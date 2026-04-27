Once Caldas clasificó, Águilas Doradas quedó eliminado: así avanza la penúltima fecha del fútbol profesional colombiano

Este es el momento en el cual Dayro Moreno, delantero de Once Caldas celebraba la clasificación parcial de Once Caldas a los cuartos de final - crédito Colprensa

Once Caldas dio un paso definitivo hacia las finales de la Liga BetPlay I-2026 tras empatar 2-2 frente a Águilas Doradas en el estadio Cincuentenario, en un partido intenso, de ida y vuelta, que terminó favoreciendo al visitante en la tabla. El equipo de Manizales sumó un punto clave que lo deja matemáticamente clasificado, mientras que el conjunto antioqueño quedó sin opciones reales de avanzar, condicionado por su irregular campaña.

El encuentro tuvo emociones constantes: Águilas se puso en ventaja en dos oportunidades, pero Once Caldas reaccionó con eficacia, con anotaciones de Dayro Moreno y Helieyker Guzmán, sellando un empate que, más allá del trámite, tuvo implicaciones directas en la lucha por los ocho.

Él es Dayro Moreno, delantero de Once Caldas y máximo goleador del fútbol colombiano en su historia, tras errar una opción de gol - crédito Colprensa

Once Caldas, clasificado a los cuartos de final de la liga colombiana

El equipo dirigido por Hernán Dario Herrera, llegó a la fecha 18 ubicado dentro del grupo de los ocho mejores del torneo, y el empate le permitió consolidarse en esa zona. Con este resultado, el equipo alcanzó la sexta casilla con una cifra de 30 puntos que lo hace inalcanzable para varios rivales directos que están fuera del grupo de clasificación, teniendo en cuenta que solo resta una jornada por disputar.

El formato del campeonato establece que clasifican los ocho primeros, y la diferencia de puntos entre Once Caldas y los equipos ubicados fuera de ese rango ya no puede ser recortada matemáticamente. Incluso si pierde en la última fecha, los perseguidores no tendrían margen suficiente para superarlo.

Águilas Doradas, virtualmente sin posibilidad de clasificación a los cuartos de final

El caso de Águilas Doradas es el opuesto. El empate como local lo dejó prácticamente eliminado porque no logró recortar la distancia con el grupo de los ocho. Con 23 puntos y ubicado en la zona media de la tabla, el equipo quedó sin margen de maniobra.

Aunque matemáticamente aún podía aspirar antes de la jornada, el resultado ante Once Caldas lo condicionó definitivamente. Incluso ganando en la última fecha, dependería de múltiples resultados ajenos, algo poco probable en un cierre tan apretado.

Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, celebrado el primer gol de su equipo en el partido ante Águilas Doradas - crédito Colprensa

Sobre todo por su diferencia de gol de -6, que lo obliga no solo a ganar en la última fecha ante Deportivo Independiente Medellín, y esperar que Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Millonarios, Internacional de Bogotá y Bucaramanga pierdan sus partidos, sino a golear por una diferencia de 11 goles en esa potencial victoria en la fecha 19. Algo absolutamente inusual en el fútbol, no solo en el colombiano.

La eliminación también responde a su irregularidad: Águilas alternó buenos resultados con caídas inesperadas, lo que le impidió consolidarse en zona de clasificación. A lo largo del torneo dejó escapar puntos clave, especialmente como local, como ocurrió en este partido donde tuvo la ventaja en dos ocasiones y no la sostuvo.

Defensivamente, el equipo mostró fragilidad en momentos críticos, mientras que en ataque careció de contundencia sostenida. Esa combinación terminó pasándole factura en la recta final del campeonato.

Él es Iván Arboleda, arquero de Águilas Doradas, después de recibir la segunda anotación de Once Caldas - crédito Colprensa

Así está la tabla de posiciones

En la continuidad de la jornada 18, la tabla de la Liga BetPlay I-2026 muestra una lucha cerrada por los últimos cupos a cuadrangulares, pero con varios equipos ya asegurados:

Atlético Nacional: 40 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +21) (clasificado). Deportivo Pasto: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +5) (clasificado). Junior: 32 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +6) (clasificado). Deportes Tolima: 30 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +10) (clasificado). América de Cali: 30 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +9) (clasificado). Once Caldas: 30 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +8) (clasificado). Independiente Santa Fe: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +5). Deportivo Cali: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +4). Internacional de Bogotá: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -2). Independiente Medellín: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +3). Millonarios: 25 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +8). Atlético Bucaramanga: 23 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +7). Águilas Doradas: 23 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -6). Llaneros: 21 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de 0). Fortaleza: 19 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -6) (eliminado). Cúcuta Deportivo: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -11) (eliminado). Alianza FC: 15 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -14) (eliminado). Jaguares de Córdoba: 15 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -15) (eliminado). Boyacá Chicó: 14 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -16) (eliminado). Deportivo Pereira: 10 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -16) (eliminado).

La jornada final será clave para definir los cruces de cuadrangulares, pero ya dejó una certeza: Once Caldas llega con argumentos deportivos y matemáticos para pelear el título, mientras que Águilas Doradas deberá replantear su proyecto tras quedar fuera en la fase regular.