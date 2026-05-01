Colombia

Lina Tejeiro confirmó su embarazo en emotivo video en el que revela su ecografía: “El poder de dar vida”

Los rumores sobre el embarazo de la reconocida actriz ya resonaban en las redes sociales. La noticia generó una ola de reacciones de alegría, entre ellas, la de Greecy Rendón

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La reconocida actriz Lina Tejeiro aseguró en el video que no se quiere ir de este mundo "sin vivir la posibilidad sentir el poder de dar vida" - crédito @corajebylinatejeiro/IG y @linatejeiro/IG

Por medio de un emotivo video publicado en redes sociales, la reconocida actriz Lina Tejeiro confirmó lo que sus seguidores ya especulaban: está embarazada. En la grabación envía un mensaje relacionado con la maternidad, centrado en su entusiasmo por experimentar esa nueva etapa de su vida.

“Que la maternidad vale la pena. Que uno no es controlador, uno ama y quiere que estén bien. Todo pasa por primera vez. En mi vida hay dos mundos. Uno empieza en casa con una lonchera, un abrazo fuerte y la promesa de volver. No me quiero ir de este mundo sin vivir la posibilidad de sentir el poder de dar vida. Uno cree que viene a formar a sus hijos, pero son ellos los que te forman a ti”, indica en el video.

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Lina Tejeiro contó curiosidades de ella y sus gustos - crédito @linatejeiro/IG
Lina Tejeiro mostró su entusiasmo por ser madre - crédito @linatejeiro/IG

En la grabación se le ve maquillándose en un set y, luego, llegando a su casa, donde abre una caja de color roja que tiene el mensaje “El coraje nace del amor”. En su interior hay imágenes de una ecografía que muestran su embarazo.

“A veces entiendes todo, solo cuando lo empiezas a sentir. Lo que antes eran historias, miedos y consejos, hoy son dos corazones latiendo dentro de mí. ♥️“Los hijos cambian todo…” y ahora lo sé”, expresó Tejeiro en la descripción del video.

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Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Una de las personas que se pronunció es Greecy Rendón, amiga de Tejeiro: “La parte más hermosa de la vida raji! Que lindo poder verte ahí y disfrutarnos en esta etapa juntas! Te amo!”.

En desarrollo...

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