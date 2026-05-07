Así quedó la tabla de posiciones de la Copa Libertadores tras el empate de Santa Fe y Corinthians: el “León” se complicó

Santa Fe por el momento no suma ninguna victoria en la fase de grupos de la Copa Libertadores-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Independiente Santa Fe complicó sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, tras empatar a un gol ante Corinthians en el estadio El Campín.

Pese a la alegría del gol de Hugo Rodallega al minuto 59 de partido, el equipo dirigido por Pablo Repetto vio esfumar su primera victoria en la “Gloria Eterna” tras un descuido en defensa para la anotación de Gustavo Henrique al 90+3 de partido.

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En la próxima fecha de la Copa Libertadores, Santa Fe tendrá que recibir al cuadro argentino en el estadio El Campín-crédito Cristian Bayona/Colprensa

De esta forma, con dos empates y dos derrotas, Santa Fe momentáneamente se ubica en la tercera casilla del grupo E de la Copa Libertadores, lugar que le daría ingreso al repechaje de la Copa Sudamericana.

No obstante, el 7 de mayo de 2026, Peñarol y Platense jugarán en el estadio Vicente López para completar la fecha en la zona, por lo que podrían haber cambios.

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Así quedó la tabla de posiciones del grupo E:

Corinthians (Brasil): 10 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +6) Platense (Argentina): 6 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Santa Fe (Colombia): 2 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Peñarol (Uruguay): 1 punto - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -3)

Independiente Santa Fe se descuidó en el último minuto y perdió la posibilidad de sumar su primera victoria ante el Timão

El Cardenal aún no conoce la victoria en la Copa Libertadores, y tras el empate ante el cuadro paulista complicó sus opciones de seguir con vida en el torneo de clubes más importante de Sudamérica-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Independiente Santa Fe llegaba a enfrentar al Corinthians en el estadio El Campín con la obligación de sumar los tres puntos para no alejarse de la pelea de la lucha por ingresar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

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Con la motivación de ingresar a las finales de la Liga BetPlay, en dónde enfrentará al América de Cali, Pablo Repetto colocó a su mejor once para enfrentar al excampeón de América de 2012, que contaba con la presencia del exjugador del Manchester United y la selección de Inglaterra, Jesse Lingard.

La necesidad de sumar una victoria era crítica para Santa Fe, que desde el inicio intentó imponer condiciones. La primera ocasión de peligro llegó apenas al minuto 2, cuando el argentino Nahuel Bustos exigió al arquero visitante Hugo Souza con un remate de larga distancia.

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La respuesta del equipo brasileño se produjo al 15, a través de un cabezazo de Raniele, que obligó a intervenir a Andrés Mosquera Marmolejo. Ambos equipos mostraron cierta irregularidad durante el transcurso de la primera etapa, sin lograr profundidad sostenida en sus ataques. Las aproximaciones más destacables se dieron en jugadas aisladas, como un remate alto de Rodallega antes del descanso.

Durante el partido, destacó la actuación de Hugo Rodallega, que abrió el marcador al minuto 59, tras recibir un pase de Jader O’Brian y definir de derecha, acción que fue validada por el VAR. Las oportunidades del conjunto colombiano se originaron principalmente por la banda derecha y en remates de media distancia. La alineación sufrió variantes ofensivas respecto a sus recientes partidos en el torneo local, motivadas por su clasificación a los playoffs del fútbol colombiano.

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A partir del gol, el control del partido permaneció mayormente en manos de Santa Fe. Las figuras ofensivas del Corinthians, como Jesse Lingard, Breno Bidon y el goleador Yuri Alberto, tuvieron poco peso en el desarrollo del partido. Los relevos, incluido el peruano André Carrillo, tampoco alteraron la dinámica. Sin embargo, los últimos minutos demostraron la capacidad de recuperación del cuadro brasileño: en tiempo de adición, Matheuzinho envió un centro desde la banda, y Gustavo Henrique, ya incorporado al ataque, selló el empate con un cabezazo preciso.

La necesidad de sumar una victoria era crítica para Santa Fe, que desde el inicio intentó imponer condiciones. La primera ocasión de peligro llegó apenas al minuto dos, cuando el argentino Nahuel Bustos exigió al arquero visitante Hugo Souza con un remate de larga distancia.

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Ahora, Santa Fe tendrá que recibir en la fecha 5 a Platense en el estadio El Campín, mientras que Corinthians visitará Montevideo para jugar ante Peñarol de Uruguay.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo E, a la espera de lo que pase en el partido entre Platense y Peñarol en Buenos Aires, y que se jugará el 7 de mayo de 2026:

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Corinthians (Brasil): 10 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +6) Platense (Argentina): 6 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Santa Fe (Colombia): 2 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Peñarol (Uruguay): 1 punto - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -3)