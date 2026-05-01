Intento de hurto a un soldado en Medellín terminó con dos delincuentes muertos y uno herido

El hecho se registró en la noche del 29 de abril en el sector de Laureles - crédito Visuales IA

En Medellín, en la noche del 29 de abril, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá reportó un hecho en el que un individuo disparó contra tres personas en el sector de Laureles, en lo que se trataría de un intento de hurto sobre el que se tenía poca información.

Un día después, el secretario de Seguridad, Manuel Villa, confirmó detalles de lo registrado en la comuna 11, que tuvo a un soldado profesional como protagonista.

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De acuerdo con el funcionario, el soldado, cuya identidad ha sido protegida, se movilizaba junto a su pareja en una motocicleta en el sector que conecta Laureles con el estadio Atanasio Girardot cuando fue interceptado por los tripulantes de dos motos que tenían la intención de hurtarle sus pertenencias.

Testigos afirmaron que los delincuentes golpearon en la cabeza al soldado, que esperó a que la mujer que lo acompañaba se alejara del lugar y desenfundó un arma, que, según el secretario de Seguridad, tenía la documentación reglamentaria.

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En el hecho murieron dos de los cuatro criminales - crédito @DenunciasAntioquia/X

Antes de que los criminales pudieran herirlo, el uniformado le disparó a las cuatro personas que lo estaban amedrentando, de los cuales dos murieron en el lugar de los hechos.

Uno de los criminales logró escapar en una de las motocicletas, mientras que el herido fue remitido a un centro médico en el que confirmaron que no tiene riesgo de morir producto de la herida provocada por el soldado.

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Las autoridades confirmaron que las personas identificadas en el hecho son Juan Esteban Gómez, de 18 años, que falleció en la vía pública, mientras que Santiago Gamboa Carmona es el sujeto que se encuentra en un centro médico.

Hasta el momento no se han entregado los datos de la segunda persona que murió en el intento de hurto, que en ese momento estaba manejando una motocicleta Yamaha SZR.

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Cuatro personas que se movían en motocicletas intentaron hurtar al soldado que estaba junto a una mujer - crédito Visuales IA

Luego del cruce de disparos, el soldado se acercó a las instalaciones de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional e informó sobre lo registrado, allí fue puesto a disposición de las autoridades mientras avanza la investigación con la que se esclarecerá lo registrado.

El secretario de Seguridad de Medellín anticipó que el soldado actuó en defensa propia, argumentando que los criminales estaban armados y lo habían amedrentado previamente, lo que provocó su reacción. “Un soldado que tenía su arma de propiedad, totalmente amparada, iba de civil en su moto y dos motos lo interceptaron para robarle la moto. Este soldado da de baja a dos de los bandidos y otro que está siendo judicializado por hurto”, declaró Manuel Villa.

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Por último, Villa respondió a las personas que han cuestionado el accionar del uniformado y reafirmó que, en su concepto, el soldado se defendió. “No murieron dos ciudadanos cualquiera, murieron dos bandidos”.

El secretario de Seguridad de Medellín afirmó que no lamenta las muertes registradas en el hecho - crédito @ManuelVillaMe/X

Este no es el único hecho ligado a la delincuencia común que fue informado por la Alcaldía de Medellín, puesto que el mandatario local, Federico “Fico” Gutiérrez, confirmó la captura de dos ladrones en el sector de El Poblado.

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Gutiérrez confirmó que, tras perpetrar un hurto, los delincuentes intentaron escapar a bordo de una motocicleta, pero gracias al seguimiento que se hizo a través del sistema de cámaras de la ciudad, el automotor fue identificado.

“Intentaron huir, evadir los controles, pero no les funcionó: terminaron estrellándose y fueron capturados. Se incautó la moto, que tenía la placa alterada, se recuperaron los celulares hurtados y se confirmó que eran los responsables. Uno de ellos resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial. Que les caiga todo el peso de la ley y que les quede claro que en Medellín los perseguimos sin descanso”.

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