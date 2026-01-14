Colombia

Estados Unidos suspende la expedición de visas para Colombia: la medida aplicará desde finales de enero

La decisión es tomada en un momento en el que miles de colombianos intentan expedir su documento migratorio para acudir al mundial de futbol que se vivirá en junio de 2026

Guardar
Los colombianos ya no podrían
Los colombianos ya no podrían expedir su visa a partir de febrero - crédito Colprensa

Las oficinas consulares de Estados Unidos se están preparando para cerrar el acceso a los trámites de visa a los ciudadanos de Colombia y otras 74 nacionalidades a partir del miércoles 21 de enero, según anunció la cadena Fox News en la mañana del miércoles 14 de enero.

La decisión, que ya fue compartida en X por Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, ya genera incertidumbre entre quienes planeaban viajar al país norteamericano en los próximos meses.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La medida coincide con la cuenta regresiva hacia el Mundial de Fútbol 2026, evento cuya sede es compartida por Estados Unidos, Canadá y México. Muchos aficionados colombianos, así como de otros países afectados, ya habían adquirido tiquetes de avión e iniciado el proceso para adquirir las entradas a los encuentros partidos, quedando ahora en el limbo sobre la posibilidad de obtener la visa necesaria para asistir al torneo.

La medida afecta a países
La medida afecta a países de América Latina, África, Oriente Medio, Europa del Este y Asia - crédito Dado Ruvic/Ilustración/Reuters

La medida decretada por el gobierno norteamericana también incluyó un memorando a todos los representantes consulares para intensificar las restricciones a la hora de aprobar el visado, mientras se aplica la suspensión total y definitiva.

Esta reevaluación no tiene fecha de finalización y, por ahora, deja en vilo a miles de aspirantes colombianos que esperaban una respuesta para viajar, estudiar o reunirse con sus familias en Estados Unidos.

La nueva orientación tiene su origen en una comunicación enviada en noviembre de 2025 a todas las sedes consulares, donde se ordenó aplicar normas más estrictas respecto a la conocida disposición de “carga pública” de la ley de inmigración. Los funcionarios deberán negar visas a quienes, tras evaluaciones sobre salud, edad, dominio del inglés, situación financiera y hasta necesidades médicas a largo plazo, sean considerados posibles beneficiarios de ayudas sociales estadounidenses.

Hinchas de Colombia, Uruguay y
Hinchas de Colombia, Uruguay y Brasil quedan en incertidumbre sobre su viaje al Mundial de Fútbol 2026 por la suspensión de visas - crédto Annabelle Gordon/Reuters

Este endurecimiento afecta especialmente a solicitantes mayores, personas con sobrepeso o antecedentes de uso de asistencia económica estatal, así como a quienes hayan permanecido institucionalizados previamente.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggott, explicó en un comunicado citado por Fox News Digital: “El Departamento de Estado utilizará su autoridad de larga data para considerar no elegibles a inmigrantes potenciales que se convertirían en una carga pública para Estados Unidos y explotarían la generosidad del pueblo estadounidense”.

El mismo documento también advirtió que la administración Trump está evaluando un nuevo ‘manual’ para aceptar a extranjeros, ya sea en calidad de turismo, residencia, estudios o trabajo.

“La inmigración procedente de estos 75 países se detendrá mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de procesamiento de inmigración para evitar el ingreso de extranjeros que accedan a la asistencia social y a los beneficios públicos”, según reprodujo Fox News Digital.

Los colombianos no podrá expedir
Los colombianos no podrá expedir su visa desde el 21 de enero de 2026 - crédito Colprensa

En Colombia, la noticia ha generado inquietud, ya que la suspensión coincide con una etapa clave para quienes esperaban aprovechar oportunidades laborales, académicas o familiares en Estados Unidos.

Mientras tanto, la lista negra de países afectados se mantiene sin modificaciones, y las autoridades estadounidenses no han anunciado plazos ni excepciones más allá de casos extremadamente limitados.

El impacto de la decisión se amplifica por la proximidad de la Copa Mundial de la FIFA, ya que varios de los países clasificados al torneo, incluidos Colombia, Uruguay y Brasil, aparecen en la lista de 75 naciones afectadas. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han detallado el mecanismo para las eventuales excepciones, aunque el memo consular indica que estos casos serán “muy limitados” y sujetos a filtros más estrictos.

