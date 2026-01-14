Colombia

Ayda Valencia reveló cómo habrían sido los últimos segundos con vida de Yeison Jiménez: “Se encomendó a Dios

La reconocida parapsicóloga y médium colombiana detalló la experiencia espiritual del artista antes del accidente aéreo en Boyacá y se refirió a los sueños premonitorios que él tuvo

Un testimonio de Ayda Valencia describe cómo el cantante pidió protección divina antes del impacto fatal que terminó con su vida y la de otros cinco ocupantes de la aeronave - crédito aydavalencia / TikTok

La muerte de Yeison Jiménez, uno de los principales exponentes de la música popular en Colombia, continúa generando reacciones y preguntas en todo el país.

Una vidente colombiana aseguró que el cantante se encomendó a Dios en los segundos previos al accidente que le costó la vida, tras la publicación de un video de la parapsicóloga Ayda Valencia en sus redes sociales.

El artista, originario de Manzanares, Caldas, murió a los 34 años junto a cinco personas más cuando la aeronave en la que viajaban se estrelló poco después de despegar del Aeropuerto Juan José Rondón, en Paipa, Boyacá, el 10 de enero de 2026.

Testimonio de la medium Ayda Valencia

De acuerdo con lo expuesto por Ayda Valencia, que se encontraba cerca del lugar de los hechos el día del accidente, la conexión espiritual que experimentó le permitió ofrecer detalles sobre los últimos momentos de Yeison Jiménez y el resto de los ocupantes de la aeronave.

La parapsicóloga Ayda Valencia asegura
La parapsicóloga Ayda Valencia asegura que el cantante Yeison Jiménez se encomendó a Dios segundos antes del fatal impacto - crédito @aydasanacion/Instagram

“Pude automáticamente conectarme con ellos, enviarles mucha luz para apoyarlos a nivel energético. Puedo comentarles a través de esa canalización que la muerte fue inmediata. En el primer impacto ellos pierden la vida. Luego, cuando ocurre el incendio, afortunadamente ellos ya no estaban vivos para que no sufrieran lo que implica un incendio de esa magnitud”, afirmó Valencia en el video difundido sus redes sociales.

Según la vidente, el cantante experimentó un instante de recogimiento espiritual antes del impacto. “Están tranquilos. Lo que le puedo percibir a Yeison en esos segundos antes del impacto es que se encomienda a Dios, que le pide que lo proteja y proteja a su familia, pero ellos se encuentran bien”, puntualizó la parapsicóloga en su mensaje.

Los sueños premonitorios de Yeison Jiménez

Un aspecto que cobró relevancia tras el accidente tiene relación con los sueños premonitorios de Yeison Jiménez.

Los sueños premonitorios del cantante
Los sueños premonitorios del cantante sobre accidentes aéreos han generado preguntas tras el trágico suceso en Boyacá - crédito yeison_jimenez / Instagram

La misma Ayda Valencia explicó que, según lo relatado por el cantante en entrevistas, él había soñado en varias ocasiones con accidentes aéreos. La vidente aseguró que este tipo de sueños suelen ser repetitivos y representan advertencias sobre posibles peligros.

“Esto es un claro ejemplo de lo que son los sueños premonitorios. Un sueño premonitorio se caracteriza porque se repite una acción muchas veces. Creo que ahí, de lo que habló en la entrevista, era que algo estaba pasando con la aeronave y no le puso cuidado”, afirmó Valencia.

Además, la parapsicóloga resaltó la importancia de prestar atención a las señales y advertencias, considerándolas mecanismos de protección.

El accidente y la conmoción nacional

La muerte de Yeison Jiménez
La muerte de Yeison Jiménez conmociona a Colombia tras el accidente aéreo ocurrido en Boyacá el 10 de enero de 2026 - crédito composición corográfica

El trágico suceso se produjo cuando Yeison Jiménez y su equipo viajaban desde Boyacá hacia Medellín, donde el cantante tenía previsto cumplir con compromisos musicales en el municipio de Marinilla, Antioquia.

La noche anterior, el artista realizó una presentación en Málaga, Santander, calificando la jornada como “mágica” en sus redes sociales. Esta publicación se convirtió en su último mensaje público antes del fatídico accidente, que provocó una ola de conmoción en el país.

Las imágenes del siniestro circularon rápidamente en plataformas digitales, mostrando la gravedad del choque y el trabajo de los cuerpos de emergencia para controlar el incendio en la zona rural donde ocurrió el impacto. La noticia de la muerte de Jiménez resultó inesperada para sus fanáticos, ya que el cantante no había presentado problemas de salud recientes y mantenía una agenda activa de conciertos.

Reacciones y proceso de investigación

La Aerocivil investiga si fallas
La Aerocivil investiga si fallas mecánicas, errores humanos o factores externos causaron el siniestro de la aeronave- crédito (@YeisonJimenez/Instagram/Suministrada a Infobae)

La revelación sobre los últimos segundos de vida de Yeison Jiménez provocó un profundo impacto en redes sociales, en las que miles de seguidores expresaron sus condolencias y compartieron mensajes de apoyo para la familia del artista.

“La forma más contundente de nosotros ayudar en estos momentos es enviarle mucha luz a la familia, orar, orar. Ellos están en un proceso espiritual”, manifestó Ayda Valencia en su video.

Mientras tanto, las autoridades avanzan con la investigación para esclarecer las causas del accidente. La Aerocivil y otras entidades analizan si existieron fallas mecánicas, errores humanos o factores externos que hayan contribuido al siniestro.

