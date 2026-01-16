Petro dice que el precio de la gasolina “comenzará a bajar” tras pago de la deuda del Fondo de Estabilización

| crédito EFE - Colprensa

El precio de la gasolina en Colombia registró un nuevo ajuste desde el 1 de enero de 2026, según lo informado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro aseguró que ese comportamiento tendría cambios en el corto plazo, luego de que el Gobierno avanzara en el saneamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, Fepc, de acuerdo con información publicada por la Revista Semana.

El pronunciamiento del jefe de Estado se conoció el 15 de enero de 2026, cuando afirmó que el país habría terminado de cubrir la deuda acumulada del Fepc, un mecanismo creado para mitigar las variaciones en los precios internos de los combustibles.

- crédito Presidencia de Colombia

Ahora síguenos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según Petro, este paso permitiría iniciar una reducción gradual en el valor del galón de gasolina, en un contexto marcado por la apreciación del peso colombiano frente al dólar.

El mandatario hizo pública su posición a través de su cuenta personal en la red social X, en una respuesta dirigida al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Allí escribió: “Porque ya pagamos la deuda del Fepc y, porque se apreció el peso colombiano frente al dólar, entonces le aviso a usted y al país que comenzaremos a bajar el precio de la gasolina”. El mensaje se difundió horas después de que se conocieran los incrementos vigentes desde comienzos del año.

De acuerdo con la información oficial, el Fepc había acumulado un déficit significativo como resultado de los subsidios aplicados durante varios años para mantener precios internos por debajo de las referencias internacionales. Este escenario obligó al Estado a destinar recursos del presupuesto nacional para cubrir esa diferencia, lo que, según el Gobierno, incidió en las finanzas públicas.

- crédito Colprensa

Tras el anuncio presidencial, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, explicó los ajustes realizados al fondo y la política de precios de los combustibles. En declaraciones recogidas por Semana, el funcionario detalló el contexto en el que se tomaron las decisiones recientes y defendió las medidas adoptadas durante el actual Gobierno.

Palma sostuvo que: “Durante años mantuvieron falsamente ‘gasolina barata’ a punta del presupuesto de la nación, usando los recursos destinados para agua potable, educación y saneamiento básico, perjudicando a las poblaciones más necesitadas de esos recursos”. En su explicación, agregó que esa estrategia derivó en “un déficit histórico del Fepc sobre el subsidio a los más pudientes, a los combustibles fósiles, para propietarios de vehículos que no los necesitaban”.

El ministro también señaló que el presidente Petro “tomó la decisión que otros evitaron, sanear el Fepc, ordenar las finanzas públicas y frenar el subsidio a los privilegiados”, en referencia a la eliminación progresiva de los apoyos que mantenían artificialmente bajos los precios de la gasolina y el diésel en el mercado interno.

Dentro de ese proceso, Palma explicó que el Gobierno ha realizado pagos y ajustes estructurales que han permitido avanzar hacia el equilibrio financiero del fondo. En ese sentido, afirmó: “Con pagos responsables y ajustes estructurales, hoy el FEPC avanza hacia el equilibrio financiero, evitando que se siga generando nueva deuda oculta”.

| crédito Ministerio de Minas y Energía

El funcionario añadió que, de manera paralela, se ha venido ajustando gradualmente el precio interno de la gasolina motor corriente, con el objetivo de alinearlo con la referencia internacional. Según Palma, este proceso se da en un escenario que considera favorable, debido a que el precio internacional del petróleo ha mostrado una tendencia a la baja y el peso colombiano se ha fortalecido frente al dólar.

Hasta el momento del anuncio presidencial, no se ha definido una fecha concreta para que se materialice la reducción del precio. De acuerdo con la información disponible, el valor del galón de gasolina se ubica en $10.919, cifra vigente mientras se adoptan los ajustes anunciados por el Ejecutivo.

El ministro de Minas y Energía también se refirió a cambios en otros componentes de la estructura de precios. Al respecto, señaló: “Desde el MinEnergia actualizaremos la fórmula del etanol, corrigiendo distorsiones y alineando su precio a criterios técnicos y de mercado, sin afectar la transición energética”.

En el mismo mensaje, Palma indicó que la combinación de un Fepc saneado, una fórmula del etanol ajustada y precios internacionales a la baja permitiría avanzar hacia la reducción del precio del combustible.

Según sus palabras: “Con estas decisiones, Fepc saneado, fórmula del etanol ajustada y precios internacionales a la baja, se habilita la rebaja de la gasolina, cuidando el bolsillo de la gente sin poner en riesgo la estabilidad fiscal y dejando de gastar el presupuesto en la quema de combustibles fósiles”.