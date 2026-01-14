Niño de 8 años murió en piscina durante paseo en El Bagre, Antioquia: autoridades analizan las causas del deceso

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (DAGRAN) informó que el siniestro ocurrió en una piscina de reciente inauguración - crédito Freepik

El municipio de El Bagre, en el bajo Cauca antioqueño, enfrenta el dolor por la muerte de Santiago Murillo Sánchez, un niño de ocho años que perdió la vida tras un accidente en una piscina del barrio La Floresta, conocida como La Leyenda.

Las autoridades del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia confirmaron que el menor disfrutaba del fin de semana de Reyes en una piscina que, según testimonios, había sido recientemente inaugurada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Carlos Mario Zuluaga, director encargado del Dagran, relató a medios locales: “En una piscina pareciera que se estaba inaugurando en uno de los barrios del municipio, un niño de 8 años murió”.

El accidente ocurrió cuando Santiago fue rescatado del agua y trasladado con urgencia al hospital local, pero los médicos no lograron reanimarlo.

El menor fue trasladado al Hospital Nuestra Señora de El Carmen, donde ingresó sin signos vitales, con hipotermia y distensión abdominal - crédito Jcomp/Freepik

El doctor Julián Ruiz Rosales, médico general de la ESE Nuestra Señora del Carmen, describió la llegada del pequeño: “El día de ayer llegó a la ESE Hospital Nuestra Señora de El Carmen al servicio de urgencia, paciente masculino de 8 años de edad, quien según versiones de familiares tuvo un evento por sumersión en piscina local, el paciente llegó sin signos vitales, con marcada de hipotermia y distensión abdominal, pese al esfuerzo médico no se tuvo una evolución satisfactoria”.

El centro médico reiteró que recibió al menor ya sin vida, con signos claros de hipotermia y distensión abdominal, y que los intentos médicos resultaron infructuosos.

Mientras la comunidad exige respuestas, las autoridades departamentales y locales continúan investigando las causas del accidente y si Santiago se encontraba bajo la supervisión constante de un adulto responsable en el momento del incidente.

La muerte de Santiago Murillo Sánchez, niño de 8 años, conmueve al municipio de El Bagre en Antioquia tras un accidente en una piscina del barrio La Floresta - crédito Freepik

Menor de 15 años murió por ahogamiento en una piscina en la que jugaba con sus amigos

El fallecimiento de Michel Dayana Botero Vargas en una piscina de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar, dejó consternada a la comunidad educativa y a los habitantes del municipio, quienes esperan respuestas claras sobre las circunstancias del hecho.

La adolescente de 15 años fue trasladada de urgencia al Hospital Manuel Elkin Patarroyo, donde los médicos confirmaron su muerte tras varios intentos de reanimación, según relataron testigos presenciales.

Las autoridades señalaron que los resultados de los exámenes forenses y criminalísticos serán determinantes para esclarecer la causa del deceso. “Estamos a la espera de los resultados para poder ofrecer una explicación definitiva a la familia y a la comunidad”, explicaron los voceros oficiales tras la tragedia.

El reporte inicial indica que el suceso ocurrió al cierre de la jornada recreativa, cuando el grupo de amigos de Michel se disponía a regresar a casa. Fue en ese momento cuando la joven sufrió el ahogamiento, un hecho que sorprendió tanto a residentes como a turistas en la zona.

El hecho que enluta a una familia tiene en alerta a la comunidad, pues no es el primero que se presenta en la región - crédito Europa Press

Entre las versiones que circulan, se menciona que la menor tenía antecedentes de ataques epilépticos, elemento que podría ser clave en la investigación. Las autoridades advirtieron que esta hipótesis será confirmada o descartada conforme avance el análisis médico: “La menor tenía antecedentes de ataques epilépticos, lo que podría ser relevante para el caso”, manifestaron en su comunicación.

El colegio María Inmaculada, donde Michel estudió hasta inicios de 2025, expresó su pesar en redes sociales. “Michel fue nuestra estudiante, desde preescolar hasta inicios del año 2025, cuando se retiró de nuestra institución. Nuestro mensaje de fortaleza y paz para su familia ante la inesperada partida de Michel Dayana”, publicó la institución.

La comunidad local permanece a la espera de una versión oficial definitiva sobre el motivo del fallecimiento, mientras familiares y allegados piden respeto y acompañamiento en este difícil momento.