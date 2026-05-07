Hugo Rodallega molesto tras el empate de Santa Fe ante Corinthians por la Copa Libertadores: “Mucha bronca”

Rodallega destacó la actitud ofensiva del equipo y lamentó no haber conseguido el triunfo ante Corinthians-crédito Luisa González/REUTERS

El 6 de mayo de 2026, Independiente Santa Fe empató a un gol ante Corinthians de Brasil en el estadio El Campín de Bogotá, por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El gol para el cuadro “Cardenal” llegó por medio del delantero Hugo Rodallega, figura del partido para el cuadro bogotano, pero al último minuto, la anotación de Gustavo Henrique, amargó la fiesta para los más de 22.000 asistentes que estuvieron presentes en el Coliseo de la 57.

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Por esta razón, después del encuentro, el delantero vallecaucano habló a los micrófonos de ESPN Colombia sobre lo que fue el partido, y allí Rodallega se mostró con molestia tras el empate final ante el cuadro paulista.

El goleador y capitán de Santa Fe expresó su molestia tras perder dos puntos en el último minuto ante Corinthians-crédito @ESPNColombia/X

Rodallega mostró su molestia por haber perdido el triunfo tras un gol recibido en el tiempo añadido. La reacción de Rodallega fue especialmente enfática, ya que el equipo buscaba consolidar su posición en el torneo, pero el resultado final afectó tanto sus aspiraciones deportivas como el ánimo del vestuario.

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"Mucha bronca, mucha bronca, enojo. Se nos escapan tres puntos que eran... muy importantes para, para nuestras aspiraciones. Eh, dolor, rabia, tristeza, se siente de todo en este momento“, expresó Rodallega tras el encuentro.

Rodallega analizó el golpe anímico del empate para el “León”

Hugo Rodallega al momento de marcar el gol para Santa Fe-crédito Luisa González/REUTERS

El atacante explicó que Santa Fe siempre fue al frente durante todo el partido. Subrayó que el equipo fue muy agresivo en defensa y buscó continuamente hacer daño al Corinthians cada vez que tuvo la posesión del balón.

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Rodallega destacó el planteamiento propositivo y las oportunidades generadas por el equipo colombiano. Reconoció que el arquero rival intervino en varias ocasiones, pero insistió en que el conjunto “siempre lo intentó” y no se conformó en ningún momento.

“No, no, todo el partido jugamos de manera ofensiva. Fuimos muy agresivos en la parte de atrás y, cuando teníamos el balón, siempre intentamos hacerle daño a Corinthians. Propusimos mucho juego en ataque. El arquero de ellos, en varias ocasiones, estuvo muy bien, pero nosotros nunca dejamos de intentarlo. Siempre salimos a buscar el partido. Dicen que la vida o el fútbol no es cuestión de merecimientos. Hoy merecíamos mucho más, pero en un descuido se nos escapa y eso es lo que nos deja con bronca”, complementó.

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Qué viene para Santa Fe en el cierre de la temporada previo al Mundial de 2026

Santa Fe tendrá que pensar en los playoffs de la Liga BetPaly ante América de Cali-crédito Luisa González/REUTERS

Tras el empate en la Copa Libertadores, el equipo dirigido por Pablo Repetto tendrá que pensar en la Liga BetPlay cuando el 9 de mayo de 2026 visite en el estadio Pascual Guerrero al América de Cali por los cuartos de final del campeonato colombiano.

El partido se disputará a partir de las 8:20 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de la aplicación de Win Play.

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En la Copa Libertadores, volverá a a la acción el 19 de mayo de 2026 a las 7:00 p. m. (hora de Colombia), en el estadio El Campín cuando reciba a Platense de Argentina. Después del empate ante Corinthians, así quedó la tabla de posiciones del grupo E, zona dónde se encuentra el cuadro bogotano.

Corinthians (Brasil): 10 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +6) Platense (Argentina): 6 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Santa Fe (Colombia): 2 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Peñarol (Uruguay): 1 punto - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -3)

A continuación, este es el calendario de partidos que tendrá Santa Fe en mayo de 2026:

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9 de mayo de 2026 - Liga BetPlay Playoffs: América de Cali vs. Santa Fe - Estadio Pascual Guerrero de Cali

12 de mayo de 2026 - Liga BetPlay Playoffs: Santa Fe vs. América de Cali - Estadio El Campín de Bogotá

19 de mayo de 2026 - Copa Libertadores: Santa Fe vs. Platense - Estadio Vicente López de Buenos Aires

27 de mayo de 2026 - Copa Libertadores: Peñarol vs. Santa Fe - Estadio Campeón del Siglo de Montevideo