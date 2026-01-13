Marcela Reyes compartió emotivo mensaje al confirmarse que sería la nueva participante de ‘La casa de los famosos Colombia’

La DJ confirmó así su ingreso, dejando a un lado las especulaciones sobre su participación - crédito @marcelareyes/IG

El sorpresivo ingreso de Marcela Reyes a La casa de los famosos Colombia 2026 generó comentarios entre sus seguidores, luego de que la DJ hubiese declarado reiteradamente en sus redes que fuera de la casa estudio facturaba mucho más y que, incluso, comenzaba una gira fuera del país.

Pese a esas afirmaciones, minutos antes de entrar por pedido de El Jefe, la artista compartió un video donde habló abiertamente de su historia personal y los motivos detrás de su decisión.

La DJ fue la última participante en ingresar a la competencia en esta tercera temporada - crédito @canalrcn/IG

El emotivo mensaje entregado en sus redes sociales incluyó recuerdos de la infancia, como el “maltrato intrafamiliar” y el camino que la llevó a los escenarios.

Marcela Reyes narró: “Yo era esa niña que soñaba sin tener mucho, pero aun así se sentía millonaria. Sin saber que cada paso que estaba dando me estaba preparando para algo grande”. La artista describió así una trayectoria marcada por la superación y el compromiso con sus metas.

La DJ resaltó cómo los obstáculos la moldearon: “Crecí viendo cosas que no entendía, pero incluso en los momentos más difíciles aprendí a no perderme. Hoy mi hogar es distinto. Mi mayor orgullo tiene nombre y es Valentina”, mencionó al hablar de la transformación de su entorno familiar.

La Dj sería la mejor paga de la próxima temporada del reality del Canal RCN - crédito @marcelareyes/ Instagram

En ese mismo mensaje, relató su recorrido profesional y personal: “Trabajé desde muy joven con inocencia, con ganas y con hambre de vida. Soñé con recorrer el mundo y lo hice. Cada lugar dejó huella en mí. Me caí muchas veces, pero me levanté mucho más fuerte. Este es mi camino, esta soy yo y ahora comienzo un nuevo capítulo”.

En una interacción que buscó reconciliar el presente con su pasado, la propia artista dio voz a su niña interior: —¿Lo logramos?, preguntó, para responderse entre risas y llanto: “Lo logramos”.

Después de su ingreso, El Jefe le dio la bienvenida: “Disfruta tu paso por mi casa. Bienvenida a la casa más famosa de Colombia”.

A modo de declaración escrita, Marcela Reyes resumió su mensaje de resiliencia y constancia: “No vengo de lo fácil. Vengo de retarme una y otra vez. Vengo de esa niña que soñó aun cuando no tenía mucho, y de la mujer que tropezó, cayó… pero siempre se levantó”.

Marcela Reyes, conocida como 'La Reina de la Guaracha', se une a la tercera temporada de 'La casa de los famosos Colombia' como participante sorpresa - crédito redes sociales - cortesía Cana RCN

Enfatizó la construcción de su identidad: “He construido mi nombre y mis empresas con esfuerzo, con errores, con aprendizajes. Soy una mujer colombiana resiliente, de las que no se rinden, de las que siguen incluso cuando duele”.

La decisión de participar representa—según sus propias palabras—un paso más en un recorrido de superación: “Hoy entro a una casa que lo ve todo, pero mi historia no empieza aquí… aquí continúa”, agregó. Finalmente, mostró determinación y confianza al declarar: “Estoy lista. Estoy fuerte. Y no camino sola”.

Estos son los poderes de los participantes y el líder de la semana

Alexa Torrex : Líder de la casa . Cuenta con inmunidad y tiene acceso a la habitación del poder, así como a los poderes de salvación y nominación.

Valentino Lázaro : Posee el poder de la división territorial , que le permite decidir cómo se distribuirán los participantes en las distintas habitaciones.

Johanna Fadul : Tiene el poder de nominación y puede enviar directamente a la placa a un participante famoso; podrá usarlo el miércoles 14 de enero.

Maiker Smith : Dispone del poder de inmunidad durante la primera semana del reality.

Eidevin López : Cuenta con el poder de veto de nominación , que le permite bloquear la nominación de un concursante.

Renzo Meneses : Tiene el poder de nominación asesina , con el cual puede enviar directamente a un participante a la placa sin posibilidad de salvarse.

Tebi Bernal: Posee el poder de expulsión, que le permite sacar de la casa al concursante que elija.