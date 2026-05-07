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Alexa Torrex, de 'La casa de los famosos Colombia', le habría enviado indirecta a su expareja: "La de la plata era yo..."

La eliminada del ‘reality’ eligió su regreso a redes sociales para lanzar una canción cuya letra generó debates sobre el rol económico y sentimental que mantuvo con Jhorman Toloza en el pasado

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La exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' dejó en firme que su decisión de terminar tiene un trasfondo importante - crédito @alexa.torrex/IG

El reciente regreso de Alexa Torrex a las redes sociales ha generado revuelo, luego de que la exconcursante de La casa de los famosos Colombia publicara un video en su cuenta de TikTok que muchos interpretaron como un mensaje directo para su expareja, Jhorman Toloza.

La creadora de contenido, que estuvo más de tres meses aislada del mundo digital por su participación en el reality, volvió con declaraciones que no han pasado desapercibidas. En el video, Alexa aparece en un centro comercial vestida de rosa con su larga cabellera morada, mientras suena una canción compuesta por ella misma junto a un rapero.

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Alexa Torrex - La casa de los famosos Colombia
Prometido de Alexa Torrex lanzó comentario sobre las regalías que pedirá por la viralización del sencillo 'Santo cachón' - crédito @jhormantol/IG

Llamó la atención la letra, que deja poco espacio para la ambigüedad: “¿Muchacho dime qué pensaste? ¿Qué me iba a morir porque me dejaste? Si supieras que ahora estoy mejor que antes, tengo lo que quiero”.

Estas preguntas, acompañadas de una actitud segura, fueron interpretadas por sus seguidores como una clara alusión al final de su relación con el también comediante, pues habría visto, al recuperar su celular, cada una de las declaraciones que dio el creador de contenido sobre su shippeo con Tebi.

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El fragmento más comentado fue aquel en el que Alexa, moviendo su celular como si enfatizara cada palabra, dice: “La de la plata era yo, la del carro era yo, la de la casa era yo”, lo que avivó el debate sobre quién tenía el control económico durante la relación y reavivó rumores que circulaban en redes sociales.

Las imágenes compartidas por Alexa Torres junto a Jhorman Tolosa cuentan con gran cantidad de likes - crédito Instagram
Las imágenes compartidas por Alexa Torres junto a Jhorman Tolosa cuentan con gran cantidad de likes - crédito Instagram

En respuesta al video, usuarios recordaron que tras la salida de Alexa del programa, la familia de la creadora de contenido habría pedido a Jhorman que entregara el vehículo que utilizaba, supuestamente propiedad de ella.

Además, surgieron críticas hacia Toloza por no tener una fuente de ingresos clara durante la relación, reforzando la interpretación de que Alexa era quien sostenía el hogar y los gastos principales.

En la publicación, se pueden leer mensajes como: “El que se la pierde, pierde, el que entendió entendió”; “En qué momento hizo esa canción”; “El cuento hasta parece planeado, porque si la canción la sacó antes de entrar, le atinó perfecto ahora”; “Creo que me cae mejor fuera que dentro de la casa”.

Alexa habría defendido a su familia

El reciente distanciamiento entre Jhorman Toloza y Alexa Torrex tras la salida de esta última de La casa de los famosos Colombia ha generado polémica en redes sociales. La reaccioón de Alexa Torrex obedece a los ataques de su expareja a su familia.

La exconcursante anunció que su prioridad sería hablar con Tebi Bernal antes que con su expareja, lo que desencadenó una fuerte reacción pública de Toloza.

La decisión de Alexa de conversar primero con Bernal, según explicó, responde a “sentimientos reales” que surgieron durante el reality. Esta declaración fue interpretada como un gesto de alejamiento de Toloza, con quien compartía una relación previa de tres años.

Después de que Alexa Torrex anunciara que su primera conversación sería con Tebi Bernal, Jhorman Toloza publicó un mensaje en redes sociales en el que criticó duramente a la influencer y afirmó haber recibido amenazas por parte del padre de Alexa - crédito @jhormantol/ Instagram

El propio Toloza, que había guardado silencio durante la competencia, expresó sentirse ofendido por la actitud de la influencer y cuestionó el valor que se le dio a la relación que mantuvieron.

En un video difundido en redes sociales, el creador de contenido declaró: “Después de esa entrevista, ¿usted cree que voy a volver? La chimba... La mujer que va a venir a mi vida, la mujer que va a llegar a mi vida, se valora y no se pone con esas estupideces”. La controversia escaló cuando Toloza afirmó que ya no esperaría más y criticó la falta de prioridad hacia su vínculo sentimental.

Toloza también arremetió contra la familia de Alexa, asegurando que fue excluido del llamado “Team Alexa” y atribuyendo a esa decisión la pérdida de apoyo popular que, según él, influyó en la eliminación de la cucuteña. Además, el influenciador denunció supuestas amenazas por parte del padre de Alexa, a quien calificó con términos despectivos y responsabilizó de intimidaciones tras sus declaraciones públicas.

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