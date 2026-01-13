Colombia

Marcela Reyes compartió emotivo mensaje al confirmarse que sería la nueva participante de ‘La casa de los famosos Colombia’

La DJ sorprendió con su entrada y la confrontación que tuvo con Valentino Lázaro a los pocos minutos de haber puesto un pie dentro de la casa estudio, generando reacciones entre los seguidores del programa

Guardar
La DJ confirmó así su ingreso, dejando a un lado las especulaciones sobre su participación - crédito @marcelareyes/IG

El sorpresivo ingreso de Marcela Reyes a La casa de los famosos Colombia 2026 generó comentarios entre sus seguidores, luego de que la DJ hubiese declarado reiteradamente en sus redes que fuera de la casa estudio facturaba mucho más y que, incluso, comenzaba una gira fuera del país.

Pese a esas afirmaciones, minutos antes de entrar por pedido de El Jefe, la artista compartió un video donde habló abiertamente de su historia personal y los motivos detrás de su decisión.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La DJ fue la última
La DJ fue la última participante en ingresar a la competencia en esta tercera temporada - crédito @canalrcn/IG

El emotivo mensaje entregado en sus redes sociales incluyó recuerdos de la infancia, como el “maltrato intrafamiliar” y el camino que la llevó a los escenarios.

Marcela Reyes narró: “Yo era esa niña que soñaba sin tener mucho, pero aun así se sentía millonaria. Sin saber que cada paso que estaba dando me estaba preparando para algo grande”. La artista describió así una trayectoria marcada por la superación y el compromiso con sus metas.

La DJ resaltó cómo los obstáculos la moldearon: “Crecí viendo cosas que no entendía, pero incluso en los momentos más difíciles aprendí a no perderme. Hoy mi hogar es distinto. Mi mayor orgullo tiene nombre y es Valentina”, mencionó al hablar de la transformación de su entorno familiar.

La Dj sería la mejor
La Dj sería la mejor paga de la próxima temporada del reality del Canal RCN - crédito @marcelareyes/ Instagram

En ese mismo mensaje, relató su recorrido profesional y personal: “Trabajé desde muy joven con inocencia, con ganas y con hambre de vida. Soñé con recorrer el mundo y lo hice. Cada lugar dejó huella en mí. Me caí muchas veces, pero me levanté mucho más fuerte. Este es mi camino, esta soy yo y ahora comienzo un nuevo capítulo”.

En una interacción que buscó reconciliar el presente con su pasado, la propia artista dio voz a su niña interior: —¿Lo logramos?, preguntó, para responderse entre risas y llanto: “Lo logramos”.

Después de su ingreso, El Jefe le dio la bienvenida: “Disfruta tu paso por mi casa. Bienvenida a la casa más famosa de Colombia”.

A modo de declaración escrita, Marcela Reyes resumió su mensaje de resiliencia y constancia: “No vengo de lo fácil. Vengo de retarme una y otra vez. Vengo de esa niña que soñó aun cuando no tenía mucho, y de la mujer que tropezó, cayó… pero siempre se levantó”.

Marcela Reyes, conocida como 'La
Marcela Reyes, conocida como 'La Reina de la Guaracha', se une a la tercera temporada de 'La casa de los famosos Colombia' como participante sorpresa - crédito redes sociales - cortesía Cana RCN

Enfatizó la construcción de su identidad: “He construido mi nombre y mis empresas con esfuerzo, con errores, con aprendizajes. Soy una mujer colombiana resiliente, de las que no se rinden, de las que siguen incluso cuando duele”.

La decisión de participar representa—según sus propias palabras—un paso más en un recorrido de superación: “Hoy entro a una casa que lo ve todo, pero mi historia no empieza aquí… aquí continúa”, agregó. Finalmente, mostró determinación y confianza al declarar: “Estoy lista. Estoy fuerte. Y no camino sola”.

