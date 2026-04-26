Foo Fighters, Superlitio, Karol G, Fonseca, Draco Rosa y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Foo Fighters publicó su nuevo larga duración 'Your Favorite Toy' con el que marcan una vuelta a sus raíces - crédito Isaac Fontana/EFE

Cada semana, la industria musical presenta una serie de estrenos que captan la atención del público y marcan tendencias en distintos géneros. Artistas consolidados y emergentes lanzan producciones que abarcan desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica.

Entre los estrenos más destacados durante la última semana, varias figuras a lo largo y ancho del globo se reportaron con lanzamientos ligados al género urbano, el regional, o la música de cantautor, así como al pop o el rock alternativo.

Con ese panorama, Infobae Colombia hace un repaso por lo más destacado en materia de estrenos musicales a nivel nacional e internacional durante la cuarta semana de abril de 2026.

Superlitio presenta su nuevo álbum ‘Días Perfectos’

La agrupación vallecaucana volvió a unir fuerzas con Tweety González en la producción para su más reciente larga duración, orientado a la nostalgia de tiempos más inocentes, reaccionando al mundo hiperconectado y saturado de hoy con temas que le cantan a la calma y la esperanza, mientras apuestan por una sonoridad orgánica que busca ponerse al nivel de las leyendas que los inspiraron.

“El disco lleva un proceso largo, casi de dos años. Inicialmente, digamos que la génesis del disco parte de una conversación que tuvimos Pipe (Bravo, cantante de Superlitio) y yo sobre la música que escuchábamos cuando éramos pelados, jóvenes, y cómo ciertos discos suelen dejarle a uno una sensación después de escucharlos, de tener un poco más de conexión emocional. Los discos tal vez están perdiendo mucho de eso, porque todo es juntar sencillos, cosas muy sueltas, y se vuelve también una cosa donde los discos parecían más hechos por máquinas en su gran mayoría y solo un humano cantando”, expresó el bajista Pedro Rovetto en diálogo con Infobae Colombia.

Estereobeat presenta su sencillo “Tayrona”

El dúo de Santa Marta conformado por Zafady y Pin, firmado por el sello Gaira Música Local de Carlos Vives, presenta una nueva entrega dentro del universo conceptual de Samarian Power, su próximo álbum. A través de este proyecto, el grupo ha venido construyendo un recorrido musical inspirado en lugares emblemáticos de su ciudad natal, conectando territorio, identidad y narrativa sonora en cada lanzamiento.

En esta ocasión, la historia se sitúa en Neguanje, dentro del Parque Tayrona, uno de los paisajes más representativos del Caribe colombiano. La canción evoca la experiencia de compartir con alguien especial en medio del mar, la brisa y la energía única del entorno, transmitiendo sensaciones de frescura, atracción y libertad.

Juliana<b> </b>presenta su nuevo sencillo “PorquE Si Te QuedAs”, a ritmo de vallenato

La cantante presenta uno de los lanzamientos más íntimos y viscerales de su carrera. Sumergiéndose en las profundidades del amor que nunca llegó a ser, explorando ese territorio emocional donde habitan las historias inconclusas, es una pista que retrata la mezcla inevitable entre desilusión, esperanza y frustración de las relaciones que no fructifican.

Este lanzamiento llega acompañado de un videoclip que reafirma la sensación de frustración de imaginar aquello que nunca se vivió. El video se grabó en San Rafael Antioquia, y fue codirigido por la propia Juliana.

Fonseca lanzó su nuevo álbum ‘Antes que el tiempo se vaya’

Como antesala a su concierto en el estadio El Campín, el bogotano presentó un nuevo larga duración que incluye colaboraciones con figuras como Rubén Blades, Manuel Medrano, Nanpa Básico, Rawayana o Juanes.

El proyecto parte de la idea de valorar el tiempo y vivir con intención, eje temático que atraviesa varias de las canciones. El repertorio incluye desde temas que remiten a sus inicios, como Loco Enamorado y Parte Por Parte, hasta incursiones en géneros tropicales como el merengue, la salsa y la cumbia.

Reykon sorprende con su nuevo sencillo “La Culpa”

La antesala del álbum que marcara el regreso del reguetonero a la escena musical sigue sumando expectativa y adelantos, siendo el más reciente uno cargado de melancolía, explorando ese momento inevitable tras una ruptura, cuando las emociones se confunden y surge la necesidad de encontrar responsables.

