Colombia

Paloma Valencia superaría a Abelardo de la Espriella y disputaría una segunda vuelta presidencial contra Iván Cepeda: así lo reveló encuesta Celag Data

El sondeo también evidencia que el candidato del Pacto Histórico derrotaría a sus dos rivales directos en una segunda vuelta, que se realizaría el 21 de junio

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La candidata del Centro Democrático aparece en el segundo lugar del sondeo realizado por Celag Data - crédito Colprensa/Reuters
La candidata del Centro Democrático aparece en el segundo lugar del sondeo realizado por Celag Data - crédito Colprensa/Reuters

A poco más de un mes para que se realicen las elecciones presidenciales en Colombia, se conoció una nueva encuesta de intención de voto para los aspirantes que podrían suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño, a partir del 7 de agosto de 2026.

El sondeo, publicado el domingo 26 de abril de 2026, fue realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag Data).

Allí, el senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se consolida, por el momento, como el aspirante con mayor respaldo de los colombianos, registrando un 41,9%.

Posteriormente, se encuentran los candidatos de la derecha colombiana que se disputan la segunda posición del electorado.

En este caso, la senadora y candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, ocupa esa casilla con el 20,3% de apoyos ciudadanos, frente al abogado y empresario Abelardo de la Espriella, que bajó a la tercera ubicación con un 19,8%, lo que consolida a la congresista de oposición como la rival directa que tendrá Cepeda en una eventual segunda vuelta presidencial, que se podría efectuar el 21 de junio de 2026.

Después, en porcentajes inferiores a los tres primeros candidatos presidenciales, aparecen los aspirantes del centro político como Sergio Fajardo y Claudia López, con 1,6% y 1,1% de respaldos, respectivamente. Incluso, en este sondeo aparece la excandidata Clara López con 0,6%, pero que ya no aparece en el tarjetón electoral debido a que declinó su campaña y decidió adherirse a la de Iván Cepeda.

Por último, aparecen los aspirantes Miguel Uribe Londoño y Santiago Botero (0,4%), Roy Barreras y Luis Gilberto Murillo (0,1%), Mauricio Lizcano y Sondra Macollins (0,0%).

Uno de los datos destacados del estudio es el porcentaje de votantes que optaría por votar en blanco o anular su sufragio, que alcanza un 13,7%. A esto se suma un 2,3% que manifestó no tener intención de votar y un 5,0% que no sabe o prefirió no contestar.

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