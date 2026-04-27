Joven denunció en redes sociales cómo fue drogada en Transmilenio: “Me pegaron unas pepas en la chaqueta”

Una joven denunció en TikTok que fue drogada con una sustancia desconocida en la estación Ricaurte del Transmilenio, en Bogotá, cuando un grupo de desconocidos intentó acercarse para, según sospecha, robarle sus pertenencias - crédito annaaa_mcss / TikTok

La usuaria de TikTok con el nombre ‘annaa_mcss’ compartió su experiencia sobre un intento de robo con droga en una estación de Transmilenio en Bogotá.

La joven relató que el hecho ocurrió el domingo, 26 de abril de 2026, cuando esperaba la ruta G43 en la estación Ricaurte. Según contó, una mujer de unos 40 años se acercó demasiado y la tocó en el hombro, lo que de inmediato le pareció sospechoso.

Detalló que, antes del episodio, notó que dos personas jóvenes, un hombre y una mujer, se posicionaron a muy corta distancia de ella; la mujer incluso le preguntó por una parada de bus. Cuando llegó el vehículo, la tensión aumentó: “Las tres personas se me acercaron mucho y querían obligarme a subir”.

La ciudadana optó por alejarse y notó que las dos personas sí abordaron el vehículo, mientras la mujer se marchó. Posteriormente, se sintió mal: “Cuando respiré, porque sentí como un olor raro, como a alcohol, como a perfume… apenas inhalé, me dio muchísimo mareo y dije: me drogaron”.

Recomendaciones como “usen tapabocas en el transporte público” y llamados a la precaución abundan entre los pasajeros ante la creciente inseguridad - crédito @TransMilenio / X

‘Annaa_mcss’ buscó ayuda de una pareja, a quien le confesó: “Por favor, ayúdenme, estoy sola, estoy mareada, siento que me hicieron algo”. Notaron unas “pepas naranja” en su chaqueta y le recomendaron quitársela. Continuó: “efectivamente me hicieron algo y sí era una droga”. Ya acompañada, fue conducida por personal de Transmilenio y policías hasta que su madre llegó para recogerla.

La joven enfatizó la importancia de desconfiar y buscar ayuda ante situaciones sospechosas. “Siempre estén muy alerta, verificando quién está atrás”, aconsejó. Agradeció al personal que la asistió y concluyó: “Confíen siempre en el instinto. No podemos ser tan confiados, especialmente en Bogotá”.

El aumento de los robos en TransMilenio ha generado preocupación entre los usuarios frecuentes del sistema en Bogotá. La sensación de alerta se refleja tanto en las cifras oficiales como en los numerosos comentarios compartidos en redes sociales, donde la comunidad intercambia consejos, advertencias y experiencias personales.

Desde enero hasta marzo de 2026, el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco) ha contabilizado 3.372 denuncias por hurto dentro del sistema de TransMilenio. Esta cifra representa un promedio de 37 denuncias diarias, lo que evidencia la magnitud del problema para quienes utilizan este medio de transporte a diario.

La comunidad en redes invita desconfiar de todos en e transporte público - crédito @TransMilenio / X

Las denuncias no se limitan únicamente a los robos ocurridos dentro de las estaciones. El conteo también incluye incidentes en los buses troncales y alimentadores, donde los pasajeros han reportado un total de 2.150 hurtos a personas en este período. Además, solo en las estaciones se han presentado 1.222 casos, lo que implica 446 denuncias más que las registradas en el mismo lapso del año anterior.

El incremento interanual alcanza el 38,59 %, ya que en 2025 se reportaron 2.433 casos en el mismo trimestre. Esta tendencia al alza ha motivado a los usuarios a compartir sus inquietudes y recomendaciones en internet. Una persona comentó: “Por favor usen tapabocas en el transporte público, así se protegen de muchas cosas”, sugiriendo medidas de autocuidado frente al entorno.

Otros mensajes aportan testimonios directos sobre situaciones semejantes: “Me pasó lo mismo en el túnel del Ricaurte”, relató un usuario, mientras que otra persona agregó: “A mi prima le pasó lo mismo en Av Chile, Transmilenio está súper inseguro, me alegra que estés bien”. Estas expresiones muestran cómo la inseguridad afecta a diversas zonas de la ciudad y refuerzan el llamado a la precaución.

Usuarios de TransMilenio enfrentan un promedio de 37 denuncias diarias por hurto, según cifras oficiales registradas entre enero y marzo de 2026 - crédito @TransMilenio / X

Según los datos del Siedco, la mayoría de los hurtos dentro del sistema de transporte se cometieron sin armas (87,3%), aunque se contabilizaron 336 casos con arma cortopunzante y 55 con armas de fuego.

Algunos residentes explican la actitud de los bogotanos ante esta situación: “Es que en Bogotá uno no es que quiera ser odioso, es que uno tiene que ser precavido y cuidadoso”. Así, la cotidianidad de la ciudad obliga a la población a adoptar rutinas de autoprotección y a estar atentos durante sus trayectos en TransMilenio.