La Solar Medellín 2026 confirmó a Crudo Means Raw como su primer artista cabeza de cartel

Crudo Means Raw, referente del hip hop colombiano, encabezará el Festival La Solar de Medellín, en mayo - crédito @crudomeansraw/Instagram

La programación de conciertos en Colombia va develando de manera paulatina todos sus detalles en el inicio de 2026. Medellín, que se transformó junto a Bogotá en la ciudad que alberga buena parte de la actividad musical del país, ya se prepara para recibir la edición número 11 del festival La Solar Medellín.

El evento, tradicionalmente celebrado en el Parque Norte de la capital antioqueña, dio muestras de crecimiento para su próxima edición luego de que se anunciara su realización en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A cuatro meses de su realización, la productora responsable de La Solar, Breakfast Live, reveló a través de sus cuentas oficiales a su primer artista confirmado del cartel. Se trata de Crudo Means Raw, referente del hip hop colombiano, que será uno de los actos cabeza de cartel para la jornada del sábado 2 de mayo.

La edición número 11 del Festival La Solar Medellín se celebrará en 2026 en el estadio Atanasio Girardot por primera vez - crédito cortesía Breakfast Live

El rapero nacido en Nueva York e hijo de padres colombianos completa una carrera de 14 años en la que se labró un lugar como uno de los exponentes más influyentes del hip hop nacional, combinando elementos de boom bap, R&B y el género urbano para conformar un sonido caracterizado por su crudeza, sin sacrificar espacio para la melodía o los ritmos latinos.

Canciones como No Copio, Maria, Novena, y colaboraciones como las que realizó con Mabiland en La Mitad de la Mitad y con Juanes en Aurora con Juanes le permitieron conformar un espectáculo en vivo con el que ya estuvo en algunos de los principales festivales del país, ratificando su capacidad para conectar con toda clase de públicos.

El rapero destaca por combinar el boom bap, R&B y género urbano, ofreciendo un espectáculo en vivo que ya desfiló por algunos de los mayores festivales del país - crédito @crudomeansraw/Instagram

Para esta edición, el Festival La Solar contempló una edad mínima de ingreso a partir de los 12 años en la localidad familiar especialmente diseñada para estos públicos, siempre y cuando estén acompañados por un adulto responsable.

Las entradas pueden adquirirse a través de Tu Boleta con precios que oscilan entre los $218.800 y los $250.000 de acuerdo con la localidad y sin incluir los costos adicionales por el servicio de la tiquetera. Se espera que durante las próximas semanas anunciarán nuevas incorporaciones al line-up.

El Festival La Solar se mide contra sus propias expectativas en 2026

La edición de 2025, celebrada el 2 y 3 de mayo en el Parque Norte de Medellín, reunió a más de 50.000 espectadores y congrego a unos 35 artistas nacionales e internacionales con los que mantuvo su propuesta de crear un cartel que albergara música electrónica, ritmos urbanos y pop latino.

En el cartel destacaron figuras del género urbano como Arcángel, Jowell y Randy, Kapo, Lenny Tavarez y Ovy On The Drums. Beéle y Kapo, artistas representativos del afrobeats colombiano, también formaron parte de la alineación.

La lista de invitados incluyó a exponentes del pop latino y balada como Manuel Medrano, Morat, Junior Zamora y Greeicy, quienes aportaron variedad y una fusión de estilos que caracterizan al festival.

Otro momento relevante lo aportó el Binomio de Oro de América, agrupación emblemática del vallenato, así como Elvis Crespo, representante de la música tropical y del merengue.

El sector electrónico contó con nombres internacionales como Sebastian Ingrosso, miembro de Swedish House Mafia, Oliver Heldens, reconocido por sus producciones de future house, y CamelPhat, dúo británico con impacto en la escena global.

Ahora con el traslado de La Solar al Atanasio Girardot, el evento tiene la posibilidad de ampliar el aforo máximo y elevar la producción sin sacrificar la interacción con el público, según expresó un comunicado oficial de los organizadores. Todo esto, buscando que el festival siga sumando enteros para consolidarse como un evento imprescindible en la programación musical de América Latina.