El día que Yeison Jiménez cantó en el Congreso de la República: un episodio derivó en debate público por el uso de espacios institucionales

El acto correspondió a una ceremonia privada denominada “Premios Café”, organizada por una entidad ajena al Legislativo - crédito Facebook

La muerte del cantautor de música popular Yeison Jiménez, ocurrida el sábado 10 de enero tras un accidente aéreo en zona rural del municipio de Paipa, Boyacá, reactivó el interés por distintos momentos de su vida pública y artística. Entre ellos se encuentra su participación en un evento realizado en el Congreso de la República, donde interpretó una canción a capela durante una ceremonia de carácter privado.

Casi dos años antes de su muerte, el 12 de abril de 2024, el cantante había asistido al Salón Elíptico del Capitolio Nacional para recibir un reconocimiento en el marco de los denominados “Premios Café”, organizados por una entidad privada y realizados con autorización para el uso del recinto, aunque sin carácter oficial del Congreso de la República.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El evento tuvo lugar un viernes en horas de la mañana y reunió a cerca de 70 personas, entre invitados, organizadores y algunos funcionarios técnicos del Congreso encargados del sonido y la transmisión. Allí se entregaron alrededor de 20 reconocimientos a distintas personalidades nacionales e internacionales, entre ellas Yeison Jiménez, quien fue anunciado como el principal homenajeado por su trayectoria artística.

Yeison Jiménez murió el sábado 10 de enero, resultado de un accidente aéreo en su avioneta privada cuando iba de Paipa a Medellín - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Durante la ceremonia, el cantante subió al atril del Salón Elíptico, vistiendo traje negro y portando una banda con los colores de la bandera de Colombia y una medalla. En medio del acto, tomó el micrófono y, ante la ausencia de pista musical, interpretó a capela un fragmento de una de sus canciones. “Me dio más nervios aquí que en un concierto”, expresó entre risas antes de cantar un fragmento de su éxito “Porqué la envidia”.

El artista dedicó su interpretación a las personas que, según sus palabras, han luchado por sus sueños. El momento fue acompañado por aplausos del público presente, que ocupaba las curules habitualmente destinadas a los congresistas durante las sesiones plenarias.

La ceremonia fue conducida por Mauricio Giral, maestro de ceremonias que en varias intervenciones hizo referencia al Congreso de la República como escenario del reconocimiento, pese a que el acto no correspondía a una condecoración oficial del legislativo.

Así fue el reconocimiento a Yeison Jiménez

El artista recibió un reconocimiento denominado “Artista Ejemplo de Vida”, otorgado por los organizadores del evento - crédito Redes sociales

El premio entregado a Yeison Jiménez correspondía a la categoría “Artista Ejemplo de Vida”, otorgado por la Junta Directiva de Café Congreso, organización vinculada al portal Café Político. En un comunicado difundido por los organizadores se afirmó que el reconocimiento buscaba destacar el impacto social del artista y su trayectoria desde sus inicios hasta su consolidación en la música popular.

Posteriormente, una investigación publicada por Vorágine señaló que los “Premios Café” eran organizados por entidades privadas que solicitaban el préstamo de espacios institucionales para realizar ceremonias que no contaban con aval oficial del Congreso. De acuerdo con el medio, los diplomas entregados incluían encabezados con la leyenda “República de Colombia, Congreso de la República”, lo que generó confusión sobre el origen de las exaltaciones.

El representante a la Cámara Alejandro Ocampo, que gestionó el préstamo del Salón Elíptico, aseguró no tener conocimiento previo sobre la entrega de condecoraciones a nombre del Congreso. “No sabía de las condecoraciones. No tenía idea de lo que pasó. Yo simplemente les ayudé con una gestión para que les prestaran el Salón Elíptico”, afirmó el congresista, citado por Vorágine.

Además, desde la cuenta oficial de la Cámara de Representantes se aclaró posteriormente que Yeison Jiménez “no ha recibido ninguna condecoración oficial por parte del Congreso de la República” y se anunció la prohibición del préstamo de espacios institucionales para eventos organizados por entidades privadas, con el fin de evitar confusiones similares.

Tras el caso, la Cámara de Representantes anunció que no permitiría nuevos préstamos de espacios institucionales para eventos privados - crédito @CamaraColombia/X

El episodio en el que Yeison Jiménez cantó en el Salón Elíptico quedó así enmarcado dentro de una controversia administrativa y protocolaria, que cobró nueva visibilidad tras la muerte del artista. Su participación en el acto, realizada meses antes del accidente aéreo que le costó la vida, permanece registrada como uno de los momentos más comentados de su paso por escenarios distintos a los musicales, en un contexto que posteriormente fue objeto de investigaciones y aclaraciones oficiales.