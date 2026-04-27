Colombia

Fiscalía aplicó extinción de dominio a 19 bienes del bloque bananero de las AUC en el Urabá antioqueño: servían de centro logístico para paramilitares

El fallo judicial estableció la transferencia de bienes inmobiliarios que habían servido como respaldo financiero y logístico, con el objetivo de fortalecer las acciones orientadas a la reparación de víctimas

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Collage de fotografías aéreas que muestran varias propiedades rurales con edificios, cercas, campos verdes y un estanque, algunas con el logo de la Fiscalía.
La Fiscalía General de la Nación ejecuta la intervención de 19 bienes vinculados al extinto ‘Bloque Bananero’ de las AUC - crédito imagen ilustrativa Infobae/Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación cumplió con la ejecución de una medida clave al intervenir 19 bienes asociados al extinto ‘Bloque Bananero’ de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Según informó el ente investigador en la mañana del lunes 27 de abril, el valor total de los predios asciende a 65.000 millones de pesos, que ahora pasarán a integrar los fondos destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.

El Tribunal Superior de Medellín, a través de su Sala de Justicia y Paz, había ordenado la extinción de dominio sobre estas propiedades. La Fiscalía procedió con el embargo, el secuestro y la suspensión del poder de disposición sobre los activos, consolidando así la medida judicial.

Entre los bienes afectados destaca la hacienda El Cocuelo, situada en el municipio de Turbo (Antioquia). Este predio rural funcionó durante años como punto estratégico para la logística, las finanzas y el control territorial del grupo armado en la región de Urabá.

Según la información oficial, el terreno fue dividido en 15 lotes independientes, registrados a nombre de diferentes titulares y objeto de múltiples traspasos para ocultar el origen ilícito de los fondos y dificultar la acción de la justicia.

Además de los predios en Antioquia, los otros cuatro activos —uno urbano y tres rurales— se ubican en los departamentos de Meta y Casanare. Las autoridades señalaron que estos, al igual que los anteriores, no solo sirvieron como escondite para las estructuras armadas, sino que constituyeron una fuente de recursos económicos para la organización.

La extinción de dominio sobre estos bienes implica que pasarán a control del Estado y serán destinados a favorecer procesos de reparación colectiva para las personas afectadas por el conflicto.

Esta decisión responde a la estrategia de debilitar los soportes financieros de grupos armados ilegales y a la vez avanzar en la justicia restaurativa para las víctimas.

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