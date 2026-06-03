Colombia

Campaña de Paloma Valencia acumuló millonaria deuda tras la reposición de votos en la primera vuelta presidencial

El esquema de reembolso para la primera vuelta calcula la asignación con base en sufragios válidos y permite estimar cerca de 14.115 millones para la excandidata, una suma inferior al nivel de desembolsos reportados

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Paloma Valencia aseguró que no encuentra posturas de Juan Daniel Oviedo que afecten su trabajo conjunto - crédito Prensa Paloma Valencia/Suminitrada a Infobae Colombia
La campaña presidencial de Paloma Valencia se financió con créditos por 32 mil millones de pesos y enfrenta una deuda millonaria tras la reposición de votos - crédito Prensa Paloma Valencia/Suminitrada a Infobae Colombia

La campaña presidencial de Paloma Valencia cerró la primera vuelta con una deuda considerable que supera los $17.000 millones, una cifra que se mantendrá pendiente incluso después de recibir la reposición estatal por votos obtenidos.

Según reportes de Cuentas Claras, la baja votación de la candidata del Centro Democrático no solo la dejó fuera de la competencia electoral, también generó una carga financiera que deberá ser asumida por la colectividad o, según los acuerdos internos, por la propia aspirante.

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Un balance financiero adverso

La estructura financiera de la campaña de Paloma Valencia contempló ingresos por $34.000 millones, de los cuales $32.000 millones provinieron de créditos otorgados por Bancolombia.

El resto, correspondiente a $2.000 millones, fue un préstamo directo del Centro Democrático. De acuerdo con los informes presentados hasta el 31 de mayo, el gasto ejecutado ascendió a $32.000 millones, cifra que ahora enfrenta la dificultad de ser cubierta en su totalidad.

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Solo el 44% de los gastos de campaña de Paloma Valencia será cubierto por la reposición oficial, generando un déficit de 17 mil millones de pesos - crédito Reuters
Solo el 44% de los gastos de campaña de Paloma Valencia será cubierto por la reposición oficial, generando un déficit de 17 mil millones de pesos - crédito Reuters

La legislación colombiana permite que los candidatos accedan a recursos públicos para el pago de sus campañas a través del mecanismo de reposición de votos. Para la primera vuelta presidencial, el monto fijado es de $8.613 por voto válido.

En el caso de Valencia, la obtención de 1.638.893 votos le otorga derecho a recibir cerca de $14.115 millones. Este monto dista de los $32.000 millones gastados y deja un déficit de aproximadamente $17.000 millones, una cifra que deberá resolverse internamente en el partido o mediante otras fuentes de financiamiento.

El mecanismo de reposición de votos

La reposición de votos en Colombia funciona como un reembolso condicionado a la presentación de gastos comprobados, la validación de topes legales y la revisión de los informes por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Este sistema no constituye un pago automático, sino que depende del cumplimiento de requisitos formales y regulatorios. Para la primera vuelta, el valor por voto se fijó en $8.613, mientras que, en una eventual segunda vuelta, el monto disminuye a $2.109 por sufragio.

La legislación electoral en Colombia establece que la reposición de votos es un reembolso sujeto a la comprobación de gastos reales y el respeto a topes legales - crédito EFE
La legislación electoral en Colombia establece que la reposición de votos es un reembolso sujeto a la comprobación de gastos reales y el respeto a topes legales - crédito EFE

De acuerdo con declaraciones de Katherin Díaz, experta en financiación política, recogidas por Portafolio, “la reposición de votos no es un premio, sino un reembolso condicionado al cumplimiento de las reglas”.

Por tanto, aunque la campaña de Valencia haya alcanzado una cifra significativa de votos, la cantidad final a recibir se encuentra supeditada a la rendición de cuentas y la aprobación de los gastos por parte de las autoridades.

Responsabilidad de la deuda y rol del partido

La deuda que persiste tras la reposición estatal suele recaer sobre los partidos que avalan a los candidatos, en este caso el Centro Democrático. Sin embargo, la claridad sobre los acuerdos internos entre la colectividad y Valencia es limitada, lo que genera incertidumbre respecto a si la candidata deberá asumir parte del pasivo financiero.

La normatividad establece que los partidos pueden responder por las obligaciones, pero todo depende de los pactos previos a la campaña y de la capacidad de pago del movimiento político.

La reposición de votos para las elecciones presidenciales equivale a 8.613 pesos por cada voto válido en primera vuelta, según el CNE - crédito Reuters
La reposición de votos para las elecciones presidenciales equivale a 8.613 pesos por cada voto válido en primera vuelta, según el CNE - crédito Reuters

El esquema de financiamiento habitual incluye préstamos bancarios, recursos propios y créditos partidarios. La obligación de presentar informes detallados en el aplicativo Cuentas Claras y de soportar cada gasto con documentación oficial es un requisito indispensable. El CNE revisa minuciosamente la información y solo autoriza la reposición si no se han superado los topes ni utilizado fuentes prohibidas de financiación.

Otras campañas y la revisión de cuentas

El caso de Paloma Valencia no es el único en el que una campaña queda con deudas tras las elecciones. La empresa Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi), por ejemplo, reclama pagos pendientes por servicios prestados a campañas presidenciales y senatoriales del Pacto Histórico durante 2022, según reportó La Silla Vacía.

Este tipo de litigios revela la complejidad del financiamiento electoral y la frecuencia con que los partidos y candidatos enfrentan obligaciones que perduran más allá del proceso electoral.

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