En vivo: está todo está listo para el homenaje al cantante Yeison Jiménez en Bogotá

El encuentro se lleva a cabo hoy, 14 de enero de 2026, en el Movistar Arena de la capital del país, donde miles de fanáticos buscan reunirse para hacer un homenaje en torno a lo que fue su carrera artística

En las afueras de El
En las afueras de El Campín, los colombianos rindieron homenaje a Yeison Jiménez con velas encendidas, mensajes de despedida y canciones - crédito redes sociales

Mientras avanzan las investigaciones por la muerte del cantante Yeison Jiménez, nacido en Manzanares, Caldas, sus seguidores podrán rendirle un homenaje póstumo en el Movistar Arena de Bogotá.

Es de aclarar que las exequias del cantante Yeison Jiménez ya se llevaron a cabo en una ceremonia privada y tuvieron lugar en el cementerio Jardines del Recuerdo, al norte de Bogotá.

12:37 hsHoy
Sus seguidores lo despidieron coreando sus canciones en la Plaza de Bolívar de la ciudad - crédito @Marovaan/X

Más de 4.000 personas se dieron cita en la Plaza de Bolívar de la ciudad de Manizales, para rendirle un homenaje al cantante fallecido en la tarde del 10 de enero de 2026 cuando se desplazaba en una avioneta entre las ciudades de Paipa y Medellín, desde donde partiría a un concierto en Marinilla.

El evento contó con la presencia de miles de fanáticos, que con los flashes de sus cámaras encendidos y globos blancos, despidieron al hijo de esa tierra que vio a un joven partir en busca de sus sueños a Bogotá y terminó perdiendo la vida mientras cumplía sus compromisos como artista.

11:28 hsHoy

Homenaje público a Yeison Jiménez: hora, lugar y detalles de su última despedida este miércoles 14 de enero

El equipo y la familia del artista anunciaron un evento abierto para que sus fanáticos le rindan homenaje, mientras avanzan las investigaciones sobre el siniestro que acabó con su vida y la de otras cinco personas más

El homenaje a Yeison Jiménez
El homenaje a Yeison Jiménez reunirá a sus fans para una emotiva despedida - crédito X

La familia del cantante Yeison Jiménez confirmó que el miércoles 14 de enero de 2026 se realizará un homenaje en el Movistar Arena de Bogotá para despedir al cantante, poco después de que las autoridades entregaron su cuerpo tras el accidente aéreo que le costó la vida.

Leer la nota completa

