Margarina o mantequilla: qué se debe tener en cuenta para elegir la mejor opción para cocinar

En la cocina, la mantequilla y la margarina no se comportan igual: su elección puede modificar el resultado de tortas, galletas y salsas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una simple rebanada de pan caliente revela una diferencia que va mucho más allá del sabor. La mantequilla y la margarina se funden al contacto, pero su origen, composición y efectos en la cocina y la salud marcan distancias que impactan cada preparación.

Elaborada a partir de leche o nata batida, la mantequilla es un derivado lácteo tradicional con un perfil de sabor intenso. Su textura densa y su capacidad para realzar sabores han asegurado su lugar en la repostería y la cocina casera durante siglos.

La margarina, en cambio, nació como alternativa en el siglo XX y responde a necesidades distintas: se compone principalmente de aceites vegetales y su formulación varía según la marca.

En la práctica culinaria, la elección entre mantequilla y margarina transforma los resultados. Si bien ambas pueden untarse sobre pan, su comportamiento ante el calor es distinto. En la repostería, la mantequilla aporta estructura y sabor, mientras que la margarina puede modificar la textura y el volumen de tortas o galletas.

La mantequilla, elaborada a partir de leche o nata, aporta un sabor intenso y una textura crujiente en la repostería tradicional - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contenido de grasa resulta decisivo. La mantequilla suele contener más grasa láctea y menos agua, lo que favorece masas crujientes y salsas con cuerpo. La margarina, especialmente la de baja grasa, contiene más agua, lo que puede alterar la consistencia de los productos horneados. Por eso, los especialistas recomiendan seguir las proporciones que marca cada receta, en especial al hornear.

El impacto en la cocina es evidente. Para salsas, tostadas y recetas donde el sabor es protagonista, la mantequilla marca la diferencia. En masas, su aporte de estructura y humedad crea galletas crujientes y pasteles esponjosos. La margarina, en cambio, es una opción práctica para el día a día: se esparce fácilmente y es útil si el objetivo es disminuir la ingesta de grasas saturadas o colesterol.

Un punto clave para quienes buscan cuidar su corazón es el tipo de grasa presente en cada uno de estos productos. La margarina, gracias a su base de aceites vegetales, tiene un predominio de grasas insaturadas que ayudan a reducir el colesterol total y el colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”. La mantequilla, al provenir de animales, contiene principalmente grasas saturadas, asociadas a un mayor riesgo cardiovascular si se consumen en exceso.

La margarina se distingue por su base de aceites vegetales y suele ser elegida para quienes buscan reducir el consumo de grasas saturadas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al elegir un producto para untar o cocinar, conviene revisar la etiqueta nutricional. En general se recomienda preferir opciones con menos del 10% de la ingesta diaria de grasas saturadas. La consistencia también es una pista útil: cuanto más blanda o líquida es la margarina, menor suele ser su contenido de grasas saturadas.

Las margarinas “en barra” contienen más grasa saturada que las blandas en recipiente, por lo que se aconseja priorizar estas últimas. Además, es fundamental descartar cualquier producto que contenga grasas trans, ya que este tipo de grasa aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas.

Ambos productos requieren un consumo moderado. Tanto la mantequilla como la margarina aportan calorías y grasas, por lo que las porciones deben ser controladas, sobre todo si se busca mantener un equilibrio nutricional.

Tanto la mantequilla como la margarina deben consumirse con moderación, ya que ambas aportan calorías y grasas en la dieta diaria - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes buscan reducir el riesgo cardiovascular pueden optar por margarinas elaboradas con aceites ricos en grasas poliinsaturadas, como el de soja. Estas grasas ejercen un efecto más fuerte en la reducción del colesterol cuando reemplazan a las grasas saturadas de origen animal.

El auge de la margarina durante el siglo XX respondió a una preocupación creciente por las grasas animales, consideradas perjudiciales para la salud en ese momento. La tendencia se consolidó a medida que aparecieron estudios sobre el impacto de las grasas saturadas en el corazón.

Hoy, la información nutricional permite una elección más informada. Revisar la cantidad de sal, grasas saturadas y ausencia de grasas trans en la etiqueta es fundamental para quienes buscan cuidar su salud sin resignar el sabor o la textura en sus platos.