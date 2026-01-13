Colombia

Juan Manuel Santos irá a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en medio de diferencias con Petro: “Es el deber de todo expresidente”

El expresidente señaló que el ámbito internacional demanda una visión de Estado y un compromiso histórico que va más allá de los conflictos políticos, por lo que reveló que ya tiene definidos los temas que abordará en el encuentro

Juan Manuel Santos anunció que asistirá a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, pese a las diferencias que mantiene con el Gobierno del presidente Gustavo Petro - crédito @JuanManSantos/X

El expresidente Juan Manuel Santos (2008-2016) anunció que asistirá a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores pese a las diferencias que mantiene con el Gobierno actual de Gustavo Petro.

El exmandatario confirmó su decisión a través de un video publicado en su cuenta en la red social X, en la que explicó que su presencia responde a un deber institucional que trasciende las discrepancias políticas y se apoya en la responsabilidad histórica que tiene quienes ocuparon la jefatura del Estado.

Desde el inicio de su mensaje, Santos dejó claro que su postura parte de una convicción personal y no de un respaldo al Ejecutivo actual: “A pesar de mis diferencias con este Gobierno, voy a asistir, como es el deber de todo expresidente, a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores”,

El exmandatario insistió en que ese espacio exige una mirada de Estado y no de coyuntura partidista; para el Nobel de Paz de 2016, la política exterior no admite fracturas internas cuando se trata de defender los intereses nacionales.

Desde el inicio de su mensaje, Santos dejó claro que su participación no implica respaldo político al Ejecutivo actual, liderado por Gustavo Petro - crédito @JuanManSantos/X - Presidencia

Cabe recordar que la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores constituye el principal órgano consultivo del presidente de la República en asuntos internacionales. Su existencia otorga a sus integrantes la tarea de estudiar temas sensibles como relaciones diplomáticas, seguridad exterior y tratados, aun cuando sus conceptos no tengan carácter vinculante.

Santos fija postura frente a Venezuela para discutir en la Comisión

El expresidente Juan Manuel Santos resaltó ese carácter consultivo como un escenario propicio para aportar experiencia y memoria institucional. Uno de los puntos centrales de su intervención gira alrededor de Venezuela, debido a la extensa frontera que tiene con Colombia y las consecuencias de la operación militar de Estados Unidos en ese país, que se llevó a cabo el 3 de enero de 2026.

Santos expresó que la conveniencia para Colombia pasa por el restablecimiento de la democracia en el país vecino con legitimidad plena: “Lo que más conviene a Colombia es su pronto regreso a la democracia con la debida legitimidad”.

El exmandatario sostuvo que la prioridad para Colombia consiste en el restablecimiento de la democracia en Venezuela - crédito EFE

En esa misma línea, cuestionó la continuidad del poder de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, en vez de María Corina Machado: “Es difícil entender que a un presidente de un régimen considerado ilegítimo se le reemplace con su vicepresidenta, considerada también ilegítima, y que permanezcan en el poder los cómplices y responsables de los incalculables desafueros y crímenes de ese régimen”.

El expresidente Santos insistió en que la oposición debe contar con garantías reales para participar en una transición política y democrática, tras las decisiones que se tomaron bajo el mandato estadounidense de Donald Trump.

El expresidente alertó sobre el rumbo de la diplomacia colombiana y la democracia en Venezuela

El segundo eje de sus argumentos apunta a la relación con Estados Unidos; el expresidente valoró la reanudación del diálogo bilateral y defendió una relación basada en la prudencia diplomática. A su juicio, “debe primar la mesura y la diplomacia entre los dos mandatarios”, al recordar que durante décadas ese vínculo se sostuvo con resultados positivos tanto con gobiernos demócratas como republicanos.

El expresidente Juan Manuel Santos señaló que era importante discutir la transición democrática de Venezuela - crédito EFE

Santos enfatizó que la cooperación en seguridad debe ocupar un lugar prioritario en la agenda común: “La prioridad en este momento, aparte de la lucha contra el narcotráfico, debe ser la cooperación para defender el control y nuestra soberanía en las fronteras”.

Al mismo tiempo que propuso una acción conjunta contra las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y el crimen organizado. Según dijo, ese enfoque ya dio resultados en el pasado —al referirse a su pasada gestión— y merece un lugar central en las conversaciones bilaterales.

El expresidente también ofreció una reflexión amplia sobre el panorama internacional, por lo que alertó sobre un escenario global marcado por la incertidumbre y el debilitamiento de principios básicos del orden mundial: “Vivimos, infortunadamente, en un mundo que se ha vuelto impredecible, donde el respeto por el Estado de derecho nacional e internacional, el multilateralismo y la defensa de los derechos humanos se vienen ignorando”.

El expresidente Juan Manuel Santos planteó una acción conjunta frente al ELN, las disidencias de las Farc y el crimen organizado - crédito Federico Ríos/Reuters

Dentro de esa lectura, Santos identificó una oportunidad para América Latina, por lo que consideró que la región podría ganar relevancia geopolítica si logra superar las diferentes divisiones internas: “Es imperativo dejar a un lado las ideologías y las peleas que nos tienen más desintegrados que nunca”.

Además, el exmandatario advirtió sobre la pérdida de respaldo internacional, que atribuyó en parte al incumplimiento de compromisos asociados a la implementación del proceso de paz: “Uno de los activos más importantes de nuestra política exterior ha sido el apoyo unánime y contundente que Colombia ha tenido en el Consejo de Seguridad. Eso se está perdiendo”,

“Celebro que el presidente de la República haya convocado a esta comisión. El interés nacional debe estar por encima de las diferencias políticas y la política exterior debe ser una política de Estado”, concluyó en su video.

