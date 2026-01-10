Si va a viajar en el puente de Reyes 2026, toma nota: cierran importante tramo de Antioquia por creciente hídrica

Las carreteras de Antioquia han sufrido los estragos del clima - crédito Autopistas Urabá S.A.S

Un derrumbe en el sector Godó, departamento de Antioquia, forzó el cierre total de la vía a Urabá, que afectaría el tramo Dabeiba-Mutatá en el departamento desde las primeras horas de este sábado, 10 de enero de 2025.

Personal y maquinaria especializada continúan trabajando para retirar el material y restablecer la movilidad lo antes posible.

La interrupción se implementó como medida preventiva tras el aumento del caudal de la quebrada, que generó el desprendimiento de escombros sobre la carretera debido a las fuertes lluvias recientes, lo que elevó riesgos de nuevos deslizamientos e incluso inundaciones en las zonas rurales y de montaña.

Ante el panorama, las autoridades insisten en que los conductores y motociclistas extremen las precauciones, reduzcan la velocidad y mantengan la distancia entre vehículos para evitar incidentes, además de seguir las indicaciones de los organismos de tránsito en el área.

Recomiendan no intentar cruzar la vía, que permanecerá cerrada parcialmente hasta nuevo aviso. Para emergencias en carretera, está habilitada la línea 123.

Esta es la notificación de Autopistas de Urabá frente a la vía cerrada - crédito X

Sin embargo, a media mañana, las autoridades informaron que hay un solo carril habilitado con flujo vehicular limitado.

“ACTUALIZACIÓN ESTADO DE LA VÍA 10 de enero de 2026 | 10:03 a. m. PR 101+100 – UF 04, sector Godó Paso habilitado a un carril, con tránsito controlado. Personal y maquinaria continúan en el sitio monitoreando la situación. cielo nublado. Conduce con precaución".

Cierres viales en Bogotá durante el puente del 12 de enero de 2026

Bogotá implementará cierres viales y desvíos temporales durante el Puente de Reyes 2026, que comenzaron desde la primera hora del viernes 9 hasta las 4:00 a. m. del martes 13 de enero, para facilitar la circulación de vehículos en una de las fechas de mayor tráfico en la ciudad.

El evento de Reyes Magos 2026, organizado en el Barrio Egipto, provocará restricciones totales o parciales en importantes corredores del centro-oriente.

Entre los tramos afectados se incluyen la avenida Circunvalar entre calle 11 y calle 10B —con cierre total de dos calzadas—, la carrera 3 Este de calle 7 a calle 11, la calle 7 entre carrera 1 y carrera 3 Este y las calles 9, 9A, 10, 10A y 10B en varios tramos.

Estas son las restricciones de movilidad por la fiesta de Reyes en el barrio Egipto - crédito Alcaldía de Bogotá

Miles de personas aprovecharán el festivo para salir o regresar de sus vacaciones, lo que incrementará la actividad en vías cercanas a terminales y corredores turísticos.

La Secretaría Distrital de Movilidad recomienda planificar los desplazamientos, utilizar aplicaciones como Waze o Google Maps y evitar circular durante las horas pico del puente festivo.

Además, instó a revisar el estado mecánico de los vehículos y cumplir las normas de tránsito establecidas.

Así es el Plan Éxodo en Bogotá, por la Fiesta de Reyes

Según la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), se proyecta la salida de 903.782 vehículos y el ingreso de 1.080.414 vehículos a la capital, con un esquema reforzado de control vial y aplicación de la medida de pico y placa regional el lunes festivo, lo que permitirá un retorno más ordenado y menor congestión.

Entre las medidas anunciadas se encuentran ajustes en los tiempos de los semáforos, la activación de la intermitencia semafórica en autopista Sur (en coordinación con las autoridades de Soacha) y la implementación del reversible en la carrera Séptima, entre calles 245 y 183.

La medida de pico y placa regional, que se aplicará el lunes 12 de enero entre las 12:00 y las 8:00 p. m., restringirá el ingreso de vehículos particulares según el último dígito de la placa: de 12:00 a 4:00 p. m. podrán ingresar los terminados en número par (0, 2, 4, 6, 8), y de 16:00 a 8:00 p. m., los terminados en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

La Alcaldía emitió un Plan Éxodo para la Fiesta de Reyes - crédito Alcaldía de Bogotá

Esta regulación operará en nueve corredores viales de ingreso: Autopista Norte, Autopista Sur, Avenida Calle 13, Avenida Calle 80, Avenida Carrera Séptima, Avenida Boyacá (vía al Llano), vía Suba–Cota, vía a La Calera y vía a Choachí.

La Terminal de Transporte de Bogotá reportó que, entre el 9 y el 12 de enero, se espera movilizar a 242.600 viajeros en 17.300 vehículos desde sus tres sedes, proyectando cerca de 82.500 pasajeros el viernes, la jornada de mayor afluencia. Los destinos más solicitados durante estas fechas serán Melgar, Girardot, Sogamoso, Neiva e Ibagué, de acuerdo con cifras de la Terminal.

Durante los días 9, 10 y 11 de enero, la Terminal habilitará nuevamente el punto de operación en el sector de Yomasa, para facilitar traslados seguros hacia los Llanos Orientales y reforzar la lucha contra el transporte ilegal.

Además, distintas empresas como Expreso Bolivariano, S26, Tax La Feria, Arauca y Rápido Tolima cubrirán la demanda de la Feria de Manizales, mientras que Expreso Brasilia y Rápido Ochoa operarán para las Fiestas del 20 de enero en Sincelejo.