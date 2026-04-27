Colombia

Gustavo Petro en Manta: detalles exclusivos del viaje secreto a Ecuador durante la búsqueda de ‘Fito’ y la pugna narco

El informe expone traslados discretos, controles militares rigurosos, registros de inteligencia sobre movimientos internos y la presencia de visitantes cuya identidad no fue plenamente verificada dentro del perímetro de seguridad durante la estadía presidencial

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crédito Dolores Ochoa/AP Foto y Ministerio de Defensa de Ecuador
Investigación periodística detalla que el viaje de Gustavo Petro a Manta ocurrió en paralelo a operativos en Ecuador para ubicar a alias ‘Fito’. - crédito Dolores Ochoa/AP Foto y Ministerio de Defensa de Ecuador

Una investigación periodística reveló nuevos detalles sobre el viaje del presidente Gustavo Petro, a la ciudad de Manta (Ecuador), realizado entre el 24 y el 26 de mayo de 2025, en un contexto marcado por operativos de seguridad de alto nivel para la captura de José Adolfo Macías, alias ‘Fito’, líder de la organización criminal ‘Los Choneros’.

El informe, publicado por el portal Vistazo en alianza con Código Vidrio, reconstruye las 72 horas de permanencia del mandatario en territorio ecuatoriano, a partir de registros de inteligencia, fuentes oficiales y documentos de seguridad. Según la investigación, la visita de Petro estuvo envuelta en un hermetismo inusual, con movimientos reservados y un despliegue de protección pocas veces visto para un jefe de Estado en la región.

Un aterrizaje discreto y agenda reservada

El avión presidencial FAC 001 aterrizó en el aeropuerto Eloy Alfaro de Manta en la tarde del 24 de mayo, tras partir desde Quito. Si bien Petro acudió esa mañana a la ceremonia de posesión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, su principal objetivo en Ecuador no estaba vinculado a ese acto.

El mandatario se trasladó, de inmediato y bajo una caravana de seguridad, hacia la urbanización Marina Blue en el sector de Santa Marianita, donde permaneció las siguientes 72 horas sin realizar actividades públicas conocidas.

La ruta desde el aeropuerto hasta la residencia fue cuidadosamente planificada. La caravana avanzó con fluidez por la vía puerto-aeropuerto y la ruta Spondylus, evitando desvíos innecesarios y manteniendo en todo momento un bajo perfil. Documentos de inteligencia ecuatorianos confirman que el desplazamiento fue monitoreado de cerca por unidades especiales de las Fuerzas Armadas, que establecieron un anillo de protección externo, mientras que agentes colombianos se encargaron de la seguridad interna.

Muchos colombianos se preguntan por qué un avión de la Fuerza Aérea Colombiana que a menudo se asocia con la Presidencia estuvo en Orlando después de la participación de Gustavo Petro en la ONU, por lo que se conocieron algunas razones - crédito Presidencia de la República - América Militar
El avión presidencial FAC 001 de la Fuerza Aérea Colombiana trasladó a Gustavo Petro desde Quito hasta Manta el 24 de mayo de 2025, según la investigación periodística. - crédito Presidencia de la República - América Militar

Protección extrema y controles estrictos

Durante la estadía de Petro en Manta, se implementó un esquema de seguridad doble, con agentes colombianos dentro de la residencia y personal militar y policial ecuatoriano en el perímetro. Ningún elemento de la seguridad local tuvo acceso directo al mandatario ni a sus visitantes. Los controles incluyeron la revisión de cada vehículo y persona que ingresaba al complejo, en su mayoría autos con vidrios polarizados que dificultaban la identificación de los ocupantes.

Informes de inteligencia documentan ingresos frecuentes de un Jeep Jetour modelo 2025, utilizado para transportar alimentos y bebidas, conducido por un empleado de una empresa de logística de Manabí. Además, se reportaron reuniones privadas, música en el interior de la residencia y la presencia eventual de mujeres que no formarían parte del equipo oficial. Todo el operativo estuvo marcado por un secretismo inusual y el cumplimiento estricto de los protocolos de protección presidencial.

Tensiones diplomáticas y sospechas de encuentros

El viaje de Gustavo Petro a Ecuador generó controversias diplomáticas. El presidente Daniel Noboa sugirió públicamente que el mandatario habría sostenido reuniones con enviados de ‘Fito’ y con representantes del correísmo, insinuando una posible interferencia en las operaciones para capturar al líder de ‘Los Choneros’, que seguía prófugo desde enero de 2024.

Petro negó estas acusaciones, afirmando que su agenda fue exclusivamente oficial y que en todo momento estuvo acompañado por agentes estatales ecuatorianos. No obstante, la investigación revela que durante los primeros días de junio de 2025 existieron diálogos entre emisarios de ‘Fito’ y funcionarios diplomáticos colombianos, mientras el narcotraficante buscaba negociar una posible entrega y extradición hacia Estados Unidos, temiendo por su vida ante el avance de bandas rivales como ‘Los Lobos’.