Samuel Pérez y Silvestre Dangond unen fuerzas en “Quiero Que Te Quedes”

Compuesta por Jorge Luis Piloto y el propio Samuel Pérez, esta canción no solo representa una colaboración, sino un encuentro entre generaciones que dialogan a través de la esencia del vallenato, llevándolo a nuevos públicos sin perder su raíz.

“Esta canción es un sueño hecho realidad. Compartirla con Silvestre es un honor y una oportunidad de seguir llevando nuestra música a todos los rincones”, afirma Samuel Pérez en un comunicado de prensa.

Carlos Vives sumó a Juan Luis Guerra en su nuevo sencillo “Buscando El Mar”

Inspirada en el libro Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, la canción fue creada por Carlos Vives, Carlos Gardel y Hugo Huertas como un homenaje al escritor colombiano, tomando como punto de partida la historia de José Arcadio Buendia, que buscaba ansiosamente el mar, metáfora que se utilizó para transmitir la libertad.

“Durante la construcción de la canción surgió la intención de trabajar con el maestro Juan Luis Guerra, a quien se le envió la idea, la cual fue recibida con entusiasmo, sumándose junto a su 4:40 al resultado final de esta mezcla entre su alegría característica y la nostalgia de los personajes de Macondo, especialmente la de ese hombre que buscaba el mar”, reveló el samario en un comunicado de prensa acerca de esta mezcla de ritmos caribeños, pop y una instrumentación que incluye percusiones, guitarras y piano, para evocar nostalgia, esperanza y conexión. Este tema incluye la última interpretación de acordeón de Egidio Cuadrado antes de su muerte, casi dos años atrás.

Danny Ocean sumó a Ryan Castro en “Desahógate”

La pista, de acuerdo con lo expresado por el equipo de Danny Ocean, expande lo visto en su álbum Babylon Club (2025), apostando por una estética fresca y playera que fusiona ritmos bailables con una carga emocional más íntima.

El tema se desarrolla desde un lugar de apoyo y conexión genuina, con una letra que resalta la importancia de estar presente en los momentos difíciles, desahogarse sin miedo y, al mismo tiempo, abrazar el presente. La suma de Ryan Castro aporta una energía urbana que complementa la sensibilidad melódica del venezolano, logrando un balance entre lo romántico y lo festivo.

Danny Ocean presentó su nuevo sencillo acompañado del colombiano como invitado - crédito WEA Latina

Karol G sumó a Greg González en su inesperado sencillo “Después De Ti”

Tras el paso de la Bichota por Coachella y la sorpresa de sumar al vocalista de Cigarettes After Sex a su lista de invitados, esta semana publicaron un sencillo colaborativo, el mismo que estrenaron a nivel mundial en el festival semanas atrás.

“A veces uno no necesita que le digan que todo va a pasar, que todo estar bien… a veces uno quiere estar solo y quiere sentir… A veces, cuando nadie entiende tu dolor, una canción sí lo hace 🖤Después de ti“, escribió la artista en sus redes sociales al presentar la canción.

Gente de Zona llega con una explosión tropical con “Se le pasa”, el primer adelanto de su próximo álbum

El dúo multiplatino redefine su legado con el estreno de su nuevo sencillo, un tema que le apuesta a convertirse en el próximo gran hit de sus 25 años de trayectoria.

La letra narra las aventuras de un hombre que, tras una noche de fiesta con amigos, busca reconciliarse con su pareja con un detalle especial, confiando en que el amor y el ritmo lo puede todo. Con una energía contagiosa, el tema está diseñado para dominar las listas de éxitos y convertirse en el nuevo himno de las redes sociales.

Rauw Alejandro se suma a la banda sonora del Mundial 2026 con “Dando Vueltas”

El puertorriqueño con el apoyo de uno de los patrocinadores oficiales del certamen y la producción conjunta de Eduardo Cabra, Edgar Barrera, Ríos y Sebastián Otero, decidió dar su perspectiva sobre lo que representa la pasión del fútbol, a pocas semanas de que el campeonato dé inicio.