Este es el listado completo de países que se quedarán sin trámite de visa de Estados Unidos

  • Afganistán
  • Albania
  • Argelia
  • Antigua y Barbuda
  • Armenia
  • Azerbaiyán
  • Bahamas
  • Bangladés
  • Barbados
  • Bielorrusia
  • Belice
  • Bután
  • Bosnia
  • Brasil
  • Birmania
  • Camboya
  • Camerún
  • Cabo Verde
  • Colombia
  • Costa de Marfil
  • Cuba
  • República Democrática del Congo
  • Dominica
  • Egipto
  • Eritrea
  • Etiopía
  • Fiyi
  • Gambia
  • Georgia
  • Ghana
  • Granada
  • Guatemala
  • Guinea
  • Haití
  • Irán
  • Irak
  • Jamaica
  • Jordania
  • Kazajistán
  • Kosovo
  • Kuwait
  • Kirguistán
  • Laos
  • Líbano
  • Liberia
  • Libia
  • Macedonia
  • Moldavia
  • Mongolia
  • Montenegro
  • Marruecos
  • Nepal
  • Nicaragua
  • Nigeria
  • Pakistán
  • República del Congo
  • Rusia
  • Ruanda
  • San Cristóbal y Nieves
  • Santa Lucía
  • San Vicente y las Granadinas
  • Senegal
  • Sierra Leona
  • Somalia
  • Sudán del Sur
  • Sudán
  • Siria
  • Tanzania
  • Tailandia
  • Togo
  • Túnez
  • Uganda
  • Uruguay
  • Uzbekistán y
  • Yemen

Temas Relacionados

Visas Estados UnidosVisa para colombianosSuspenden visas Estados UnidosColombia Estados UnidosMundial de Fútbol 2026Colombia-noticias

Más Noticias

Marcelo Cezán reveló que uno de los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’ le coqueteó

El presentador aseguró que gracias a los retoques que se ha realizado está logrando llamar la atención de nuevas personas en su vida, sin dejar de lado el humor que lo caracteriza

Marcelo Cezán reveló que uno

Jessica Cediel reaparece en redes sociales para defenderse de nuevo ante las críticas por el duelo de su papá: “Es muy personal”

En medio de mensajes de apoyo y una fuerte polémica por la publicación de fotos junto al ataúd de su padre, la presentadora pidió respeto y comprensión, afirmando que el duelo es un proceso íntimo y personal

Jessica Cediel reaparece en redes

Petro priorizaría asuntos personales sobre temas nacionales en su encuentro con Trump, según Marta Lucía Ramírez: “Ese no es el escenario”

La exvicepresidenta colombiana advirtió que existe la posibilidad de que la agenda del presidente colombiano en EE. UU. se centre en el restablecimiento de su visa estadounidense y en su exclusión de la lista Clinton

Petro priorizaría asuntos personales sobre

Revelan el papel clave y discreto de Jorge Lemus, jefe de inteligencia, en la estrategia de paz total de Petro

Como director supervisa traslados de cabecillas criminales, gestiona alianzas entre bandas y refuerza la seguridad presidencial, mientras la inteligencia estatal amplía su participación en procesos clave vinculados a la paz y la protección del Estado

Revelan el papel clave y

Estadounidense Timothy Alan Livingston, señalado por presunta explotación sexual de menores en Medellín, cambió su identidad: esto dijo el alcalde

El extranjero es señalado de abuso sexual tras ser hallado en un hotel en El Poblado, con dos niñas en marzo de 2024. Federico Gutiérrez advierte que continuarán persiguiendo a quienes atenten contra la niñez, incluso fuera de Colombia

Estadounidense Timothy Alan Livingston, señalado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Menor que fue secuestrada en

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Marcelo Cezán reveló que uno

Marcelo Cezán reveló que uno de los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’ le coqueteó

Jessica Cediel reaparece en redes sociales para defenderse de nuevo ante las críticas por el duelo de su papá: “Es muy personal”

EN VIVO | Homenaje a Yeison Jiménez: empiezan a ingresar al recinto los seguidores del artista para despedirlo en el escenario

Yeferson Cossio contó los detalles de cómo va su salud y se refirió a los procedimientos médicos a los que debe someterse

Valentino Lázaro aclaró por qué pensó que Sara Uribe y Manuela Gómez eran arrogantes: “Lo somos”

Deportes

EN VIVO - San Lorenzo

EN VIVO - San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo: siga aquí el partido amistoso de la Serie del Río de la Plata 2026, que se jugará en Uruguay

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 14 de enero

EN VIVO - Boca Juniors vs. Millonarios: siga aquí el partido amistoso entre Xeneize y Embajadores en la Copa Miguel Ángel Russo

Palmeiras avanza en la contratación de Jhon Arias: esto se sabe sobre las negociaciones y la cláusula que favorece a Fluminense

Jhon Jader Durán será investigado en Turquía por conducta antideportiva durante la celebración del título de Superliga con Fenerbahce