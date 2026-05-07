Políticos de izquierda se pronunciaron sobre la llegada de Luis Gilberto Murillo a la campaña de Iván Cepeda: “Estamos uniendo distintos sectores”

María José Pizarro, Camilo Romero y Mafe Carrascal resaltaron que la llegada de Luis Gilberto Murillo a campaña de Iván Cepeda - crédito @PizarroMariaJo/X - Colprensa - @MafeCarrascal/X

El panorama político colombiano experimenta un giro relevante a pocas semanas de las elecciones presidenciales, luego de que el excanciller Luis Gilberto Murillo anunciara que se retira como candidato para adherirse a la campaña del senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

La decisión, comunicada públicamente, fue presentada por Murillo como un paso pensado “en Colombia y no en intereses personales”.

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Murillo, quien había sostenido su candidatura de forma independiente, explicó que optó por este respaldo “con convicción, porque el país necesita unir capacidades, abrir oportunidades y construir desde los territorios una gran Alianza por la Vida”.

El exministro enfatizó que su determinación no responde a afinidades ideológicas, sino a la urgencia de trabajar por el futuro nacional y consolidar un frente común en favor de los cambios sociales.

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Luis Gilberto Murillo se sumó a la campaña de Iván Cepeda y fortalece la Alianza por la Vida - crédito @LuisGMurillo/X

La adhesión de Murillo llega en un momento de alta competencia electoral, en el que los distintos bloques buscan captar respaldos para fortalecer sus opciones de cara a la primera vuelta. La Alianza por la Vida, que ahora suma la figura del exministro, se presenta como una plataforma de convergencia política para sectores que comparten la apuesta por el cambio y la justicia social.

El mensaje de Murillo apuntó a la necesidad de sumar esfuerzos y articular capacidades desde diferentes territorios. “No es una decisión ideológica, es una decisión por el futuro de Colombia”, recalcó.

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Con este gesto, el excanciller refuerza el discurso de unidad y de apertura a distintas voces, en contraste con los señalamientos de exclusión que han enfrentado las fuerzas progresistas en el pasado.

La reacción en el entorno de la izquierda fue inmediata. María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, celebró la llegada de Murillo.

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María José Pizarro celebró adhesión de Luis Gilberto Murillo y destacó el carácter plural de la Alianza por la Vida - crédito @PizarroMariaJo/X

“Nos decían ‘sectarios’, la realidad demuestra todo lo contrario”, escribió en la red social X. Pizarro subrayó que la alianza con Murillo se basa “no en repartijas burocráticas, sino en acuerdos programáticos para transformar a Colombia”.

Para la legisladora, la Alianza por la Vida representa “un frente democrático y social con vocación de gobierno y de continuidad histórica”.

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Pizarro agregó que este espacio busca unir distintos sectores alrededor de un propósito común: “consolidar los cambios y transformar de fondo la sociedad colombiana”. La senadora insistió en que la nueva alianza “no es solo una coalición electoral”, sino un proyecto de largo alcance con miras a consolidar una agenda de transformación social.

El respaldo de Murillo fue igualmente destacado por otros miembros del Pacto Histórico. Camilo Romero, exgobernador de Nariño, recordó los recorridos compartidos con Murillo en el litoral Pacífico y en la construcción de liderazgo nacional.

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“Me alegra y celebro su llegada a esta Alianza por la Vida con Iván Cepeda”, expresó Romero, quien calificó el ingreso de Murillo como un símbolo de coherencia y defensa de la ciudadanía.

Camilo Romero celebró adhesión de Luis Gilberto Murillo y destacó la consolidación de un gobierno progresista - crédito @CamiloRomero/X

Para el exgobernador, la suma de trayectorias y experiencias consolida la posibilidad de un “nuevo gobierno progresista y de todos los pueblos” en Colombia.

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Por su parte, la representante a la Cámara por el Pacto Histórico Mafe Carrascal destacó la importancia de incorporar la experiencia y propuestas de Murillo al equipo de campaña de Cepeda y la fórmula vicepresidencial de Aida Quilcué.

Carrascal afirmó: “Sus propuestas, experiencia y trayectoria serán fundamentales para consolidar la Alianza por la Vida, con la cual ganaremos las elecciones presidenciales en primera vuelta”.

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La legisladora subrayó el carácter inclusivo de la propuesta: “Le ofrecemos al país una propuesta política amplia y diversa, para avanzar en el cierre de brechas regionales y sociales y construir un país de derechos y libertades para todas y todos”.

Mafe Carrascal destacó que la experiencia de Luis Gilberto Murillo fortalecerá la Alianza por la Vida en la campaña de Iván Cepeda - crédito @MafeCarrascal/X

Tras lo anterior, Luis Gilberto Murillo agradeció a la representante Mafe Carrascal por su mensaje de bienvenida tras sumarse a la campaña de Iván Cepeda.

A través de X, Murillo le expresó: “Vamos a seguir trabajando juntos para que las mujeres tengan más oportunidades, más autonomía y más garantías, y para que los trabajadores y trabajadoras de Colombia puedan vivir con dignidad”. El excanciller insistió en que “ese es el sentido de esta alianza, la gente”.