Colombia

Jota Pe Hernández amenazó con acusar a Antonio Sanguino de traición ante la Fiscalía y así reaccionó el ministro de Trabajo: “Miente y manipula”

El ministro del Trabajo calificó de improcedente la citación presentada por el senador y sostuvo que los ministros cuentan con fuero especial, por lo que solo un fiscal delegado ante la Corte puede abordar el caso

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Antonio Sanguino rechazó citación y acusó a Jota Pe Hernández de desconocer la ley - crédito @AntonioSanguino/X - Catalina Olaya/Colprensa
Antonio Sanguino rechazó citación y acusó a Jota Pe Hernández de desconocer la ley - crédito @AntonioSanguino/X - Catalina Olaya/Colprensa

La escena política de Colombia suma otro capítulo de tensión tras el cruce público entre Jota Pe Hernández, senador de Alianza Verde, y Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, entorno a la acusación de traición a la patria y la citación judicial que los enfrenta.

El conflicto se centra en la citación de la Fiscalía para que Hernández y Sanguino comparezcan este martes, 28 de abril de 2026, a las 9:00 a. m., en un contexto de acusaciones cruzadas y de investigaciones que también alcanzan al presidente Gustavo Petro.

En un video difundido a través de la red social X, Hernández dirigió un mensaje directo a Sanguino: “Señor Sanguino, sin cobardía. Lo espero este martes a las 9 de la mañana en la citación que hace la Fiscalía para que usted pruebe que el senador JP cometió el delito de traición a la patria”.

El senador insistió en que ya fue citado dos veces por la Corte Suprema de Justicia para confrontar a Sanguino y a representantes del presidente Gustavo Petro acerca de las denuncias relacionadas con la presunta solicitud de intervención extranjera contra el jefe de Estado.

Jota Pe Hernández y Antonio Sanguino, cara a cara por acusación de traición a la patria - crédito @JotaPeHernandez7X
Jota Pe Hernández y Antonio Sanguino, cara a cara por acusación de traición a la patria - crédito @JotaPeHernandez7X

Hernández sostuvo que “hay dos investigaciones abiertas en contra de Gustavo Petro” y añadió que el objetivo es esclarecer si existió traición a la patria al solicitar que se investigara al presidente por parte de autoridades de Estados Unidos, con el fin de determinar posibles vínculos con el narcodictador venezolano Nicolás Maduro.

“Ahí le doy la noticia por si no se ha enterado, ya que se la pasa haciendo payasadas”, expresó el senador en el video, donde también anunció que notificaría formalmente al Ministerio de Trabajo sobre la citación para evitar que Sanguino alegue desconocimiento.

Hernández, en su mensaje, concluyó: “Vamos a ver si usted logra probar que el senador JP cometió ese delito o, por el contrario, el que cometió el delito de calumnia fue usted y le va a tocar retractarse o asumir las consecuencias”.

Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, respondió a través de la misma red social, refiriéndose al senador como “Honorable Parlamentario” y subrayó: “Alguien que hace las leyes de Colombia debe saber cosas elementales como: una denuncia penal por traición a la patria interpuesta por mí en su contra, no se responde con una denuncia suya por calumnia”.

Citación judicial enfrentó a Jota Pe Hernández y Antonio Sanguino en caso de traición a la patria - crédito @JotaPeHernandez/X

El ministro recalcó que a Hernández le corresponde “responder ante la Corte Suprema de Justicia por pedir una intervención extranjera en contra del Presidente de la República”.

El titular de la cartera laboral hizo hincapié en que los ministros poseen fuero especial, de modo que cualquier denuncia en su contra debe ser conocida por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

Interpuso Ud la denuncia en el sitio equivocado y quien me cita para tramitar una conciliación con Ud no es competente para ello”, argumentó Sanguino, quien además se mostró inflexible ante la posibilidad de un acuerdo: “La citación de marras es para explorar una conciliación, que por supuesto no estoy dispuesto a aceptar. Me ratifico en mi denuncia penal en su contra por traición a la patria”.

El ministro Sanguino, en su respuesta, lamentó la citación: “No podré comparecer ante un fiscal que no es competente”. Añadió con ironía: “Ahh… y no sabía que en sus muchos ratos libres se ocupaba como notificador judicial”.

Antonio Sanguino respondió a Jota Pe Hernández: “Debe responder ante la Corte Suprema, no ante conciliadores” - crédito @JotaPeHernandez/X
Antonio Sanguino respondió a Jota Pe Hernández: “Debe responder ante la Corte Suprema, no ante conciliadores” - crédito @JotaPeHernandez/X

La disputa entre Jota Pe Hernández y Antonio Sanguino: origen y desarrollo del enfrentamiento judicial

El enfrentamiento entre el senador Jota Pe Hernández y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se originó tras la solicitud del congresista a autoridades estadounidenses para investigar al presidente Gustavo Petro.

Esta acción desencadenó la reacción de Sanguino, quien presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia en enero de 2026.

Según el ministro, “pedir intervención extranjera sobre un jefe de Estado colombiano afecta la soberanía” y podría enmarcarse en delitos como menoscabo de la integridad nacional y hostilidad contra el orden constitucional.

Hernández respondió con una denuncia ante la Fiscalía, acusando a Sanguino de injuria y calumnia, al considerar que se le imputan delitos sin respaldo probatorio. Además, el senador sostuvo que las acusaciones del ministro constituyen “una falsa denuncia” y representan un uso indebido del aparato judicial para perjudicarlo en el terreno político.

La Fiscalía debe establecer si los señalamientos tienen fundamento o si Sanguino incurrió en excesos.

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