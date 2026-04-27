Colombia

Políticos de izquierda reaccionaron a reciente encuesta en la que Iván Cepeda lleva la delantera ante De la Espriella y Paloma Valencia: “Haremos historia”

Mafe Carrascal, Camilo Romero e Isabel Zuleta se pronunciaron en X tras el candidato del Pacto Histórico posicionarse con un 44,3% en intención de voto, según la medición de Invamer

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Así reaccionaron los políticos de izquierda a resultados de encuesta Invamer - crédito @MafeCarrascal/X - Cristian Bayona/Colprensa - Mariano Vimos/Colprensa
Así reaccionaron los políticos de izquierda a resultados de encuesta Invamer - crédito @MafeCarrascal/X - Cristian Bayona/Colprensa - Mariano Vimos/Colprensa

A poco más de un mes para la primera vuelta presidencial en Colombia, un nuevo sondeo de Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio mostró un panorama electoral dominado por tres figuras: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

El estudio, aplicado entre el 15 y el 24 de abril de 2026, reveló que, por ahora, la preferencia electoral se inclina hacia Iván Cepeda, quien capta un 44,3% de la intención de voto, seguido por De la Espriella, con 21,5%, y Valencia, con 19,8%. La encuesta consultó a 2.741 personas dispuestas a participar en las urnas el 31 de mayo.

La distancia que separa al candidato del Pacto Histórico de sus principales contendores marca una tendencia que, de mantenerse, podría definir la contienda en la primera vuelta. Abelardo de la Espriella se consolida como la segunda opción, mientras que Paloma Valencia alcanzó un respaldo cercano al 20%.

Más atrás aparecen Claudia López (3,6%) y Sergio Fajardo (2,5%), lo que evidencia la concentración del voto en los tres primeros aspirantes.

La publicación de la encuesta generó reacciones inmediatas en el entorno político. Camilo Romero, exgobernador de Nariño y figura del progresismo, expresó en la red social X: “Si reforzamos estas cinco semanas, ganamos en primera vuelta”.

Romero interpretó los resultados como una señal de que el progresismo podría volver a la presidencia y subrayó: “Haremos historia. ¡Pa’lante!”.

Por su parte, Mafe Carrascal, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, instó a los simpatizantes a no confiarse: “Las encuestas nos dicen que estamos muy cerca de ganar en primera vuelta. Pero no podemos bajar la guardia”, publicó.

Añadió que es necesario “contarle a nuestros amigos y amigas lo que ha hecho el proyecto del cambio, contraatacar esas mentiras que se quieren imponer, y no permitir que la violencia y el miedo de siempre se avancen”.

Carrascal concluyó su mensaje con un llamado optimista: “Vamos con felicidad, con amor y alegría. Vamos a ganar con @IvanCepedaCast y @aida_quilcue en primera”.

De acuerdo con el análisis presentado por Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, los datos de Invamer reflejan una consolidación del liderazgo de Cepeda. “El desarrollo de las encuestas, como las del Invamer, muestra una tendencia clara: Iván Cepeda crece, se consolida y recoge el proyecto político que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia”, dijo. Además, subrayó el perfil de la campaña que impulsa el senador: “Lo hace con una campaña austera, coherente y firme, incluso frente a los ataques que ya comenzó a desplegar la derecha”.

Zuleta advirtió sobre el tramo decisivo de la contienda: “No hay espacio para la complacencia. Quedan cuatro semanas decisivas: el reto es cerrar la brecha, alcanzar esos 7 puntos y asegurar la victoria en primera vuelta”.

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