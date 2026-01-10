Procuraduría ordenó a Nueva EPS implementar medidas urgentes que garanticen la atención oportuna de los usuarios en el país

Procuraduría ordenó a Nueva EPS implementar medidas urgentes que garanticen la atención oportuna de los usuarios - crédito X

El 9 de enero de 2026, la Procuraduría General de la Nación emitió un comunicado en el que solicitó a la Nueva EPS implementar medidas inmediatas para remediar las fallas en la atención a sus usuarios, especialmente frente a las demoras en la entrega de medicamentos, que afecta de manera directa la salud de miles de afiliados. La entidad advirtió que, al estar en riesgo la vida de las personas, la situación requiere acciones inmediatas y no admite dilaciones.

El pronunciamiento de la Procuraduría, liderada por Gregorio Eljach, demandó un “plan de choque” dirigido a los pacientes en condiciones más vulnerables —quienes se encuentran en estado crítico, viven con VIH o padecen enfermedades huérfanas—. Según informó el organismo de control, estas atenciones no deben continuar atrapadas en la crisis operativa y financiera de la entidad, en referencia a la Nueva EPS.

El máximo órgano del Ministerio Público anunció que se mantendrá vigilante para asegurar que el protocolo anunciado por la Nueva EPS responda de manera efectiva a las necesidades de los afiliados. La aseguradora presentó un nuevo procedimiento para la gestión de órdenes médicas, orientado a quienes habían recibido sus medicamentos a través de Colsubsidio, el antiguo operador que hasta hace poco atendía a unos 1,6 millones de usuarios. Desde la ruptura del contrato con dicho gestor, se multiplicaron imágenes de largas filas de usuarios reclamando productos que hoy escasean.

Entre las recomendaciones exigió atención prioritaria a los embargos y a la cobertura de pacientes de alto costo - crédito Colprensa

El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, también presionó en la reciente reunión de seguimiento realizada el 8 de enero de 2026 para que la EPS acelere el proceso de ajuste y concrete salidas frente a la falta de recursos. Sobre este punto, recalcó que la escasez financiera está provocando retrasos, negativas en la prestación de servicios y casos de tratamientos que se quedan sin concluir.

Esta supervisión se fundamenta tanto en la información recopilada durante una visita administrativa realizada en junio de 2024 como en las mesas de seguimiento mensuales, en las que se evalúa el estado técnico, jurídico y financiero de la Nueva EPS. Por lo tanto, la aseguradora debe “activar de inmediato un plan de contingencia que permita garantizar una atención oportuna e integral”, mientras se gestan soluciones de fondo a sus dificultades estructurales.

Entre las recomendaciones, la Procuraduría General exigió atención prioritaria a los embargos y a la cobertura de pacientes de alto costo, áreas críticas identificadas durante la supervisión.

Nueva EPS aseguró que continuará entregando medicamentos de afiliados tras culminación de contrato con Colsubsidio

La Nueva EPS, en medio de este panorama, ofreció el siguiente canal para sus usuarios: “Mientras se culmina este proceso de transición, invitamos a nuestros afiliados con fórmulas direccionadas a Colsubsidio para que consulten el siguiente link: https://www.nuevaeps.com.co/paso_a_paso_colsubsidio, en el cual podrán ser registradas las solicitudes de manera remota y sin desplazamiento a las oficinas”, indicó la entidad.

Este es el comunicado de la Nueva EPS sobre la entrega de medicamentos - crédito Nueva EPS

De la misma manera, reiteró su “compromiso como Entidad Promotora de Salud de garantizar el derecho fundamental a la salud en las mejores condiciones disponibles”. Con el anuncio, la EPS busca mantener la continuidad en la entrega de medicamentos y brindar alternativas de atención mientras se completa la transición a nuevos operadores.

Cabe recordar que Colsubsidio anunció, el 31 de diciembre de 2025, el cierre del servicio de dispensación de medicamentos para los afiliados de Nueva EPS en todos sus puntos de atención a nivel nacional, a partir del 1 de enero de 2026.

Comunicado conjunto de Nueva EPS y Colsubsidio que confirma la normalidad en la entrega de medicamentos a los afiliados - crédito red social X

Según la entidad, esta decisión unilateral obedece a ajustes en los acuerdos de prestación de servicios de salud y marca el fin de la entrega de tratamientos médicos para usuarios de Nueva EPS a través de sus sedes.