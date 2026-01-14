Colombia

Niño de 8 años murió en piscina durante paseo en El Bagre, Antioquia: autoridades analizan las causas del deceso

El caso permanece bajo estudio para esclarecer si existió supervisión de adultos y confirmar las circunstancias relacionadas con el deceso en ese municipio

Guardar
El Departamento Administrativo de Gestión
El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (DAGRAN) informó que el siniestro ocurrió en una piscina de reciente inauguración - crédito Freepik

El municipio de El Bagre, en el bajo Cauca antioqueño, enfrenta el dolor por la muerte de Santiago Murillo Sánchez, un niño de ocho años que perdió la vida tras un accidente en una piscina del barrio La Floresta, conocida como La Leyenda.

Las autoridades del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia confirmaron que el menor disfrutaba del fin de semana de Reyes en una piscina que, según testimonios, había sido recientemente inaugurada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Carlos Mario Zuluaga, director encargado del Dagran, relató a medios locales: “En una piscina pareciera que se estaba inaugurando en uno de los barrios del municipio, un niño de 8 años murió”.

El accidente ocurrió cuando Santiago fue rescatado del agua y trasladado con urgencia al hospital local, pero los médicos no lograron reanimarlo.

El menor fue trasladado al
El menor fue trasladado al Hospital Nuestra Señora de El Carmen, donde ingresó sin signos vitales, con hipotermia y distensión abdominal - crédito Jcomp/Freepik

El doctor Julián Ruiz Rosales, médico general de la ESE Nuestra Señora del Carmen, describió la llegada del pequeño: “El día de ayer llegó a la ESE Hospital Nuestra Señora de El Carmen al servicio de urgencia, paciente masculino de 8 años de edad, quien según versiones de familiares tuvo un evento por sumersión en piscina local, el paciente llegó sin signos vitales, con marcada de hipotermia y distensión abdominal, pese al esfuerzo médico no se tuvo una evolución satisfactoria”.

El centro médico reiteró que recibió al menor ya sin vida, con signos claros de hipotermia y distensión abdominal, y que los intentos médicos resultaron infructuosos.

Mientras la comunidad exige respuestas, las autoridades departamentales y locales continúan investigando las causas del accidente y si Santiago se encontraba bajo la supervisión constante de un adulto responsable en el momento del incidente.

La muerte de Santiago Murillo
La muerte de Santiago Murillo Sánchez, niño de 8 años, conmueve al municipio de El Bagre en Antioquia tras un accidente en una piscina del barrio La Floresta - crédito Freepik

Menor de 15 años murió por ahogamiento en una piscina en la que jugaba con sus amigos

El fallecimiento de Michel Dayana Botero Vargas en una piscina de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar, dejó consternada a la comunidad educativa y a los habitantes del municipio, quienes esperan respuestas claras sobre las circunstancias del hecho.

La adolescente de 15 años fue trasladada de urgencia al Hospital Manuel Elkin Patarroyo, donde los médicos confirmaron su muerte tras varios intentos de reanimación, según relataron testigos presenciales.

Las autoridades señalaron que los resultados de los exámenes forenses y criminalísticos serán determinantes para esclarecer la causa del deceso. “Estamos a la espera de los resultados para poder ofrecer una explicación definitiva a la familia y a la comunidad”, explicaron los voceros oficiales tras la tragedia.

El reporte inicial indica que el suceso ocurrió al cierre de la jornada recreativa, cuando el grupo de amigos de Michel se disponía a regresar a casa. Fue en ese momento cuando la joven sufrió el ahogamiento, un hecho que sorprendió tanto a residentes como a turistas en la zona.

El hecho que enluta a
El hecho que enluta a una familia tiene en alerta a la comunidad, pues no es el primero que se presenta en la región - crédito Europa Press

Entre las versiones que circulan, se menciona que la menor tenía antecedentes de ataques epilépticos, elemento que podría ser clave en la investigación. Las autoridades advirtieron que esta hipótesis será confirmada o descartada conforme avance el análisis médico: “La menor tenía antecedentes de ataques epilépticos, lo que podría ser relevante para el caso”, manifestaron en su comunicación.

