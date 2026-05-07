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Este es el mejor lugar para guardar los limones y no es la nevera

La opción más común para esta fruta es guardarla en el cajón de las verduras, pero esto hace que pierda jugo aunque dure más tiempo

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Limones verdes con hojas, flores blancas y gotas de rocío llenan una caja de madera, destacando un limón partido, con cítricos difuminados de fondo.
La forma de almacenar los limones puede influir en su frescura y sabor durante semanas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El limón, apreciado tanto por sus propiedades nutricionales como por su papel en la gastronomía, se encuentra entre los frutos más presentes en cocinas de todo el mundo. No solo destaca por su sabor característico, sino también por los beneficios que aporta a la salud y su capacidad para integrarse en múltiples recetas.

A pesar de su popularidad, muchos desconocen cuál es el método más adecuado para preservar la frescura de los limones durante más tiempo. Las dudas surgen especialmente al decidir si conviene almacenarlos en la nevera o fuera de ella. El frío, si bien ralentiza la deshidratación, puede modificar la textura y el sabor, principalmente cuando la fruta ya ha sido cortada.

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Factores que influyen en la conservación

El lugar elegido para guardar los limones influye directamente en su durabilidad y calidad. Se recomienda optar por un entorno seco, oscuro y separado de fuentes de calor, además de evitar que estén en contacto directo entre sí. Esta precaución reduce tanto el riesgo de secado como la posibilidad de que se deterioren prematuramente.

La cáscara del limón, por su porosidad, permite que la fruta pierda humedad con rapidez. Esto provoca que, si no se toman las medidas adecuadas, la piel se vuelva fina y seca, y la pulpa pierda jugosidad. Para evitarlo, resulta conveniente informarse sobre técnicas de almacenamiento que ayuden a mantenerlos en su mejor estado y a disminuir el desperdicio de alimentos.

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Un cajón transparente de un refrigerador lleno de limones verdes con la piel seca y arrugada, algunos con manchas oscuras, vistos desde arriba.
La porosidad de la cáscara hace necesario cuidar la humedad al guardar los limones - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos prácticos para el almacenamiento

Para quienes planean consumir los limones en pocos días, es posible conservarlos a temperatura ambiente, siempre que se elija un lugar fresco, seco y alejado de la luz directa. En estas condiciones, suelen mantenerse en buen estado durante una semana.

También para quienes desean mantener los limones frescos fuera de la nevera durante más tiempo, existen alternativas como sumergirlos en agua fría dentro de un frasco o mantenerlos en cestas ventiladas, siempre alejados de la luz y el calor.

Evitar el lavado previo a su almacenamiento y mantenerlos apartados de frutas que liberan etileno, como las manzanas, peras o plátanos, ya que este gas acelera la maduración y puede reducir la vida útil de los limones. Guardarlos en recipientes separados o en compartimentos específicos es una estrategia efectiva.

Una canasta de mimbre llena de limones verdes frescos con hojas y gotas de agua se muestra en primer plano en un mercado con otras frutas al fondo.
Separar los limones de otras frutas ayuda a prolongar su vida útil y conservar sus propiedades - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otra parte, cuando los limones empiezan a mostrar señales de deterioro y no se prevé su consumo inmediato, una alternativa es aprovechar su jugo. Exprimirlo y congelarlo permite conservar sus propiedades y facilita su utilización posterior en bebidas, salsas o recetas varias. Sin embargo, congelar el fruto entero no suele ser recomendable, ya que al descongelarlo pierde parte de su textura y jugosidad.

Además del jugo, la ralladura de limón también puede conservarse de diversas maneras para disponer de su aroma y sabor cuando se desee. Una opción eficaz es la deshidratación: se extiende la ralladura sobre papel de horno y se seca a baja temperatura, alrededor de 70 ℃, hasta que pierda toda la humedad. Luego se tritura y guarda en un recipiente hermético, donde permanece utilizable durante un tiempo prolongado.

Otra técnica útil es la congelación de la ralladura. Tras colocarla en una bandeja para que las partículas no se apelmacen, se congela y posteriormente se almacena en una bolsa apta para congelador. Así, se puede añadir directamente a las preparaciones sin necesidad de descongelar.

Primer plano de limones verdes, algunos enteros y otros cortados, dentro de un gran frasco de vidrio con agua sobre una encimera de cocina iluminada por el sol.
Guardar los limones en frascos con agua fría puede mantener su firmeza durante más tiempo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propiedades nutricionales

El limón destaca por ser una fuente de vitamina C, además de aportar menores cantidades de otras vitaminas y minerales. La pulpa contiene ácidos orgánicos como el ácido cítrico, que define su sabor, y otros compuestos de interés nutricional, como los fenólicos y los flavonoides. Dentro de estos últimos, la hesperidina, la naringenina y la eriocitrina se encuentran tanto en la capa blanca bajo la corteza como en la pulpa.

La fibra soluble, especialmente la pectina, está presente en la capa blanca y contribuye a los beneficios digestivos de la fruta. Los limonoides, localizados en la corteza, y otros fitonutrientes también forman parte de su composición, lo que refuerza el interés en consumir el fruto fresco y bien conservado.

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