Gustavo Petro propone revivir la Gran Colombia desde Ecuador con una ambiciosa agenda de integración cultural, política y económica - crédito Ovidio González / Presidencia
El 19 de abril de 2026, Petro anunció que demandaría penalmente a Daniel Noboa por calumnia - crédito Ovidio González / Presidencia

Los chats entre personas de ‘Fito’ y diplomáticos de Colombia

En este contexto negado por el Jefe de Estado, salieron a la luz intercambios de mensajes y llamadas entre una funcionaria de la Cancillería colombiana y un delegado de ‘Fito’. El 4 de junio de 2025, Macías envió una carta manuscrita a la embajadora de Colombia en Ecuador, María Antonia Velasco, expresando su deseo de entregarse y advirtiendo que poseía información “muy valiosa”.

Aunque la autenticidad de la carta fue puesta en duda por la Cancillería, la investigación comprobó que, al día siguiente, una funcionaria contactó al negociador de ‘Fito’ para intentar comunicarse y facilitar el número del viceministro de Relaciones Multilaterales, Mauricio Jaramillo.

En los chats, la funcionaria insistía: “Él está esperando su llamada. Escríbale si no le contesta, dígale quién es”. Más tarde, el representante de ‘Fito’ confirmó que ya le escribía al viceministro.

En un mensaje, el negociador explicó que buscaba facilitar la entrega de Macías, pero subrayó la complejidad del proceso por la postura del gobierno ecuatoriano y solicitó una llamada para explicar detalles.

Hasta el cierre del reportaje, el viceministro Jaramillo no había respondido formalmente sobre la naturaleza de esos contactos, mientras la Cancillería reiteró que no actúa como garante de narcotraficantes ni tiene competencias para mediar en estos casos.

El trasfondo narco y las negociaciones fallidas

La presencia de Petro en Manta se produjo en pleno auge de la pugna territorial entre ‘Los Choneros’ y ‘Los Lobos’, en una ciudad que se había convertido en escenario de encuentros clandestinos y episodios violentos. Fuentes de inteligencia citadas por Vistazo señalaron que, en aquellos días, altos mandos de ambos grupos mantenían negociaciones para reducir la violencia, aunque sin éxito.

El propio ‘Fito’ había escapado de la cárcel regional Guayas en enero de 2024 y su búsqueda involucraba a fuerzas ecuatorianas y agencias internacionales. Durante su fuga, buscó intermediación diplomática para garantizar una entrega segura y protección para su familia. La investigación periodística revela que hubo contactos con funcionarios de la Cancillería colombiana, aunque el gobierno de Petro insistió en que nunca actuó como garante de narcotraficantes ni recibió información oficial sobre la carta enviada por ‘Fito’ a la embajadora de Colombia en Ecuador.

Petro, la escritura de un libro y la defensa oficial

En medio del clima de tensión y sospechas, Gustavo Petro sostuvo que su visita a Manta le permitió avanzar en la escritura de un libro sobre capitalismo y crisis climática. El mandatario comentó públicamente haber redactado unas treinta páginas del texto durante su estancia en la residencia, destacando la tranquilidad del lugar y la vista al mar como inspiración.

El 19 de abril de 2026, Petro anunció que demandaría penalmente a Daniel Noboa por calumnia, al considerar infundadas las acusaciones sobre supuestas reuniones con personas vinculadas al narcotráfico. Aseguró que su gobierno colaboró activamente en la captura de cabecillas de bandas criminales ecuatorianas.

crédito Fuerzas Militares de Ecuador
Alias ‘Fito’, líder de ‘Los Choneros’, permanecía prófugo durante el periodo en que se desarrollaron los operativos en Manta en 2025. - crédito Fuerzas Militares de Ecuador

El operativo final y el desenlace de la fuga de ‘Fito’

Mientras Petro permanecía en Manta, la búsqueda de ‘Fito’ continuaba. El líder de ‘Los Choneros’ fue finalmente capturado el 25 de junio de 2025, en un bunker en Montecristi, a pocos kilómetros de la ciudad, y extraditado poco después a Estados Unidos. La investigación identificó que, durante su fuga, ‘Fito’ intentó negociar condiciones que incluían protección familiar e identidad en un país tercero, pero ninguna de sus peticiones se concretó.

La situación de inseguridad en la región llevó a que varios familiares de jefes criminales buscaran refugio en Colombia con identidades nuevas, según informes de inteligencia. El contexto de violencia se agravó con asesinatos selectivos y masacres, mientras el gobierno estadounidense ofrecía recompensas millonarias por los líderes de las bandas que dominan el crimen organizado en Ecuador.

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