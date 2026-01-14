En vivo: está todo está listo para el homenaje al cantante Yeison Jiménez en Bogotá

En las afueras de El Campín, los colombianos rindieron homenaje a Yeison Jiménez con velas encendidas, mensajes de despedida y canciones - crédito redes sociales

Mientras avanzan las investigaciones por la muerte del cantante Yeison Jiménez, nacido en Manzanares, Caldas, sus seguidores podrán rendirle un homenaje póstumo en el Movistar Arena de Bogotá.

Es de aclarar que las exequias del cantante Yeison Jiménez ya se llevaron a cabo en una ceremonia privada y tuvieron lugar en el cementerio Jardines del Recuerdo, al norte de Bogotá.