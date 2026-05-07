El famoso tenor José Carreras se despide en Colombia: estas son las fechas de sus conciertos en Cali y Bogotá

José Carreras anuncia dos conciertos de despedida en Colombia como parte de su gira mundial - crédito VisualesIA / Infobae

José Carreras tiene programadas dos presentaciones en Colombia como parte de su Gira de Despedida Mundial. El tenor español, considerado una de las voces más emblemáticas de la ópera, regresa al país para ofrecer conciertos que marcan el cierre de una trayectoria de más de cinco décadas sobre los escenarios más reconocidos del mundo.

En esta gira especial, Carreras promete un recorrido nostálgico por los momentos clave de su carrera. Su legado va más allá de la lírica, ya que fue miembro del icónico trío “Los Tres Tenores” junto a Luciano Pavarotti y Plácido Domingo, agrupación que transformó la historia de la música al llevar la ópera de los teatros a los grandes estadios y conectar con una audiencia estimada en más de mil millones de personas.

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El repertorio, seleccionado especialmente para la ocasión, contará con la participación de la soprano mexicana Leticia de Altamirano, reconocida como la “Voz del Bicentenario”, y la Orquesta Filarmónica Metropolitana Distrito Capital bajo la dirección del maestro David Giménez. La presencia de Altamirano y Giménez busca ofrecer una experiencia musical de alto nivel, con ejecuciones adaptadas a la etapa más madura e íntima de la voz de Carreras.

La gira de despedida simboliza el final de un ciclo fundamental en la historia de la música universal. Carreras es reconocido por su impecable técnica vocal y su habilidad para transmitir emoción en cada interpretación, cualidades que lo han consolidado como un referente tanto en la ópera como en la música popular.

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El tenor se presentará primero en la Arena de la Universidad Santiago de Cali el sábado 9 de mayo y, posteriormente, en el Movistar Arena de Bogotá el miércoles 13 de mayo. Sobre su llegada a Cali, Carreras expresó que este concierto responde a un compromiso pendiente con la ciudad, lo que otorga un valor simbólico especial a su actuación en el suroccidente del país.

Con un repertorio seleccionado especialmente para esta ocasión, Carreras promete veladas memorables en la Arena de la Universidad Santiago de Cali y en el Movistar Arena de Bogotá - Crédito: Marcelo Isarrualde/prensa José Carreras)

La información sobre boletería y detalles adicionales del concierto está disponible en tuboleta.com. para el caso de Bogotá, mientras que en Cali la compra de boletos va por cuenta de la tiquetera QR Boletos. El anuncio de estas presentaciones ha despertado gran expectativa entre la comunidad melómana y los seguidores de la lírica en Colombia, que se preparan para despedir a una de las figuras más destacadas de la ópera contemporánea.

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