Estos son los poderes de los participantes y el líder de la semana

  • Alexa TorrexLíder de la casa. Cuenta con inmunidad y tiene acceso a la habitación del poder, así como a los poderes de salvación y nominación.
  • Valentino Lázaro: Posee el poder de la división territorial, que le permite decidir cómo se distribuirán los participantes en las distintas habitaciones.
  • Johanna Fadul: Tiene el poder de nominación y puede enviar directamente a la placa a un participante famoso; podrá usarlo el miércoles 14 de enero.
  • Maiker Smith: Dispone del poder de inmunidad durante la primera semana del reality.
  • Eidevin López: Cuenta con el poder de veto de nominación, que le permite bloquear la nominación de un concursante.
  • Renzo Meneses: Tiene el poder de nominación asesina, con el cual puede enviar directamente a un participante a la placa sin posibilidad de salvarse.
  • Tebi Bernal: Posee el poder de expulsión, que le permite sacar de la casa al concursante que elija.

Temas Relacionados

Marcela ReyesLa casa de los famosos Colombia 3La casa de los famosos Colombia 2026Colombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro pidió que entidades públicas no hagan despidos masivos, en época electoral, en medio de polémica por ‘feria de contratos corbata’

El Ejecutivo recordó la obligación de fundamentar cualquier desvinculación laboral en causas objetivas y procedimientos establecidos, y pidió protección de los derechos de los empleados frente a cambios

Gustavo Petro pidió que entidades

Este será el nuevo ‘Portal Norte’ de Transmilenio en Bogotá: estará después de la terminal de transporte, en la calle 222

La ejecución del proyecto impulsará alternativas de movilidad, integración de sistemas regionales y acciones prioritarias para el cuidado ecológico en la Sabana Norte

Este será el nuevo ‘Portal

Valor de apertura del dólar en Colombia HOY 13 de enero

La divisa estadounidense presenta una ligera recuperación, poniendo fin a cinco sesiones consecutivas de caída

Valor de apertura del dólar

El polémico comentario de ‘Matador’ contra Paloma Valencia sigue generando reacciones: “La violencia contra las mujeres, no”

El mensaje del caricaturista sobre la candidata presidencial del Centro Democrático generó rechazo por parte de líderes políticos, quienes lo señalaron como un acto de violencia

El polémico comentario de ‘Matador’

Enrique Peñalosa recibió el aval del Partido Oxígeno para su candidatura presidencial tras el respaldo público de Juan Carlos Pinzón

La decisión de entregar el aval a Enrique Peñalosa contó con apoyo expreso de Juan Carlos Pinzón y fue celebrada por Ingrid Betancourt, quienes expresaron su respaldo en la red social X

Enrique Peñalosa recibió el aval
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofrecen millonaria recompensa por alias

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

Defensoría del Pueblo rechazó masacre en Maicao, La Guajira, que dejó 5 personas asesinadas: exigió dar con los responsables

Aparece presunto panfleto del ELN tras instalar banderas en el suroeste de Antioquia: las autoridades aseguran que es falso

Confirman masacre de tres personas en Abejorral, Antioquia: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Juanse Laverde, de ‘La casa

Juanse Laverde, de ‘La casa de los famosos Colombia 2026’, pidió no poner en duda su sexualidad: “No es tan importante”

Se conoció al primer nominado de ‘La casa de los famosos Colombia 2026′: fue enviado directamente a la sala de eliminación

Así fue la reacción de Lina Arroyave a la pelea entre Marcela Reyes y Valentino Lázaro: “Te amo”

Confirman homenaje público al cantante Yeison Jiménez: esta es la fecha y en lugar en donde se realizará

Revelan dónde será la velación y las exequias del cantante Yeison Jiménez: ya no serán en el Movistar Arena de Bogotá

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de fichajes: llegadas, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 13 de enero

EN VIVO América de Cali vs. Once Caldas: siga aquí el partido amistoso de la Serie Colombia en el estadio Pascual Guerrero

Yoreli Rincón fue confirmada como nueva jugadora del Santos de Brasil

La selección Colombia conoció el tiempo de recuperación de dos de los jugadores lesionados que serían convocados contra Francia y Croacia

Luis Díaz brilla en el Bayern Múnich: Harry Kane lo elogia y la Bundesliga lo premia