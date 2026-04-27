Nelson Ramos crítica al arbitraje colombiano por el gol del DIM ante Fortaleza: “Hoy con VAR cometen más errores que antes”

Nelson Ramos, histórico arquero del fútbol colombiano, asegura que el gol de Deportivo Independiente Medellín ante Fortaleza no debió haber sido validado - crédito Millonarios F.C./Win Sports

Para Nelson Ramos, no hay discusión, la jugada que definió el partido entre el Independiente Medellín y Fortaleza Ceif no debió terminar en gol. El exarquero fue contundente al analizar la acción que le dio la victoria al DIM en los minutos finales, tras una anotación de Yony González que dejó más dudas que certezas. “Para mí no es gol”, sentenció en diálogo con Caracol Radio, en una crítica directa al arbitraje colombiano y al uso del VAR.

El encuentro, disputado el sábado 25 de abril, tuvo un desenlace polémico. En la recta final del partido, el balón terminó en el arco de Fortaleza tras un remate de González, pero la duda se centró en si la pelota cruzó completamente la línea. Las repeticiones televisivas no lograron aclarar la jugada, lo que alimentó aún más el debate.

Deportivo Independiente Medellín ganó 1-0 ante Fortaleza y siguió con vida en la lucha por entrar al grupo de los ocho - crédito Win Sports

Una jugada que exige tecnología

Ramos fue enfático en que este tipo de acciones, cada vez más determinantes en el fútbol moderno, no pueden resolverse sin el respaldo tecnológico adecuado. “Sea o no sea gol, deben usar el VAR, para eso tienen la herramienta, la idea es que hoy por TV no se vea tantos amaños”, expresó, apuntando a la necesidad de mayor transparencia.

El exguardameta también destacó la dificultad que enfrentan los árbitros en jugadas de este tipo: “Es una acción que para los árbitros, tanto el central como el línea, es muy difícil”. Sin embargo, insistió en que precisamente por esa complejidad, el VAR debe ser una herramienta clave para evitar errores. “El VAR tiene la opción de verlo mejor”, añadió.

Más allá de la jugada puntual, Ramos abrió el debate sobre la infraestructura tecnológica del fútbol colombiano. Según su visión, el país está rezagado frente a otras ligas: “Deben invertirle más al VAR. Hay un chip que mide si fue gol o no automáticamente. Todos los países tienen todas las tecnologías y nosotros ninguna”.

Crítica directa al arbitraje moderno

Uno de los puntos más fuertes de su declaración fue la comparación entre el arbitraje actual y el de épocas anteriores. Para Ramos, lejos de mejorar, el uso del VAR ha evidenciado más fallas: “Hoy en día debemos felicitar a los jueces de antes que no tenían VAR y lograban tomar decisiones importantes, hoy se ven más errores y eso que hay esa herramienta”.

La crítica no solo apunta a la implementación del VAR, sino también a su aprovechamiento. En su opinión, los jueces no están utilizando correctamente la tecnología disponible. Incluso lanzó una frase que refleja su frustración con el sistema actual: “Incluso hay veces que las acciones quedan mejor grabadas con los celulares en las tribunas”.

El portero oriundo de Popayán anotó el atajó en el Boca Juniors de Cali de la segunda división del fútbol colombiano - crédito Colprensa

La voz de la experiencia

Nelson Ramos construyó una carrera de más de 20 años en el fútbol profesional, con paso por múltiples equipos del país y el exterior, dejando números y registros que respaldan su peso en el debate. Debutó con Deportivo Pasto, donde empezó a consolidarse desde 2006 y fue parte del proceso que llevó al club al título de liga en 2006, dando sus primeros pasos como titular en primera división.

Tras su crecimiento, dio el salto a La Equidad y luego a América de Cali, donde fue arquero titular en una etapa compleja del club, acumulando continuidad en liga y partidos de alta exigencia, incluyendo clásicos.

Su etapa más destacada llegó con Millonarios FC. Allí disputó al menos 92 partidos oficiales, marcó 2 goles y fue parte del título de Copa Colombia 2011 y de la histórica liga de 2012. En ese ciclo también dejó registros sólidos bajo el arco: por ejemplo, en un tramo de 17 partidos recibió solo 12 goles, reflejando su rendimiento como titular.

Él es Yony Gonzáles, el jugador del Deportivo Independiente Medellín autor del gol ante Fortaleza - crédito Sergio Moraes/Reuters

Además de su rendimiento como arquero, Ramos tuvo una particularidad poco común: fue goleador ocasional. A lo largo de su carrera marcó cerca de 10 goles, varios de tiro libre y penal, incluyendo un récord inusual de tres goles consecutivos en partidos oficiales, algo casi inédito para un guardameta.

En la recta final de su carrera pasó por equipos como Independiente Medellín, Atlético Bucaramanga, Fortaleza CEIF y el Deportivo Quito, sumando experiencia tanto en Liga BetPlay como en el exterior

Por eso, su conclusión es tajante: “Nos estamos quedando atrás tecnológicamente. Por eso nunca ganamos nada”. Más allá de lo polémico de la frase, refleja una preocupación estructural sobre el desarrollo del fútbol en el país.