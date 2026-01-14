Estados Unidos suspende la expedición de visas para Colombia: la medida aplicará desde finales de enero

Los colombianos ya no podrían expedir su visa a partir de febrero - crédito Colprensa

Las oficinas consulares de Estados Unidos se están preparando para cerrar el acceso a los trámites de visa a los ciudadanos de Colombia y otras 74 nacionalidades a partir del miércoles 21 de enero, según anunció la cadena Fox News en la mañana del miércoles 14 de enero.

La decisión, que ya fue compartida en X por Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, ya genera incertidumbre entre quienes planeaban viajar al país norteamericano en los próximos meses.

La medida coincide con la cuenta regresiva hacia el Mundial de Fútbol 2026, evento cuya sede es compartida por Estados Unidos, Canadá y México. Muchos aficionados colombianos, así como de otros países afectados, ya habían adquirido tiquetes de avión e iniciado el proceso para adquirir las entradas a los encuentros partidos, quedando ahora en el limbo sobre la posibilidad de obtener la visa necesaria para asistir al torneo.

La medida afecta a países de América Latina, África, Oriente Medio, Europa del Este y Asia - crédito Dado Ruvic/Ilustración/Reuters

La medida decretada por el gobierno norteamericana también incluyó un memorando a todos los representantes consulares para intensificar las restricciones a la hora de aprobar el visado, mientras se aplica la suspensión total y definitiva.

Esta reevaluación no tiene fecha de finalización y, por ahora, deja en vilo a miles de aspirantes colombianos que esperaban una respuesta para viajar, estudiar o reunirse con sus familias en Estados Unidos.

La nueva orientación tiene su origen en una comunicación enviada en noviembre de 2025 a todas las sedes consulares, donde se ordenó aplicar normas más estrictas respecto a la conocida disposición de “carga pública” de la ley de inmigración. Los funcionarios deberán negar visas a quienes, tras evaluaciones sobre salud, edad, dominio del inglés, situación financiera y hasta necesidades médicas a largo plazo, sean considerados posibles beneficiarios de ayudas sociales estadounidenses.

Hinchas de Colombia, Uruguay y Brasil quedan en incertidumbre sobre su viaje al Mundial de Fútbol 2026 por la suspensión de visas - crédto Annabelle Gordon/Reuters

Este endurecimiento afecta especialmente a solicitantes mayores, personas con sobrepeso o antecedentes de uso de asistencia económica estatal, así como a quienes hayan permanecido institucionalizados previamente.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggott, explicó en un comunicado citado por Fox News Digital: “El Departamento de Estado utilizará su autoridad de larga data para considerar no elegibles a inmigrantes potenciales que se convertirían en una carga pública para Estados Unidos y explotarían la generosidad del pueblo estadounidense”.

El mismo documento también advirtió que la administración Trump está evaluando un nuevo ‘manual’ para aceptar a extranjeros, ya sea en calidad de turismo, residencia, estudios o trabajo.

“La inmigración procedente de estos 75 países se detendrá mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de procesamiento de inmigración para evitar el ingreso de extranjeros que accedan a la asistencia social y a los beneficios públicos”, según reprodujo Fox News Digital.

Los colombianos no podrá expedir su visa desde el 21 de enero de 2026 - crédito Colprensa

En Colombia, la noticia ha generado inquietud, ya que la suspensión coincide con una etapa clave para quienes esperaban aprovechar oportunidades laborales, académicas o familiares en Estados Unidos.

Mientras tanto, la lista negra de países afectados se mantiene sin modificaciones, y las autoridades estadounidenses no han anunciado plazos ni excepciones más allá de casos extremadamente limitados.

El impacto de la decisión se amplifica por la proximidad de la Copa Mundial de la FIFA, ya que varios de los países clasificados al torneo, incluidos Colombia, Uruguay y Brasil, aparecen en la lista de 75 naciones afectadas. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han detallado el mecanismo para las eventuales excepciones, aunque el memo consular indica que estos casos serán “muy limitados” y sujetos a filtros más estrictos.

Este es el listado completo de países que se quedarán sin trámite de visa de Estados Unidos

