Secretaría de Hacienda de Bogotá busca a 5.600 contribuyentes en mora y advierte embargos por no pagar el ICA a tiempo

El proceso de cobro persuasivo del impuesto de Industria y Comercio comprende comunicaciones oficiales y opciones de pago para los deudores identificados - crédito Johan Largo

La Secretaría de Hacienda de Bogotá intensificó su estrategia de cobro persuasivo para recuperar más de 22.000 millones de pesos adeudados por 5.609 contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio (ICA) régimen preferencial 2025.

La iniciativa busca fortalecer la cultura tributaria y garantizar los recursos necesarios para financiar obras, programas sociales y servicios públicos que impactan directamente en la calidad de vida de la capital.

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El proceso de cobro contempla el envío de comunicaciones oficiales a través de canales digitales y físicos, donde cada contribuyente será informado sobre el estado de su obligación pendiente y las opciones disponibles para ponerse al día, incluyendo facilidades de pago.

La advertencia por parte de la dependencia es: “quienes no atiendan estas notificaciones pueden enfrentar intereses moratorios, sanciones económicas y la apertura de procesos de cobro coactivo” que podrían culminar en embargos de cuentas y bienes.

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El incumplimiento en el pago del ICA acarrea intereses moratorios, sanciones económicas y posibles embargos de cuentas bancarias y bienes inmuebles - crédito Alcaldía de Bogotá

El director de Cobro de la Secretaría de Hacienda, Luis Fernando Granados, señaló que “este proceso busca facilitar el cumplimiento tributario y recordar a los contribuyentes que su aporte es esencial para seguir financiando obras, programas sociales y servicios para la ciudadanía. Los invitamos a que se pongan al día con el pago del impuesto de Industria y Comercio (ICA) régimen preferencial 2025. Queremos que regularicen su situación a tiempo para evitar sanciones y embargos futuros”.

¿Quiénes deben pagar el ICA régimen preferencial 2025?

El ICA régimen preferencial está dirigido a personas naturales, jurídicas y sociedades inscritas en el Registro de Información Tributaria (RIT), cuyos ingresos brutos totales en 2025 sean inferiores a 3.500 UVT (equivalentes a $174.296.500). No están obligados a declarar quienes tengan ingresos netos inferiores a 1.933 UVT (aproximadamente $96.261.467). Cumplir a tiempo con esta obligación es vital para evitar recargos y procesos legales.

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La entidad recordó que todas las comunicaciones oficiales cuentan con mecanismos de validación, como códigos QR, que permiten verificar su autenticidad. No se solicitan pagos a cuentas personales ni a través de aplicaciones externas.

La Secretaría de Hacienda ofrece consulta y pago del ICA a través de su Oficina Virtual y asistencia inmediata por WhatsApp para facilitar el cumplimiento tributario - crédito Alcaldía de Bogotá

Facilidades de consulta y pago

Para facilitar el proceso, los contribuyentes pueden consultar y saldar su deuda ingresando a la Oficina Virtual de la Secretaría de Hacienda (www.haciendabogota.gov.co), donde están disponibles servicios de consulta, declaración y pago de manera segura y sin necesidad de desplazamientos.

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Además, la entidad pone a disposición NovhA, su asistente virtual, disponible las 24 horas en WhatsApp (305 797 8608), para brindar orientación inmediata sobre el proceso y resolver inquietudes.

Cobro en el régimen común anual

La estrategia de cobro no solo aplica al régimen preferencial. Hacienda Bogotá también iniciará acciones de cobro persuasivo para más de 16.000 contribuyentes del ICA régimen común anual 2025, quienes presentan una cartera vencida que supera los 50.000 millones de pesos.

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Los recursos son fundamentales para la financiación de programas y proyectos estratégicos en la ciudad. Los contribuyentes pueden consultar el estado de su obligación y las alternativas de pago a través de la Oficina Virtual y los canales oficiales dispuestos.

Regularizar el pago del ICA contribuye a la sostenibilidad financiera de Bogotá, el desarrollo de programas sociales y la mejora de servicios públicos en la capital - crédito Alcaldía de Bogotá

¿Quiénes deben pagar el régimen común anual? Personas naturales, jurídicas y sociedades inscritas en el RIT que hayan tenido un impuesto a cargo en 2024 de hasta 391 UVT (aproximadamente $18.402.415).

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Consecuencias del incumplimiento

El incumplimiento en el pago del ICA puede derivar en:

Intereses moratorios sobre el valor adeudado.

Sanciones económicas adicionales.

Embargos preventivos de cuentas bancarias y bienes inmuebles.

Restricciones para contratar con el Estado o acceder a beneficios tributarios.

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La Secretaría de Hacienda enfatizó que la cultura tributaria es una responsabilidad compartida y que cada aporte suma para el desarrollo de Bogotá. La entidad invitó a los contribuyentes en mora a ponerse al día y evitar medidas coercitivas, recordando que regularizar su situación contribuye al bienestar colectivo y a la sostenibilidad financiera de la ciudad.