estratega aprovechó para ridiculizar los datos estadísticos presentados por Tomás Uribe y desestimó los argumentos sobre la supuesta compra de influencias.

Carlos Suárez Rojas cuestionó liderazgo de Tomás Uribe y rechazó acusaciones sobre campaña de Abelardo de la Espriella - crédito @carlossuarezr/X

La polémica escaló cuando Jerónimo Uribe, también hijo de Álvaro Uribe Vélez, intervino con un video en el que negó la existencia de una dinastía política en su familia. “Ni Tomás ni yo somos políticos, no hemos sido funcionarios, no hemos aspirado a cargos públicos. Durante el gobierno de Duque jamás estuvimos intrigando por ahí y menos aún lo haremos en el gobierno de Paloma”, afirmó.

Jerónimo Uribe defendió que ambos se han dedicado a empresas privadas, “que han recibido capital de inversionistas de talla mundial que ni siquiera saben qué es el uribismo”.

Uribe también apuntó hacia el pasado familiar de otros actores, señalando que “el doctor Enrique Gómez (líder de Salvación Nacional) es nieto del presidente Laureano Gómez, es sobrino del doctor Álvaro Gómez y recientemente se dedicó a revivir el partido de su tío, su heredad, y también a atacar frenéticamente a Álvaro Uribe”.

Jerónimo Uribe negó existencia de dinastía política y defendió trayectoria privada de su familia - crédito @jeronimoauribem/X

Cuestionó a Suárez sobre a qué poder se refería: “¿Al que tuvimos cuando la Dian de Santos nos mandó a la Dian 30 veces en un año? ¿O al que tuvimos cuando Montealegre detuvo a mi tío durante la campaña del plebiscito y amenazaba con meternos presos a nosotros dos?”

En su intervención, Jerónimo Uribe aseguró que nunca ha vivido de contratos con el Estado y retó a Suárez a someterse a la misma prueba. Además, defendió el derecho de su familia a participar en la vida pública sin ser objeto de ataques por su apellido.

“Ahora viene la narrativa que somos de los de siempre, que siempre ha vivido del Estado. Yo, Carlos, puedo someterme a un polígrafo y asegurar que jamás en la vida he vivido de un contrato con el Estado. Y también puedo asegurar que nunca he sido cercano a chavistas como Piedad Córdoba. Te pregunto, ¿tú te puedes someter a eso mismo? Mis hijos el pasado julio visitaron a su abuelo para verlo diez horas frente a una pantalla recibiendo su injusta condena. Ahí sí, con verdadero estoicismo y ardencia”, finalizó.