El colegio María Inmaculada, donde Michel estudió hasta inicios de 2025, expresó su pesar en redes sociales. “Michel fue nuestra estudiante, desde preescolar hasta inicios del año 2025, cuando se retiró de nuestra institución. Nuestro mensaje de fortaleza y paz para su familia ante la inesperada partida de Michel Dayana”, publicó la institución.

La comunidad local permanece a la espera de una versión oficial definitiva sobre el motivo del fallecimiento, mientras familiares y allegados piden respeto y acompañamiento en este difícil momento.

Temas Relacionados

Muerte niño 8 años AntioquiaMurió niño en piscinaPiscina barrio La FlorestaBarrio la FlorestaDepartamento Administrativo de Gestión del Riesgo de AntioquiaMunicipio El BagreAntioquiaColombia-Noticias

Más Noticias

Marcelo Cezán reveló que uno de los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’ le coqueteó

El presentador aseguró que gracias a los retoques que se ha realizado está logrando llamar la atención de nuevas personas en su vida, sin dejar de lado el humor que lo caracteriza

Marcelo Cezán reveló que uno

Jessica Cediel reaparece en redes sociales para defenderse de nuevo ante las críticas por el duelo de su papá: “Es muy personal”

En medio de mensajes de apoyo y una fuerte polémica por la publicación de fotos junto al ataúd de su padre, la presentadora pidió respeto y comprensión, afirmando que el duelo es un proceso íntimo y personal

Jessica Cediel reaparece en redes

Petro priorizaría asuntos personales sobre temas nacionales en su encuentro con Trump, según Marta Lucía Ramírez: “Ese no es el escenario”

La exvicepresidenta colombiana advirtió que existe la posibilidad de que la agenda del presidente colombiano en EE. UU. se centre en el restablecimiento de su visa estadounidense y en su exclusión de la lista Clinton

Petro priorizaría asuntos personales sobre

Revelan el papel clave y discreto de Jorge Lemus, jefe de inteligencia, en la estrategia de paz total de Petro

Como director supervisa traslados de cabecillas criminales, gestiona alianzas entre bandas y refuerza la seguridad presidencial, mientras la inteligencia estatal amplía su participación en procesos clave vinculados a la paz y la protección del Estado

Revelan el papel clave y

Estadounidense Timothy Alan Livingston, señalado por presunta explotación sexual de menores en Medellín, cambió su identidad: esto dijo el alcalde

El extranjero es señalado de abuso sexual tras ser hallado en un hotel en El Poblado, con dos niñas en marzo de 2024. Federico Gutiérrez advierte que continuarán persiguiendo a quienes atenten contra la niñez, incluso fuera de Colombia

Estadounidense Timothy Alan Livingston, señalado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Menor que fue secuestrada en

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Marcelo Cezán reveló que uno

Marcelo Cezán reveló que uno de los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’ le coqueteó

Jessica Cediel reaparece en redes sociales para defenderse de nuevo ante las críticas por el duelo de su papá: “Es muy personal”

EN VIVO | Homenaje a Yeison Jiménez: empiezan a ingresar al recinto los seguidores del artista para despedirlo en el escenario

Yeferson Cossio contó los detalles de cómo va su salud y se refirió a los procedimientos médicos a los que debe someterse

Valentino Lázaro aclaró por qué pensó que Sara Uribe y Manuela Gómez eran arrogantes: “Lo somos”

Deportes

EN VIVO - San Lorenzo

EN VIVO - San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo: siga aquí el partido amistoso de la Serie del Río de la Plata 2026, que se jugará en Uruguay

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 14 de enero

EN VIVO - Boca Juniors vs. Millonarios: siga aquí el partido amistoso entre Xeneize y Embajadores en la Copa Miguel Ángel Russo

Palmeiras avanza en la contratación de Jhon Arias: esto se sabe sobre las negociaciones y la cláusula que favorece a Fluminense

Jhon Jader Durán será investigado en Turquía por conducta antideportiva durante la celebración del título de Superliga con Fenerbahce