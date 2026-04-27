Colombia

Asesinato de Gabriel Acosta, hincha del Junior, en Cartagena: identificaron a ‘Jafre’ como un presunto responsable del crimen

La investigación permitió identificar a un implicado de 24 años, señalado a partir del análisis de grabaciones, sobre quien pesa una orden de captura emitida por un juez con funciones de control

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Gabriel Alfredo Acosta Navas, líder de la barra Los Kuervos, seguidores del Junior de Barranquilla - crédito @fninomendoza/X
El crimen de Acosta Navas ocurrió luego de asistir al encuentro entre Atlético Junior y Palmeiras en el estadio Jaime Morón - crédito @fninomendoza/X

El asesinato de Gabriel Alfredo Acosta Navas, un hombre de 32 años y líder de la barra Los Kuervos en Cartagena, consternó a la comunidad futbolística.

La víctima, conocida como Gabo, fue atacada brutalmente la noche del miércoles 8 de abril, poco después de haber salido del estadio Jaime Morón tras presenciar el partido entre Atlético Junior y Palmeiras por la Copa Libertadores.

En los videos que circularon por redes sociales se observa cómo Acosta Navas es interceptado en la parte externa de un conjunto residencial cercano al sector de Los Ejecutivos.

Allí, tres individuos lo agredieron: dos lo apuñalaron en repetidas ocasiones y un tercero lo golpeó con una piedra. Las imágenes permitieron identificar que el ataque fue especialmente violento, ya que la víctima habría recibido 12 cuchilladas.

El equipo dirigido por Abel Ferreira quiere ampliar su racha de partidos con victorias-crédito Thiago Bernardes/REUTERS-Jairo Cassiani/Colprensa
El crimen de Acosta Navas ocurrió luego de asistir al encuentro entre Atlético Junior y Palmeiras en el estadio Jaime Morón-crédito Thiago Bernardes/REUTERS-Jairo Cassiani/Colprensa

Las autoridades de Cartagena, tras analizar más de 90 horas de grabaciones con la colaboración de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía, lograron identificar a uno de los responsables.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Gelver Yecid Peña Araque, explicó que existe una orden de captura contra Jafre José Hernández Julio, un joven cartagenero de 24 años, vinculado a una barra del Real Cartagena.

El general Peña detalló que la búsqueda de Hernández se extiende por todo el país e incluso a nivel internacional. El juez de Control de Garantías ya emitió la orden judicial y se ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que lleve a la ubicación de alias Jafre.

La muerte de Gabriel Acosta, quien trabajaba en seguridad industrial y salud ocupacional, ha generado una fuerte reacción entre los aficionados y la sociedad cartagenera. Su liderazgo en Los Kuervos lo había convertido en una figura reconocida dentro de la hinchada del Atlético Junior.

La Policía ofrece una recompensa de hasta $20 millones de pesos a quien brinde información sobre el paradero de Jafre José Hernández - crédito Policía Cartagena
La Policía ofrece una recompensa de hasta $20 millones de pesos a quien brinde información sobre el paradero de Jafre José Hernández - crédito Policía Cartagena

¿Qué dijeron las autoridades?

Durante el encuentro deportivo, más de 18.000 asistentes estuvieron bajo vigilancia policial y, según el secretario del Interior de Cartagena, Bruno Hernández, “en el estadio y sus alrededores no sucedió absolutamente nada”.

Sin embargo, el funcionario describió en Noticias Caracol que la situación se complicó en varios barrios y en la salida de la ciudad, donde grupos esperaban los buses para atacar con piedras y provocar enfrentamientos, lejos del perímetro del escenario deportivo.

Hernández enfatizó que los responsables de la violencia no son reconocidos como barristas o aficionados auténticos: “Los vamos a tratar como delincuentes, como bandidos criminales que se disfrazan de hinchas para cometer estos actos”. Enfatizó que el objetivo de estos grupos no era disfrutar del fútbol, sino buscar confrontaciones violentas.

Antes del partido, las autoridades promovieron un pacto de no agresión entre las barras locales y visitantes, lo que permitió un ambiente inicial de tranquilidad y cordialidad. No obstante, estos acuerdos no lograron evitar los hechos posteriores, sobre los que todavía no existe un pronunciamiento de la Conmebol. Según Hernández, la confederación considera que “lo que se presentó dentro del estadio y su entorno transcurrió sin novedades”.

Comunicado oficial La banda de Los Kuervos - crédito @LBK_Oficial/X
Comunicado oficial La banda de Los Kuervos - crédito @LBK_Oficial/X

Reacciones y señalamientos tras el crimen de Gabriel Acosta

La Banda de los Kuervo, grupo barrista de Barranquilla, publicó un comunicado el 9 de abril en el que responsabiliza a las autoridades de Cartagena por el asesinato de Gabriel Acosta, a quien identifican como líder del grupo.

El texto acusa al alcalde Dumek Turbay Paz de priorizar intereses turísticos por encima de la seguridad ciudadana y sostiene que hubo advertencias previas sobre el peligro que afrontaba Acosta, incluyendo amenazas y una emboscada.

El grupo barrista denuncia que, aunque se habían pactado rutas seguras para los visitantes, la Policía modificó el recorrido, aumentando la vulnerabilidad del grupo. “Desviaron las rutas de la Vía al Mar hacia la Cordialidad, metiendo a nuestra gente por zonas donde sabían lo que podía pasar”, señala el comunicado. Sostienen, además, que tras una reunión de seguridad el 25 de marzo, el vehículo de Acosta fue atacado y circularon amenazas en su contra.

La organización barrista concluye que hubo fallas en la organización y protección policial: “En Cartagena falló TODO: la logística, la organización y el operativo policial”. Advierten que el asesinato tendrá repercusiones en el ambiente futbolero y barrial, y exigen que se asuman responsabilidades. Reafirman además su identidad como barranquilleros y piden justicia por su líder asesinado.

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