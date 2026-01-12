Madre denuncia a Karina García por grabar a su hija menor de edad sin autorización durante una transmisión en vivo

Una madre denunció públicamente a la influencer Karina García por haber grabado y difundido la imagen de su hija menor de edad sin autorización, durante una transmisión en vivo realizada en un espacio público. El hecho, que quedó registrado en video y posteriormente fue compartido en diferentes plataformas digitales, ha generado un amplio debate sobre la protección de los derechos de los menores, el consentimiento parental y los límites de la creación de contenido en redes sociales.

Según los videos que circulan en redes, Karina García se encontraba realizando una transmisión en vivo cuando una menor de edad apareció detrás de ella, siendo visible en cámara durante varios momentos. La influencer se giró y saludó a la niña, le hizo algunas preguntas y la invitó a acercarse, en lo que inicialmente fue interpretado como un gesto espontáneo.

Sin embargo, la situación cambió cuando la madre de la menor intervino de manera directa, manifestando que no autorizaba que su hija fuera grabada ni participara en la transmisión. De acuerdo con lo observado en los fragmentos difundidos, la mujer expresó de forma clara su negativa, decisión que fue respaldada por usuarios que señalaron el derecho de los padres a decidir sobre la exposición de sus hijos.

Tras esta intervención, Karina García reaccionó indicando que la niña debía retirarse del lugar, argumentando que ella llevaba un tiempo realizando el live. Aunque posteriormente la influencer intentó restarle gravedad al momento, el episodio ya había generado múltiples reacciones.

Cuando la mujer desautoriza a la influenciadora de mostrar a su hija en la transmisión, esta le pide que retire a la menor porque llevaba apareciendo en cámara un buen tiempo - crédito @juanjo_1994/TikTok

Testimonio de la madre de la menor

Días después de que el video se viralizara, la madre de la menor publicó un video explicando detalladamente lo ocurrido y anunció que había iniciado una denuncia contra Karina García. En su testimonio, la mujer aclaró que inicialmente no era consciente de que la influencer estaba transmitiendo en vivo.

“Estábamos en una silla cualquiera. Hasta ese momento yo no me había percatado de que hay una señora en el piso haciendo un en vivo, maquillándose, grabándose”, explicó.

La madre aseguró que solo tomó conciencia de la situación cuando García se dirigió directamente a la menor: “Solo es hasta el momento en cuando aborda a mi hija haciéndole algunas preguntas que me doy cuenta de la situación”.

Ante esto, afirmó que intervino de inmediato: “Yo intervengo para decirle que yo no autorizo que le haga preguntas a mi hija y mucho menos que mi hija aparezca en el video que ella está realizando en ese momento”.

Karina García es reconocida tanto por su carrera como modelo como por sus controversias en redes sociales - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Acusaciones por comentarios sobre la menor

Según la denunciante, pese a su negativa expresa, la influencer continuó grabando a la menor. Además, señaló que durante el live se hicieron comentarios que considera ofensivos hacia su hija.

“Lo que sucede posterior a la manifestación clara y expresa que yo le hago a la señora Karina García es que ella continúa grabándome a la niña”, afirmó.

La madre también relató que García se refirió al aspecto físico de la menor: “Se empieza a referir a su aspecto físico, específicamente a su mirada, diciendo que la mirada de la niña le da miedo, que qué mirada tan intensa, mírenla, qué miedo”.

Para la mujer, estas expresiones constituyen una forma de agresión verbal: “Estamos frente a un claro caso no solamente de utilización de la imagen de un menor sin autorización de sus padres, sino frente a un caso de injuria, de racismo contra un menor de edad, contra una niña negra de seis años”.

Consecuencias de la exposición en redes

La madre manifestó su preocupación por las consecuencias que ha tenido la difusión del video, asegurando que su hija ahora circula en diferentes plataformas digitales sin control.

“Una de las consecuencias de la decisión de esta señora de exponer a mi hija sin mi autorización es que hoy mi hija se encuentra por doquier en diferentes plataformas digitales”, señaló.

También indicó que esta exposición ha afectado a su familia: “Para nuestra familia ha sido una situación bastante molesta, por considerar que la exposición a la que hoy está siendo sometida nuestra hija se pudo evitar por mi manifestación clara”.

Las reacciones en redes sociales han sido divididas. Un sector de los usuarios ha respaldado la denuncia de la madre y a otra parte no le pareció tan grave- crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

Reacciones y debate público

Las reacciones en redes sociales han sido divididas. Un sector de los usuarios ha respaldado la denuncia de la madre, destacando la importancia del consentimiento y la protección de los menores en transmisiones en vivo. Otros, en cambio, consideran que la actuación de Karina García no tuvo intención discriminatoria y cuestionan la magnitud del conflicto.

Más allá de las posiciones encontradas, el caso ha reabierto el debate sobre la responsabilidad de los creadores de contenido, el uso de espacios públicos para transmisiones en vivo y la necesidad de establecer límites claros cuando se trata de menores de edad.