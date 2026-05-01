Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers: hora y dónde ver en Colombia el sexto juego de los playoffs de la NBA

Houston Rockets alargó la serie con una victoria a domicilio sobre Los Angeles Lakers en la primera ronda de los 'playoffs' de la NBA - crédito Gary A. Vasquez/Imagn Images

La que parecía ser la gran oportunidad para que Los Angeles Lakers aseguraran su serie ante Houston Rockets por la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste de la NBA, fue desperdiciada mientras las dudas parecen incrementarse ante la posibilidad de que el equipo de Texas sea capaz de conseguir algo hasta ahora imposible en la liga: remontar una desventaja de 3-0 en la postemporada.

Ni siquiera el regreso de Austin Reaves pudo evitar una nueva caída de la franquicia angelina ante su gente, en la Crypto Arena, por 93-99. Los Rockets mostraron de nuevo, como en el juego 4, la confianza y el acierto en la toma de decisiones de un equipo que debería ir ganando la serie, sobre todo al tomar en cuenta la baja sensible de Luka Doncic en Lakers, que no regresaría para esta eliminatoria por una distensión de grado 2 en el tendón de la corva izquierdo que lo alejó de la duela desde abril pasado.

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“Doncic todavía está al menos a una semana y media de progresar al siguiente paso en su proceso de recuperación y reintegrarse a las prácticas y los partidos de práctica”, escribió el periodista Brett Siegel del portal Clutchpoints, citando fuentes de la liga.

El crecimiento de los jovenes titulares de Houston Rockets se hizo evidente en los juegos 4 y 5 de la serie ante Lakers - crédito Gary A. Vasquez/Imagn Images

Houston controló gran parte del partido gracias a su defensa y a su ataque equilibrado, y a diferencia del tercer partido, en el que desperdiciaron una ventaja al final del encuentro, respondieron cuando los Lakers los desafiaron en el último cuarto.

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Con el crecimiento de los dirigidos por Ime Udoka y las flaquezas que se ven en los planteamientos de J. J. Redick en los últimos partidos, los Rockets ahora intentan convertirse en el primer equipo en 161 series en remontar un déficit de 3-0 y ganar una serie. A la fecha, solo cuatro equipos han forzado un séptimo partido tras ir perdiendo 3-0.

Los nombres clave para el juego 6

Alperen Sengun volvió a ser protagonista en la pintura para los Rockets, imponiendo el físico ante la defensa angelina - crédito Gary A. Vasquez/Imagn Images

Alperen Şengün: de menos más en toda la serie, el turco hizo su contribución en la pintura con 14 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias y 2 robos. Sigue sin ser la principal figura de la serie y, de hecho, DeAndre Ayton sumó mejores estadísticas en Lakers, pero sigue cumpliendo con el rol que le impuso Udoka en esta eliminatoria.

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Jabari Smith: otro que viene de menos a más y, en su caso, es el líder de la recuperación vista en Houston en los últimos partidos. El ala-pivot sumó 22 puntos (completó 6 de 8 aciertos en la línea de tiros libres) y 7 rebotes y de momento es el “factor X” de este enfrentamiento.

Marcus Smart: el base de los Lakers volvió a quedar en deuda, protagonizando un total de 7 pérdidas de balón y con bajos números de acierto en tiros de campo, en parte por la defensa más ferrea de los Rockets, pero también por malas decisiones.

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Austin Reaves: el escolta regresó a la duela en un momento donde se esperaba que contribuyera para cerrar la eliminatoria a favor de Lakers, pero la falta de ritmo fue evidente. 4 tiros de campo acertados en 16 intentos (2 de 8 en triples) fueron sus números, mismos a los que no tenía acostumbrados a los simpatizantes angelinos durante la temporada regular.

Austin Reaves regresó a las canchas, pero su acierto en tiros de larga distancia fue bajo y perjudicó a los Lakers - crédito Gary A. Vasquez/Imagn Images

Expectativas para el juego 6

Una vez más, Şengün, Jabari Smith, Reed Sheppard y Amen Thompson demostraron su crecimiento durante la eliminatoria, y alargan la serie un poco más, llevándola de regreso a Houston. Si saben aprovechar el momento anímico, no sería ninguna sorpresa que logren forzar una definición dramática en Los Ángeles para este fin de semana.

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En las filas de los Lakers hay preocupación y urgencia por evitar que la situación se salga de las manos. Aún con LeBron James rindiendo sobre la duela, es necesario que Redick encuentre la manera de devolver la confianza a sus jugadores. Además de un Reaves tratando de encontrar su ritmo, es clave que Smart vuelva a ser el generador de jugadas que venía siendo al inicio de la serie, así como que vuelvan a ser determinantes jugadores de rol como Luke Kennard, Rui Hachimura o DeAndre Ayton, porque en Houston ya se palpita la posibilidad de hacer historia en la NBA.

Hora y dónde ver el juego 6 entre Rockets y Lakers por la primera ronda de los playoffs de la NBA en Colombia

El sexto juego de la serie se jugará el viernes 1 de mayo a partir de las 8:00 p. m., y podrá seguirse a través de la plataforma Prime Video, o en el NBA League Pass.

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