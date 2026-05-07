Encuentran envuelto en sábanas el cuerpo de joven estudiante desaparecido en Antioquia: la víctima tenía una deuda por consumo de alcohol

La Policía y el CTI de la Fiscalía realizan el levantamiento del cuerpo de una persona - crédito Policía Nacional

Fue encontrado el cuerpo de un hombre joven envuelto en una sábana verde en la zona conocida como La Ciénega El Silencio, en Caucasia, departamento de Antioquia, el martes 5 de mayo de 2026.

Desde el primer momento, los indicios recogidos en el lugar apuntaron a que la víctima podría ser Gabriel Arenas Jerazo, estudiante de séptimo semestre de Ingeniería Agropecuaria en la Universidad de Antioquia, cuya desaparición mantenía en vilo a su entorno académico y familiar desde la noche del 30 de abril de 2025.

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Según la información difundida por las autoridades y la confirmación de Joan Oderis Montes Cortés, alcalde de Caucasia, la recuperación del cuerpo estuvo a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, evidenciando la urgencia y el impacto del caso en la comunidad.

Hallan sin vida a Gabriel Arenas, el joven desaparecido hace cinco días en Caucasia - crédito @LaJornadaco/X

En el momento del hallazgo, la vestimenta de la persona ―una camiseta negra― coincidía con la prenda que el joven llevaba la última vez que fue visto con vida, según informó el medio que tenía acceso al testimonio familiar. La confirmación legal, sin embargo, permanece pendiente y mantiene en suspenso a la comunidad universitaria y a los habitantes de Caucasia.

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El joven fue reportado desaparecido desde la noche de ese jueves. Aquella jornada, Arenas Jerazo salió de su domicilio para guardar su motocicleta, pero las puertas del estacionamiento habitual estaban cerradas. Tras advertir a sus allegados de que buscaría otro lugar para parquear, desapareció sin dejar rastro.

Las autoridades y la familia examinan varias hipótesis sobre los hechos. La primera indica que el joven simplemente no regresó después de su salida. La segunda, expuesta por la familia, hace referencia a una llamada en la que desconocidos aseguraron tener la motocicleta de Arenas Jerazo y exigieron dinero a cambio de devolverla. Los allegados hicieron el pago, pero ni el estudiante ni el vehículo fueron recuperados.

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Un equipo de investigadores forenses examina la escena del hallazgo de un cuerpo envuelto en una sábana en un área boscosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una tercera versión surgió tras una llamada que Gabriel habría hecho a su madre en la madrugada del viernes, solicitando dinero para saldar una deuda, lo que agravó la preocupación y la incertidumbre durante los días siguientes.

Según el testimonio de su madre, Luz Elena Herazo, que fue entregado a Teleantioquia: “Él vino y me dijo: ‘Mamá voy a ir a guardar la moto en el parqueadero de la 15’. Yo le dije que se moviera porque estaba muy tarde. Me dijo que no se demoraba porque tenía que hacer un taller con una compañera de la universidad”, recordó Herazo en declaraciones previas.

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Horas después, un giro inesperado alteró la rutina familiar. La mujer recibió una llamada de su hijo a las 03:40 a. m., según el relato de los investigadores. A pesar de la hora, respondió al teléfono y pudo escuchar la voz de Gabriel.

Durante esa conversación, el joven le confesó que “había adquirido una deuda por consumo de licor” y que necesitaba saldar la cuenta para que “lo dejaran salir del lugar”. La suma solicitada fue $1.500.000, una cantidad que la madre transfirió de inmediato a la cuenta bancaria de Gabriel, según consta en la investigación.

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tras una supuesta llamada que Gabriel habría hecho a su madre en la madrugada del viernes, solicitando dinero para saldar una deuda, lo que agravó la preocupación y la incertidumbre durante los días siguientes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades, ahora, intentan esclarecer el trasfondo de la llamada y la solicitud de dinero. El foco de la investigación se centra en determinar si Gabriel realmente estuvo retenido en un establecimiento comercial y cuál habría sido ese sitio, o si la historia de la deuda fue una maniobra vinculada a un posible crimen.

La búsqueda movilizó a un equipo conjunto del Gaula Militar Bajo Cauca, la policía y el ejército nacional, quienes desplegaron recursos técnicos y de inteligencia en una región marcada por conflictos de orden público y la presencia de grupos armados ilegales. Según confirmó el alcalde Joan Oderis Montes Cortés, este operativo requirió una coordinación permanente entre los distintos organismos. El clima de inseguridad y la extensión del territorio dificultaron las tareas.

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