“Siempre soñé con convertirme en un jugador de fútbol, y recuerdo lo esencial que se sentía la música antes de cada partido. Ahora, como artista, la forma en que entro al mundo de fútbol es a través de la música”, manifestó el cantante en un comunicado de prensa.

TRUENO protagoniza un sorpresivo regreso con su álbum TURR4ZO

Coproducido por el artista junto a su productor habitual Tatool y El Guincho (Björk, Rosalía, Charli XCX, BTS, FKA Twigs), el cuarto larga duración del argentino es también el de caracter más conceptual de su carrera, explorando la tradición musical de su país a través de una serie de samples que establecen un diálogo entre el pasado, el presente y el futuro, y se integran con la narrativa que el intérprete desarrolla a lo largo del álbum.

Draco Rosa presenta su elegante y nuevo álbum de estudio, ‘Olas De Luz’

Fiel a su aura de cantautor atormentado en busca de la luz, el puertorriqueño presenta una larga duración con orquestaciones, guiños flamencos y una intención clara de demostrar que lo importante no es el destino o la meta, sino el viaje.

Carín León presenta su nuevo sencillo “La Buena”

Como antesala a sus pasos por Estados Unidos y el Summer Sonic de Japón, el mexicano presenta su más reciente composición donde narra la historia de un amor transformador, capaz de hacer que el protagonista se despoje de su versión anterior y deje atrás una vida llena de excesos y vicios. Como si se tratara de una confesión, Carín declara que “ahora todo es diferente porque encontré a la buena”.

La producción, a cargo de Antonio Zepeda, inicia con el sello indiscutible del sonido que Carín ha llevado al planeta entero: con una raíz profundamente mexicana a través de requintos, tololoches y charchetas.

Eden Muñoz y Cristian Castro unen fuerzas en “Osadía”

Con el acordeón como protagonista, ambos artistas colaboraron en este tema que parte de una idea clara: no todo el dolor viene del engaño o la traición. A veces, proviene de haber hecho las cosas bien, entregarse, “bajar las estrellas” y, aun así, enfrentar el desamor.

Foo Fighters presenta su nuevo álbum ‘Your Favorite Toy’

Luego de una serie de álbumes en los que la banda estadounidense se inclinó por hacer composiciones más elaboradas, decidieron inclinarse por un enfoque más directo y sencillo, casi de garaje en su álbum número 12. Más de un momento en la placa recuerda trucos o momentos explorados en los mejores días del grupo liderado por Dave Grohl, pero a la luz de la experiencia y los momentos complejos que atravesó el cantante en los últimos años parecen haberle dado un filo que hace tiempo no se le veía a la agrupación.

Death Lens presenta su nuevo larga duración, ‘What’s Left Now?’

La agrupación punk del sur de California publica esta semana uno de los trabajos más potentes y vibrantes del panorama del rock en lo corrido de 2026. Letras que abordan temas personales y algunos coyunturales (Saints In the Panic Room aborda las redadas del ICE durante el gobierno de Donald Trump), guitarras al frente ya sea para desatar adrenalina o generar ambientes densos, y la creencia en que para avanzar hay que darse un baño de realidad, marcan esta placa.

“Cada vez que sentimos que vamos a implosionar, terminamos expandiéndonos. Prosperamos bajo el estrés y la energía de la ansiedad”, manifestó el cantante Bryan Torres en un comunicado de prensa.

Cypress Hill anuncian nuevo álbum y su primer adelanto oficial, “Campeones”

Las leyendas del hip-hop de los 90 confirmaron la próxima publicación de su primera placa en español, Dios Bendiga, cuyo lanzamiento está programado para el 24 de julio a través de HYBE Latin America.

Para celebrarlo, lanzan su nuevo y potente sencillo Campeones, con ritmo de cumbia y con la participación del miembro original Mellow Man Ace, acompañado de su respectivo videoclip.

“Desde el primer día de grabación de este álbum, sucedió algo especial. Hacer un disco completamente en español y simplemente confiar en nuestros instintos fue un desafío para nosotros, pero nos demostramos a nosotros mismos que podemos estar a la altura de cualquier situación. También queríamos retribuir y cumplir nuestra promesa con nuestros fans latinos. Volver a conectarnos con nuestras raíces latinas siempre fue algo que quisimos hacer. Ahora era el momento adecuado para hacerlo”, manifestó el percusionista Eric Bobo en un comunicado de prensa.