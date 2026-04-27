Colombia

Capturaron a empresario y dueño de revista por presuntamente manejar ebrio en Bogotá: invadió carril de TransMilenio y chocó varios vehículos

Las fuerzas de seguridad intervinieron después de que un hombre alteró la circulación en una vía principal, según reportes ciudadanos difundidos en redes sociales

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Mora Valbuena fue trasladado a un Centro de Traslado por Protección para cumplir con los procedimientos legales correspondientes - crédito Colombia Oscura/X

El tránsito en el norte de Bogotá se vio alterado la noche del domingo 26 de abril tras un accidente que involucró a Dairo Mora Valbuena, presidente de la revista Poder.

El empresario fue detenido por la Policía luego de conducir en sentido contrario sobre la calle 100, en la localidad de Barrios Unidos, y chocar varios vehículos.

El hecho ocurrió cuando el conductor, al mando de una camioneta gris de placas KFZ 667, ingresó al nuevo carril de Transmilenio en sentido oriente-occidente. Testigos describieron que el vehículo circulaba de manera errática antes del impacto.

La situación fue registrada en video y difundida por ciudadanos a través de redes sociales, donde se escucha relatar: “Este personaje, que es nada más y nada menos que el dueño de la revista Poder, viene absolutamente borracho, viene manejando como loco”.

El empresario Dairo Mora Valbuena, presidente de la revista Poder, fue detenido tras conducir en sentido contrario en el norte de Bogotá - crédito Captura video Colombia Oscura
El empresario Dairo Mora Valbuena, presidente de la revista Poder, fue detenido tras conducir en sentido contrario en el norte de Bogotá - crédito Captura video Colombia Oscura

En uno de los registros audiovisuales difundidos muestra el vehículo de alta gama detenido en el norte de Bogotá. La camioneta se encuentra parcialmente sobre un separador con las luces de emergencia encendidas y una de sus puertas traseras abierta. Decenas de personas se reunieron alrededor del automóvil y en el área circundante, para ver el incidente.

De acuerdo con las primeras versiones recogidas, el accidente generó momentos de tensión entre los presentes y afectó la movilidad en la zona, aunque no se reportaron personas heridas.

El empresario fue retenido en el lugar por agentes policiales y trasladado a un Centro de Traslado por Protección (CTP), donde permaneció durante la noche mientras avanzaban los procedimientos legales correspondientes.

Tras la divulgación de un segundo video, se logra ver a un hombre en camisa polo blanca y jeans es detenido por agentes de policía. Posteriormente, se le observa fuera de la camioneta, con las esposas puestas, mientras sostiene un objeto oscuro en sus manos.

El accidente de tránsito protagonizado por Mora Valbuena ocurrió sobre el nuevo carril de Transmilenio en la calle 100 con carrera 22 - crédito Colombia Oscura/X

Según información conocida por la emisora Blu Radio, el incidente se originó al chocar la camioneta con varios vehículos, situación que fue agravada por la presunta conducción bajo efectos del alcohol.

Las autoridades activaron los protocolos habituales para estos casos, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial sobre el resultado de la prueba de embriaguez practicada al conductor.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “Que peligro estos personajes ebrios, conduciendo deben quitarles la licencia, porque son de alto riesgo en una comunidad...”; “Qué vergüenza: a mayor dinero y poder, más soberbia y conductas dañinas. Lo liberan y hasta demandará, pese a ser un claro peligro para la sociedad”, “Él cree que le hicieron un daño, le hicieron fue un favor”; "Esas vacunas del COVID dejo algunos locos jaja“: fueron algunos de los mensajes.

Multas por infracciones cometidas

Las sanciones económicas por conducir en estado de embriaguez en Bogotá durante 2026 presentan una escala que arranca en $3.798.700 y puede ascender hasta $60.776.500, dependiendo tanto del grado de alcoholemia detectado como de la reincidencia del conductor.

Saciones por manejar borracho e invadir carril de Transmilenio, en Bogotá Luisa González/REUTERS
Saciones por manejar borracho e invadir carril de Transmilenio, en Bogotá Luisa González/REUTERS

El cálculo de estas multas se realiza con base en la Unidad de Valor Básico (UVB), fijada en $12.110 para 2026, y varía según el número de veces que la persona incurre en esta falta.

En Bogotá, además de la multa económica, la ley contempla la suspensión de la licencia de conducción por un periodo que puede ir de 1 a 10 años, según la gravedad del caso y la reincidencia. Para quienes reinciden en grados altos de alcoholemia, la licencia puede ser cancelada de manera definitiva. La inmovilización del vehículo es otra consecuencia habitual, y su duración varía entre uno y veinte días hábiles.

Por su parte, la sanción por invadir el carril exclusivo de TransMilenio en Bogotá corresponde a una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (Smlv) bajo el código de infracción C4.

Para el año 2026, este valor equivale aproximadamente a $1.266.101. Además de la multa, la infracción puede conllevar la inmovilización del vehículo en patios. Esta sanción se aplica tanto por circular como por bloquear o estacionar en los carriles demarcados para TransMilenio, identificados con línea naranja y letreros de “Bus carril”

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