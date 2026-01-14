Top 10 Netflix Colombia: Las películas más populares de que no podrás dejar de ver

Gente que conocemos en vacaciones | Avance oficial | Netflix

¿Sin nada que ver en la televisión?, no te preocupes, la lista semanal actualizada con las películas más reproducidas en Netflix Colombia ya está disponible. Desde los clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde elegir.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más popular en el planeta. Desde 1997, año de su fundación, hasta hoy su número de suscriptores ha experimentado un incremento constante, salvo los primeros seis meses de 2022, alcanzando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, asegura Statista.

El listado de las películas más vistas de Netflix Colombia

1. Gente que conocemos en vacaciones (People We Meet on Vacation)

"Gente que conocemos en vacaciones" se mete entre las 10 primeras series más vistas del momento. (Netflix)

Poppy es un espíritu libre y a Alex le gusta planificarlo todo. Tras muchas vacaciones juntos, estos amigos tan diferentes se preguntan si serán la pareja perfecta.

2. Yo antes de ti

Yo antes de ti sigue siendo una de las películas románticas más vistas en la plataforma. (Univisión)

Louisa “Lou” Clark (Emilia Clarke), una chica inestable y creativa, reside en un pequeño pueblo de la campiña inglesa. Vive sin rumbo y va de un trabajo a otro para ayudar a su familia a llegar a fin de mes. Sin embargo, un nuevo trabajo pondrá a prueba su habitual alegría. En el castillo local, se ocupa de cuidar y acompañar a Will Traynor (Sam Claflin), un joven y rico banquero que se quedó paralítico tras un accidente.

3. Sicario: Day of the Soldado

"Sicario 2: soldado" se mete en el ranking de las películas más vistas del momento. (Netflix)

El FBI encomienda a un mercenario, conocido por su carácter imprevisible, la misión de provocar una disputa entre los cárteles de la droga mexicanos con el objetivo de frenar el ingreso de terroristas a Estados Unidos. Para lograrlo, el agente opta por secuestrar a la hija de un destacado líder del narcotráfico.

4. Una última aventura: Así se hizo ‘Stranger Things 5’ (One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5)

One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 (Netflix)

Un vistazo exclusivo a todos los años de trabajo artesanal invertidos para crear la última entrega de la serie de los hermanos Duffer que ha marcado a toda una generación.

5. El gran diluvio (대홍수)

En el que podría ser el último día en la Tierra, una lucha a vida o muerte en un piso inundado se convierte en la única esperanza de supervivencia de la humanidad.

6. Hijos de Perra

La película cuenta con las voces de Will Ferrell y Jamie Foxx, quienes interpretan a un par de perros callejeros. (Universal Pictures)

Un perro abandonado se une a otros perros callejeros para vengarse de su antiguo dueño.

7. Favor peligroso (No Good Deed)

"No Good Deed" se mete en el ranking de las películas más vistas del momento. (Netflix)

La venta de la casa de Paul y Lydia en Los Ángeles los obliga a afrontar dolorosos secretos familiares.. y a mantenerlos ocultos de miradas indiscretas y compradores desatados.

8. Súper Mario Bros: La película

Una escena de la película "The Super Mario Bros. Movie". Foto proveída por Nintendo y Universal Studios (Nintendo y Universal Studios, via AP)

Mientras trabajan en una avería subterránea, los fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi, viajan por una misteriosa tubería hasta un nuevo mundo mágico. Pero, cuando los hermanos se separan, Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi. Con la ayuda del champiñón local Toad y unas cuantas nociones de combate de la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach, Mario descubre todo el poder que alberga en su interior.

9. Madagascar

La película animada se posiciona como una de las favoritas de Netflix. Crédito: Paramount Pictures

Cuenta la historia de cuatro divertidos animales del zoo de Central Park, Nueva York, (Alex el león, Marty la cebra, Gloria la hipopótamo y Melman la jirafa). Llevan toda su vida encerrados en cautividad sin poder experiemtnar el sabor de la libertad y se han propuesto idear un plan para salir de allí juntos. Un día, una serie de casualidades les llevan a lograr lo que tanto ansiaban y huyen de aquel lugar. Terminan en plena naturaleza, concretamente en la idílica isla de Madagascar. Allí descubrirán, a base de apasionantes aventuras, que la vida salvaje es muy diferente a lo que ellos pensaban y que vivir en libertad no es tan fácil como imaginaban.

10. Oppenheimer

Este adelanto de cinco minutos fue editado por Jennifer Lame, quien está a cargo del montaje de "Oppenheimer". El clip revela escenas nuevas, imágenes y sonidos del épico film. (Universal Pictures)

En tiempos de guerra, el brillante físico estadounidense Julius Robert Oppenheimer, al frente del ‘Proyecto Manhattan’, lidera los ensayos nucleares para construir la bomba atómica para su país. Impactado por su poder destructivo, Oppenheimer se cuestiona las consecuencias morales de su creación. Desde entonces y el resto de su vida, se opondría firmemente al uso de armas nucleares. (FILMAFFINITY)

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.