Así quedó el grupo de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-17: situación difícil

La selección Colombia femenina sub-17 ya no depende de sí misma para llegar a la fase final del Sudamericano de Paraguay - crédito FCF

El Sudamericano Femenino Sub-17 está entrando en la recta final de la fase de grupos, que ya tiene a su primer equipo eliminado, Bolivia, en el grupo A, que tiene a cuatro conjuntos en la pelea por entrar en la fase final y en la ronda de playoffs para clasificar al Mundial de Marruecos.

Terminada la cuarta fecha se movió la tabla de posiciones de la zona A, en la que la selección Colombia femenina sub-17 quedó en la pelea para entrar en la definición del título pero ya no depende de sí misma para conseguir ese objetivo, pues se le debe dar otro resultado.

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Sumado a eso, la Conmebol también tiene establecido el formato de disputa del certamen, para los aficionados que aún no conocen el reglamento, así como los criterios de desempate en puntos en la fase de grupos, pues ya no se cuenta primero la diferencia de gol en el campeonato.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones?

Se registró una gran sorpresa al final de la jornada del 30 de abril, pues se presentó un cambio de líder en el grupo A, un conjunto eliminado y solo tres con posibilidades de llegar a la fase final, que entrega dos cupos, mientras que una escuadra le apostará todo a los playoffs.

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La selección Colombia quedó en la tercera posición del Sudamericano Femenino Sub-17 con cinco puntos, producto de una victoria y dos empates en tres presentaciones, con cuatro goles a favor y uno en contra, para una diferencia de anotaciones de +3, que por ahora la deja en puestos de playoffs al Mundial.

Colombia entró en la pelea para llegar a la segunda fase del Sudamericano Femenino Sub-17 - crédito FCF

Por otro lado, Paraguay quedó prácticamente eliminado del torneo por su caída 3-0 contra las chilenas, pues ahora es cuarta con tres unidades, diferencia de -3 y depende de su triunfo ante la Tricolor en la siguiente jornada para llegar a esa ronda para obtener un cupo a la Copa Juvenil de la FIFA.

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Chile ahora es la líder del grupo A del Sudamericano, pues llegó a siete unidades, destronó a Argentina por la diferencia de gol de +9 y solo le bastaría un empate para llegar a la fase final, ya que su siguiente rival es la Albiceleste, que descansó en la cuarta jornada.

Con su victoria 2-0 ante Paraguay, Chile tiene pie y medio en la fase final del Sudamericano Femenino Sub-17 - crédito @LaRoja/X

Finalmente, Bolivia le dijo adiós al campeonato en Paraguay por la goleada ante las colombianas, marcando solo un gol en cuatro salidas, 15 tantos encajados y, por ahora, la peor presentación en la edición 2026, a falta de conocerse la definición de la zona B.

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Posiciones grupo A del Sudamericano

Chile: 7 puntos (+9) Argentina: 7 puntos (+5) Colombia: 5 puntos (+3) Paraguay: 3 puntos (-3) Bolivia: 3 puntos (-14)

Así se juega el Sudamericano Femenino Sub-17

A diferencia de la rama masculina, los cupos para el Mundial Femenino Sub-17 son apenas cuatro porque participan 24 países de las seis confederaciones, pero tienen el mismo sistema de competencia y modifica la manera como se entregan esos tiquetes para el certamen de la FIFA.

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Para empezar, el desempate en puntos en la fase de grupos se mide primero por el enfrentamiento entre los clubes involucrados, pero en caso de empate, entra la diferencia de gol en toda la ronda, cantidad de anotaciones a favor, expulsiones, amonestaciones y sorteo.

Trofeo que se entrega a las campeonas del Sudamericano Femenino Sub-17 - crédito Conmebol

Con respecto al sistema de juego, los dos primeros de cada grupo acceden a la fase final, que tendrá llaves de semifinal, cuyos ganadores accederán a la definición del título, además de clasificar al Mundial de la FIFA, y los perdedores se medirán con los terceros de cada zona, para quedarse con dos de los cuatro cupos al torneo de 2026 en Marruecos.

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